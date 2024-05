Meisterkampf in der Premiere League: Kai Havertz ist Tottenham-Fan

1:0 bei ManUnited: Arsenal erobert Tabellenspitze zurück

Der FC Arsenal hat die Führung in der englischen Premier League kurz vor Saisonende von Manchester City zurückerobert, während der deutsche Trainer Jürgen Klopp mit dem Liverpooler FC keine Chance mehr haben. Mit dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz in der Startformation besiegten die Gunners Manchester United mit 1:0 (1:0). Um den Traum vom ersten Premier-League-Titel seit zwei Jahrzehnten zu verwirklichen, bleibt Arsenal jedoch auf einen Ausrutscher von City angewiesen.

Der Titelverteidiger könnte sich im bevorstehenden Nachholspiel gegen Tottenham Hotspur am Dienstag (21.00 Uhr MESZ/Sky) wieder vor Arsenal setzen und mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung ins Saisonfinale am 19. Mai starten (17.00 Uhr MESZ/Sky). „Ich werde der größte Tottenham-Fan aller Zeiten sein. Das gilt für uns alle. Also hoffen wir auf das Beste“, äußerte Havertz mit Blick auf das entscheidende Spiel.

Havertz zeigte erneut eine beeindruckende Leistung in einem ausgeglichenen Match im Old Trafford. Er initiierte die Führung durch einen Lauf entlang der rechten Seite bis in den Strafraum und einem anschließenden Pass auf den Torschützen Leandro Trossard in der 20. Minute. Danach spielte Arsenal eher defensiv. Uniteds Alejandro Garnacho war in der zweiten Halbzeit dem Ausgleich am nächsten, scheiterte jedoch zweimal (61./77.). Trotz mehrerer Chancen in einer nervenaufreibenden Schlussphase blieb es beim knappen Erfolg für die Gunners.

Aktuelle Tabelle der Premier League

Manchester City kann am Dienstag wieder Tabellenführer werden

