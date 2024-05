Deutscher Fußball-Meister Leverkusen – ungeschlagen? Die letzten 50 Spiele

Noch ein Schritt: Leverkusen vor historischem Titel

Wenn Bayer Leverkusen am Samstag die Bundesliga-Meisterschale überreicht bekommt, geht für Fußball-Nationalspieler Robert Andrich ein Kindheitstraum in Erfüllung. „Man hat das bisher nur im Fernsehen gesehen und als kleiner Junge davon geträumt“, äußerte der Mittelfeldspieler des neuen deutschen Meisters nach dem 5:0-Erfolg gegen den VfL Bochum. „Wenn dieser Moment eintritt, wird er sehr besonders sein.“

Doch die Vorfreude in ganz Leverkusen gilt nicht nur diesem Ereignis, obwohl der Titel bereits seit Wochen gesichert ist. Noch nie gab es einen ungeschlagenen Bundesliga-Meister, doch das könnte sich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ändern. Nach dem 50. wettbewerbsübergreifenden Spiel in Serie ohne Niederlage ist das Ziel einer ungeschlagenen Saison zum Greifen nah.

Mit dem überzeugenden Sieg in Bochum machte Leverkusen den vorletzten Schritt. Wenn die Werkself auch am 34. Spieltag gegen den FC Augsburg nicht verliert, ist die einmalige Saison perfekt. „Die Vorzeichen und die Euphorie werden wohl ähnlich dem Bremen-Spiel sein“, erwähnte Andrich mit Bezug auf das Spiel, in dem Bayer vorzeitig die Meisterschaft gewann. „Wir müssen das in positive Euphorie umwandeln und dürfen nicht überdrehen.“

Zur Feier der runden 50 präsentierten die Leverkusener Fans ihrem Team in Bochum drei goldene Zahlen-Ballons, mit denen die Mannschaft ausgelassen vor der Kurve feierte. „Das war eine coole Geste, von der wir nichts wussten“, kommentierte Andrich. „49 sieht gut aus, aber eine 50 davor ist noch schöner.“

Der 29-Jährige hat bereits eine höhere Zahl im Sinn. Sein Ziel ist es, „mit einer noch schöneren Zahl, einer 90, die Schale zu heben“. Sollten die Leverkusener gegen den FCA gewinnen, hätten sie 90 Punkte auf dem Konto. Damit würden sie jedoch keinen neuen Rekord aufstellen, da Bayern München in der Triple-Saison 2012/2013 einen Punkt mehr erzielte.

Ob Andrichs Nationalmannschaftskollege Florian Wirtz, der in Bochum verletzt fehlte, bei der letzten Mission der Bundesligasaison gegen Augsburg wieder mitspielt, bleibt ungewiss. „Wir haben einen Plan mit Flo“, erklärte Trainer Xabi Alonso: „Wenn alles gut läuft, kehrt er Mittwoch oder Donnerstag ins Training zurück. Dann könnte er etwas Spielzeit erhalten.“

Die letzten 50 Spiele von Bayer 04 Leverkusen

Bundesliga 2023/2024 Bundesliga Vfl Bochum 0 5 Bayer Leverkusen Bundesliga Eintracht Frankfurt 1 5 Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen 2 2 VfB Stuttgart Bundesliga Borussia Dortmund (BVB) 1 1 Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen 5 0 Werder Bremen Bundesliga Union Berlin 0 1 Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen 2 1 1899 Hoffenheim Bundesliga SC Freiburg 2 3 Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen 2 0 VfL Wolfsburg Bundesliga 1.FC Köln 0 2 Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen 2 1 FSV Mainz 05 Bundesliga 1.FC Heidenheim 1 2 Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen 3 0 Bayern München Bundesliga SV Darmstadt 98 0 2 Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen 0 0 Borussia Mönchengladbach Bundesliga RB Leipzig 2 3 Bayer Leverkusen Bundesliga FC Augsburg 0 1 Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen 4 0 Vfl Bochum Bundesliga Bayer Leverkusen 3 0 Eintracht Frankfurt Bundesliga VfB Stuttgart 1 1 Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen 1 1 Borussia Dortmund (BVB) Bundesliga Werder Bremen 0 3 Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen 4 0 Union Berlin Bundesliga 1899 Hoffenheim 2 3 Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen 2 1 SC Freiburg Bundesliga VfL Wolfsburg 1 2 Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen 3 0 1.FC Köln Bundesliga FSV Mainz 05 0 3 Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen 4 1 1.FC Heidenheim Bundesliga Bayern München 2 2 Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen 5 1 SV Darmstadt 98 Bundesliga Borussia Mönchengladbach 0 3 Bayer Leverkusen Bundesliga Bayer Leverkusen 3 2 RB Leipzig DFB Pokal 2023/2024 - 1.Runde DFB Pokal Teutonia Ottensen 0 8 Bayer Leverkusen DFB Pokal 2023/2024 - 2.Runde DFB Pokal SV Sandhausen 2 5 Bayer Leverkusen DFB Pokal 2023/2024 - Achtelfinale DFB Pokal Bayer Leverkusen 3 1 SC Paderborn 07 DFB Pokal 2023/2024 - Viertelfinale DFB Pokal Bayer Leverkusen 3 2 VfB Stuttgart DFB Pokal 2023/2024 - Halbfinale DFB Pokal Bayer Leverkusen 4 0 Fortuna Düsseldorf Europa League 2023/2024 - Hauptrunde Europa League Bayer Leverkusen 5 1 Molde Europa League BK Hacken 0 2 Bayer Leverkusen Europa League Qarabag 0 1 Bayer Leverkusen Europa League Bayer Leverkusen 5 1 Qarabag Europa League Molde 1 2 Bayer Leverkusen Europa League Bayer Leverkusen 4 0 BK Hacken Europa League 2023/2024 - k.o.Runde Europa League Bayer Leverkusen 2 2 AS Roma Europa League AS Roma 0 2 Bayer Leverkusen Europa League West Ham United 1 1 Bayer Leverkusen Europa League Bayer Leverkusen 2 0 West Ham United Europa League Bayer Leverkusen 3 2 Qarabag Europa League Qarabag 2 2 Bayer Leverkusen