Fußball heute Sat 1 live ** U21 EM 2023 Länderspiel heute Ergebnis ** 1:1 Deutschland gegen Israel

Die deutsche U21 Fußball-Nationalmannschaft startet heute – am 22. Juni 2023 – mit dem Auftaktspiel gegen Israel in die U21 Europameisterschaft 2023. Die Live-Übertragung des Spiels ist um 18:00 Uhr bei Sat.1 und ran.de.

Das U21-EM-Länderspiel Deutschland gegen Israel findet am heutigen Donnerstag um 18:00 Uhr statt und wird im Ramas-Schengelia-Stadion im georgischen Kutaissi ausgetragen. Das DFB-Team zählt als Titelverteidiger zu den Favoriten auf die Europameisterschaft – das Juniorenteam will heute mit einem Sieg gegen den schwächer eingeschätzten Gegner ins Turnier starten.

Das U21-Team des DFB ist nach den Ergebnissen am 1. Turniertag gewarnt – denn Portugal, der Finalgegner Deutschlands bei der U21-EM 2021, verlor gestern überraschend mit 2:0 gegen Georgien.

Schlußpfiff 20 Uhr – Etwas enttäuschend endet das Spiel nur 1:1. Im 2-Spiel der Gruppe gewinnt England mit 2:0 gegen Tschechien.

Update 79.Minute – Foulelfmeter für Deutschland, doch Ngankam vergibt!

Update zur Halbzeit: Es steht 1:1 unentschieden. Israel nur noch zu zehnt, Rote Karte für Karzev.

Deutschland gegen Israel – Wo wird heute Fußball live übertragen?

Das U21 EM Länderspiel Deutschland gegen Israel läuft heute im Fernsehen bei Sat.1 und im Internetstream bei ran.de. Das EM-Spiel findet am Donnerstag, den 22. Juni 2023, statt und beginnt um 18:00 Uhr. Die Vorberichterstattung beginnt auf Sat.1 um 17:30 Uhr – der Livestream auf ran.de startet bereits 5 Minuten früher um 17:25 Uhr. Der Moderator ist Matthias Opdenhövel, mit dabei ist Experte und Ex-Nationalspieler Markus Babbel. Der Kommentator des Live-Spiels ist Uwe Morawe. Außerdem ist Field-Reporter Max Zielke am Start.

Fußball heute – Welche Fußballspiele finden heute statt?

Heute – am 22.6.23 – ist der 1. Spieltag der U21 EM 2023 in den Gruppen C und D. Neben dem Deutschland-Israel-Spiel gibts die Partien Tschechien gegen England und Norwegen gegen Schweiz um 18:00 Uhr sowie Frankreich gegen Italien um 20:45 Uhr (live auf Pro7 MAXX).

22.06.2023 18:00, SAT1 Deutschland 1:1 Israel 22.06.2023 18:00, ran.de Tschechien 0:2 England 22.06.2023 18:00, ran.de Norwegen 1:2 Schweiz 22.06.2023 20:45, Pro7 Maxx Frankreich -:- Italien

Tabelle der U21 EM 2023 Gruppe C

# Land Spiele G U V Tore TD P 1 England 1 1 0 0 2:0 2 3 2 Deutschland 1 0 1 0 1:1 0 1 2 Israel 1 0 1 0 1:1 0 1 4 Tschechien 1 0 0 1 0:2 -2 0

U21 EM 2023 – 1. Spieltag: Deutschland gegen Israel

Der amtierende Europameister Deutschland startet heute am zweiten Turniertag in die EM-Endrunde. Die DFB U21-Nationalmannschaft geht mit verändertem Kader und neuem Trainer ins Turnier. Für den neuen U21-Coach Antonio di Salvo ist es das erste große Turnier als Cheftrainer. Außerdem war bis auf den Nationalspieler Vagnoman kein Spieler beim EM-Titelgewinn 2021 dabei.

Wer gewinnt?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist großer Favorit auf einen Sieg gegen Israel, was sich an den Wettquoten ablesen lässt. Das DFB U21-Team hat eine Siegquote von 1.33. Hingegen kommt Israel auf eine 7.75. Für ein Remis gibts eine Wettquote von 5.25.

Außerdem hat Deutschland den höheren Gesamtmarktwert (124,45 Millionen Euro) als Israel (19,93 Mio. Euro) und die bessere Länderspielbilanz. Bisher wurde die U21-Partie 10-mal ausgetragen, 5-mal gewann Deutschland, 5-mal trennten sich die Teams unentschieden.

Für Bundestrainer di Salvo wird es ein besonderes Wiedersehen, denn der Gegner bei seinem Trainerdebüt war ebenfalls Israel. Es war ein Spiel im Rahmen der Qualifikation zur U21 EM 2023, wo Deutschland mit 3:2 und 0:1 zweimal knapp gewinnen konnte. Das sind recht gute Vorzeichen für einen Sieg für Deutschland im heutigen Aufeinandertreffen.

Wer spielt heute für Deutschland?

Die Aufstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht noch nicht fest. Allerdings hat Bundestrainer Antonio di Salvo bereits eine möglichste Startelf im Kopf und könnte sich nur auf einigen wenigen Positionen kurzfristig nochmal anders entscheiden. Das deutsche Team spielt üblicherweise in einem offensiven 4-3-3 mit einem Sechser.

Bei der Nominierung des DFB Kaders für die UEFA UNDER21 Championship musste Bundestrainer di Salvo auf einige Spieler verzichten, die verletzungsbedingt ausfielen oder für die A-Nationalmannschaft aktiv waren. Trotzdem hat er eine schlagkräftige Truppe beisammen, die die Aufgaben erfüllen kann.

Der Torwart der deutschen U21-Nationalmannschaft ist Atubolu. Außerdem ist in der Innenverteidigung Bisseck als Kapitän gesetzt. Vagnoman und Netz werden als erfahrende Bundesligaspieler wohlmöglich als Außenverteidiger spielen. Die Kandidaten für den Spot neben Bisseck sind Dardai, Bauer und Matriciani.

Weiterhin könnten im Mittelfeld Keitel auf der Sechs und Stiller sowie Huseinbasic auf den Halbpositionen im zentralen Mittelfeld spielen. Martel oder Krauß wären Alternativen. Im Angriff spielen möglichersweise Schade und Weißhaupt auf den Flügeln und Moukoko im Mittelsturm. Diese drei Spieler können auch in die Sturmspitze gehen, sodass hier flexibel agiert werden kann.

Voraussichtliche Deutschland Aufstellung

Atubolu – Vagnoman, Matriciani, Bisseck, Netz – Keitel – Stiller, Huseinbasic – Schade, Moukoko, Weißhaupt

Wer spielt heute für Israel?

Die israelische U21-Nationalmannschaft spielt unter Trainer Guy Luzon in einem 3-5-2 oder einem 5-3-2 und ist eher defensiv eingestellt. Das Israel Team hat bei den letzten Spielen gegen Deutschland gut gespielt – heute könnte es wieder eng werden.

Letzte Israel Aufstellung (15.06.2023 gegen Belgien)

Kaiuf – Cohen, Morgan, Jaber – Azoulay, Gandelman, Karzev, Bar, Hajaj – Bilu, Jorno