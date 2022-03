Fußball heute Vorschau: Länderspiel Deutschland gegen Israel in Sinsheim am 26.3. * Aufstellung

Am kommenden Samstag Abend (26.3., 20:45 Uhr, ZDF, in Sinsheim) geht es für die deutsche Fußballnationalmannschaft ins WM-Jahr mit dem ersten Länderspiel gegen Israel. Gegen die Nummer 77 der FIFA-Weltrangliste erwartet man einen weiteren Sieg, soviel steht fest. Wichtige Nationalspieler fehlen Bundestrainer Hansi Flick, dennoch sollte es kein Problem sein gegen Israel, die sich nicht für die WM-Endrunde in Katar qualifizieren konnte. Die wichtigsten Fakten über das Länderspiel Deutschland gegen Israel in Sinsheim am Samstag Abend.

Bevor Deutschland am Dienstag nach Amsterdam fliegen wird, wo man gegen die Niederlande spielen wird, gibt es vorher ein Test-Länderspiel gegen Israel.

Wichtige Spieler fehlen – die Liste wird immer länger!

Bundestrainer Hansi Flick muss auf einige Spieler im DFB Kader 2022 verzichten, zuletzt musste Serge Gnabry absagen. Joshua Kimmich könnte noch zum Team dazustoßen, seine Frau erwartet in diesen Tagen das 3.Kind. Mit Corona-infiziert ist Robin Koch, dazu kommen die Langzeit-Verletzten Süle und Goretzka von den Bayern. Andere Spieler sind nicht topfit, dazu zählt man z.b. Marco Reus vom BVB. Dennoch wird man eine ansehnliche Truppe in der Aufstellung gegen Israel

Die mögliche Aufstellung Deutschland gegen Israel

22 ter Stegen – Kehrer, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum – Musiala, Gündogan – Havertz, Müller, Sané – Werner

Wird die Deutsche Nationalmannschaft mit Trauerflor spielen?

Deutschland wird gegen Israel mit Trauerflor spielen. Am 16.März ist Egidius Braun im Alter von 97 Jahren gestorben. Von 1992 bis 2001 war er Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Darauf wurde die bekannte Egidius-Braun Stiftung gegründet, viele Freundschaftsspiele wurden unter diesem Namen als Benefiz-Spiele durchgeführt. Egidius Braun machte im WM-Jahr 1998 auf sich aufmerksam, als ein französischer Polizist von deutschen Hooligans schwer verletzt worden war. Braun erwägte das DFB-Team vom Turnier abzuziehen und war das Sprachrohr von Deutschland in diesen Tagen.

Israel in der WM-Qualifikation

Die Nationalmannschaft von Israel verpasste die WM-Playoff Spiele in der Gruppe F, man wurde nur Dritter hinter Dänemark und Schottland. Mit 16 Punkten war man abgeschlagen, dennoch konnte man gegen Schottland 1:1 unentschieden spielen und gewann am 5.Spieltag mit 5:2 gegen Österreich.

Die israelische Nationalmannschaft – wer spielt hier?

Wichtigster Spieler ist Manor Solomon mit einem Marktwert von 18 Mio EUR, der in der Ukraine für den FC Shaktar Donetsk spielt. Dahinter gibt es kaum bekannte Namen, Munas Dabbur spielt bei TSG Hoffenheim als Mittelstürmer, erzielte immerhin 3 Tore in 27 Spielen für die TSG. Israelischer Bundestrainer ist seit dem 17.3.2022 der Südafrikaner Gadi Brumer, es ist somit sein 1.Länderspiel. Vorher trainierte er die U-Nationalmannschaften Israels.

Bilanz gegen Israel

Gegen die Nationalmannschaft von Israel spielte Deutschland bisher vier Mal., man gewann alle 4 Spiele. Zuletzt gewann man im Mai 2012 mit 2:0 in der Vorbereitung auf die EM 2012 durch Tore von Mario Gomez und André Schürrle. Davor spielte man 7:1 im Februar 2002, 1:0 im Jahr 1997 und 1987 gewann man 2:0.

Länderspieltickets für Deutschland gegen Israel

Von den 25.000 Plätzen waren am letzten Dienstag Mittag knapp 21.000 gebucht, d.h. es gibt noch einige tausend freien Plätze. Es gibt also noch Länderspieltickets Deutschland gegen Israel.