Nach dem furiosen Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ins EM-Jahr 2024 steht am Dienstag – den 26. März 2024, um 20:45 Uhr – das schwierige Testspiel gegen die Niederlande an. Der Fußball-Klassiker Deutschland gegen Niederlande ist das nächste Top-Spiel zweier Spitzenmannschaften. Bundestrainer Nagelsmann vertraut wahrscheinlich derselben Startaufstellung wie gegen Frankreich, wenngleich Veränderungen immer möglich sind. Hingegen sieht sich Bondscoach Ronald Koeman wahrscheinlich zu Änderungen gezwungen, denn die Niederländer waren trotz des deutlichen 4:0-Siegs gegen Schottland mit der eigenen Leistung unzufrieden. Die Live-Übertragung bei RTL beginnt um 20:15 Uhr.

Update 19:45 Uhr – Mit der gleichen Aufstellung wie im Spiel gegen Frankreich geht die Nationalelf heute Abend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Frankfurt am Main in das Länderspiel gegen die Niederlande.

Die Startelf: 22 ter Stegen – 2 Rüdiger, 4 Tah, 6 Kimmich, 7 Havertz, 8 Kroos, 10 Musiala, 17 Wirtz, 18 Mittelstädt, 21 Gündogan (C), 23 Andrich.

Die DFB-Elf ist mit dem 2:0-Sieg in Frankreich stark ins Jahr 2024 gestartet und hat einen Schritt nach vorne gemacht. Nun sollte das Team gegen die Oranje Elftal mit einer guten Leistung nachlegen. Dabei vertraut Julian Nagelsmann möglicherweise derselben Startaufstellung wie gegen Frankreich, obwohl nicht alle Positionen fest vergeben sind. Derzeit sind neben dem verletzt fehlenden Manuel Neuer die Stammkräfte Rüdiger, Tah, Kimmich, Kroos und Gündogan gesetzt. Daher könnten gegen die Niederlande vor allem auf der Linksverteidigerposition, im zentralen Mittelfeld und in der Offensive andere Varianten getestet werden. Bei den Niederlanden wurde vor allem RB-Jungstar Xavi Simons nach dem Schottland-Spiel von Coach Koeman kritisiert.

Deutschland gegen Niederlande: Wo wird heute Fußball live übertragen?

Das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Niederlande wird am Dienstag, den 26. März 2024, ab 20:15 Uhr bei RTL im Free-TV und RTL+ im Live-Stream übertragen. Die Fußball-Übertragung des Testspiels aus Frankfurt beginnt mit dem Anpfiff um 20:45 Uhr. Der Live-Kommentar des Fußball-Länderspiels kommt von Marco Hagemann mit Co-Kommentator Steffen Freund. Außerdem werden Moderator Florian König und Experte Lothar Matthäus den ZDF-Vorbericht aufs Länderspiel und die Analyse übernehmen.

Wer gewinnt das Länderspiel Deutschland gegen Niederlande?

Beim Länderspiel Deutschland gegen Niederlande gilt die deutsche Nationalmannschaft als Favorit auf einen Sieg wegen der besseren Wettquoten und der positiven Länderspielbilanz. Außerdem hat Deutschlands Kader einen etwas höheren Marktwert. Allerdings liegt die Niederlande auf der FIFA-Weltrangliste vor Deutschland. Deswegen haben im Länderspiel beide Teams eine Chance auf den Sieg. Das Nachbarschaftsduell zweier erstklassiger Nationalmannschaften könnte spannend werden. Weiterhin ist vor Fußball-Klassiker Deutschland gegen Niederlande die aktuelle Stimmung der Teams sehr unterschiedlich. Während das DFB-Team beim Sieg gegen Frankreich viel Selbstvertrauen getankt hat, war die Elftal nach der schwachen Leistung gegen Schottland eher selbstkritisch.

Wer steht bei Deutschland gegen Niederlande in der Aufstellung?

Bei den Startaufstellungen von Deutschland gegen Niederlande werden vielleicht einige Überraschungen beinhalten, was sich allerdings erst kurz vor dem Anpfiff zeigen wird, wenn die offizielle Startelf verkündet wird. Allerdings steht bereits fest, dass Bundestrainer Nagelsmann auf Spieler wie Kimmich, Rüdiger, Kroos und Gündogan in der Startelf setzt.

Mögliche Deutschland Aufstellung

ter Stegen – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt – Kroos, Andrich – Wirtz, Gündogan, Musiala – Havertz

Die Startelf der deutschen Nationalmannschaft funktionierte gegen Frankreich gut, sodass Bundestrainer Nagelsmann wenig Änderungen vornehmen muss. Möglicherweise könnten Raum für Mittelstädt oder Groß für Andrich eine Chance bekommen. Außerdem sind die Stammplätze im Angriff noch nicht vergeben, sodass Wirtz, Musiala oder Havertz rotieren könnten, damit andere Nationalspieler sich präsentieren dürfen.

Mögliche Niederlande Aufstellung

Verbruggen – de Ligt, van Dijk, Aké – Dumfries, Reijnders, J. Veerman, Blind – Malen, Xavi – Depay

Die Niederlande ist von Verletzungssorgen geplagt, denn Brobbey, Hartman, de Vrij und Koopmeiners fehlen gegen Deutschland. Außerdem waren Coach Koeman sowie einige Spieler unzufrieden mit dem Auftritt gegen Schottland, sodass personelle Veränderungen möglich sind. Im Vergleich zum Schottland-Spiel könnten Verbruggen, Dumfries, Veerman, Blind und Malen für Flekken, Geertruida, Wijnaldum, Wieffer und Gakpo reinkommen.