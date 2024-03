Heute am Dienstag, 26.März geht es weiter im Länderspielkalender. Neben dem Deutschlandspiel gegen die Niederlande wird sich entscheiden, welche drei Nationalmannschaften sich als letztes für die Endrunde der EM 2024 qualifizieren. Die spannenden drei Playoffs starten mit Georgien gegen Griechenland um 18 Uhr, die beiden weiteren Entscheidungen gibt es ab 20:45 Uhr. Die meisten anderen EM-Teilnehmer testen ebenfalls und nutzen ihre Kader zu finalisieren. So spielen z.b. im Topspiel des Abends England gegen Belgien im Wembley und interessant wird auch noch Österreich gegen die Türkei sein! Dabei werden die neuen EM-Trikots der Hersteller vorgestellt, wie hier im Bild das Belgien-Heimtrikot!

Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande – EM-Test

Im heutigen Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Niederlande will Bundestrainer Nagelsmann an die Leistung des Frankreichspiel anknüpfen. Somit wird wohl auch wieder dieselbe Startelf auf den Platz gehen – dieses Mal mit den neuen pink-lila Away Trikots des DFB.

Länderspiele 2024 | Spieltag 1 | Deutsche Bank Park | - 20:45 Deutschland S U N N S - : - Spielstand anzeigen Niederlande N S S S S

Wer spielt heute in den EM Playoff Spielen?

In den drei EM-Playoffs geht es um die letzten Tickets zur Fußballeuropameisterschaft. Nachdem die sechs Teams nun in den Finalspielen ihre Hinspiele gewonnen hatten, geht es heute um alles oder nichts. Favoriten sind hier Polen, Griechenland und die Ukraine. Diese spielen dann in den EM-Gruppen D,E und F.

Europameisterschaften Qualifikation Georgien 0 0 Griechenland Europameisterschaften Qualifikation Ukraine - - Island Europameisterschaften Qualifikation Wales - - Polen

Welche Länderspiele gibt es heute noch?

So gut wie alle EM-Teilnehmer spielen heute, unter anderem gibt es den Knaller England gegen Belgien und Spanien gegen Brasilien. Unsere Vorrundengegner spielen auch: die Schweiz gegen Irland, Schottland gegen Nordirland und Ungarn gegen den Kosovo.

Länderspiele Cayman Islands - - Moldawien Länderspiele Uganda 2 2 Ghana Länderspiele Lettland 1 1 Liechtenstein Länderspiele Norwegen 1 1 Slowakei Länderspiele Malta 0 0 Belarus Länderspiele Ungarn 2 0 Kosovo Länderspiele Tschechien - - Armenien Länderspiele Brunei - - Vanuatu Länderspiele Dänemark - - Faroe Islands Länderspiele Rumänien - - Kolumbien Länderspiele Senegal - - Benin Länderspiele England - - Belgien Länderspiele Deutschland - - Niederlande Länderspiele Schottland - - Nordirland Länderspiele Irland - - Schweiz Länderspiele Slowenien - - Portugal Länderspiele Österreich - - Türkei Länderspiele Frankreich - - Chile Länderspiele Neuseeland - - Tunisia Länderspiele Ägypten - - Kroatien Länderspiele Spanien - - Brazil Länderspiele Algerien - - Südafrika Länderspiele Mali - - Nigeria Länderspiele Morocco - - Mauritania Länderspiele Burkina Faso - - Niger