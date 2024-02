Borussia Dortmund steht vor einer anspruchsvollen Herausforderung heute im Champions League Achtelfinale. Nach einem enttäuschenden Unentschieden in der Bundesliga richtet sich der Fokus nun wieder auf die internationale Bühne. Im Achtelfinale der Champions League trifft der deutsche Verein auf die niederländische Spitzenmannschaft PSV Eindhoven. Diese Partie birgt zusätzliche Brisanz, denn der ehemalige Dortmunder Trainer Peter Bosz steht jetzt an der Seitenlinie von PSV und wird alles daransetzen, gegen sein altes Team zu gewinnen. Das Spiel wird heute ab 21 Uhr bei Amazon Prime gezeigt.

Die Ausgangslage ist für den BVB denkbar knifflig. PSV ist nicht nur Tabellenführer in der Eredivisie, sondern auch eine Mannschaft, die für ihren Offensive und schnellen Fußball bekannt ist. Mit einem erfahrenen Gegner und der zusätzlichen emotionalen Komponente des Wiedersehens mit dem Ex-Coach müssen die Dortmunder beweisen, dass sie auf dem europäischen Parkett bestehen können. Das bevorstehende Duell verspricht somit höchste Spannung und ist für beide Seiten von großer Bedeutung.

Vorschau PSV Eindhoven – Borussia Dortmund (Di, 21:00 Uhr)

Die Champions League K.o.-Phase ruft, und Borussia Dortmund tritt die kurze Reise nach Eindhoven an, um sich mit PSV Eindhoven im Hinspiel zu messen. Unter Flutlicht darf mit einem spannenden Duell gerechnet werden, denn beide Teams sind in ihren Ligen bisher ungeschlagen.

Trotz eines Unentschiedens gegen Wolfsburg am Wochenende präsentiert sich der BVB im aktuellen Jahr ohne Niederlage. Mit drei Siegen und zwei Remis hat die Mannschaft von Edin Terzić sich eine gute Ausgangslage geschaffen. „Um hier zu sein“, betont Terzić, „haben wir hart gearbeitet und wollen den Grundstein für das Weiterkommen legen.“

PSV Eindhoven, unter der Führung von Peter Bosz, zeigt sich ebenfalls in beeindruckender Form. Noch kein einziges Ligaspiel haben sie verloren und führen die Eredivisie mit 20 Siegen und zwei Unentschieden an. Bosz, der ehemalige Trainer von Dortmund, hat das Team transformiert und ihnen zu einer Serie von 20 ungeschlagenen Spielen verholfen.

Die PSV zeigt sich selbstbewusst: „Wir haben den BVB gut analysiert,“ äußert Bosz, „und streben einen Sieg an.“ Er hebt die Bedeutung der Fans und der Atmosphäre hervor, weist aber darauf hin, dass die Begegnung in Eindhoven nicht zu unterschätzen sei und die eigene Fanunterstützung ebenso beeindruckend sein kann.

Borussia Dortmund, momentan auf Platz vier in der Bundesliga, weiß, dass der Erfolg in der Gruppenphase nun auf die Probe gestellt wird, während PSV als Tabellenführer antritt. Die Spannung steigt, und am Dienstag um 21:00 Uhr wird sich zeigen, wer das erste Duell für sich entscheiden kann. Borussia Dortmund steht vor einer Herausforderung, die das Team weiterhin als ungeschlagen bestätigen könnte.

Die Begegnung verspricht auch eine Rückkehr für den ehemaligen PSV-Spieler Donyell Malen.

Welche Spieler sind im Eindhoven Kader?

PSV Eindhoven hat einige bekannte Talente im Kader, darunter Spieler mit Erfahrungen in der deutschen Bundesliga. Luuk de Jong, bekannt für seine Zeit bei Gladbach, ist der führende Torjäger mit 19 Toren. Nach ihm reiht sich Guus Til ein, der sieben Tore beisteuert und zuvor beim SC Freiburg spielte.

Aus der Offensive sticht Ricardo Pepi hervor, der vom FC Augsburg zu Eindhoven wechselte. Zusammen mit dem mexikanischen Nationalspieler Hirving Lozano und Noa Lang aus Belgien, bekannt für seine Dribbelkünste, bildet er eine gefährliche Offensive.

Malik Tillmann, ausgeliehen von Bayern München, zeigt sein Können sowohl als Achter als auch als Zehner und unterstützt somit das Angriffsspiel wirkungsvoll.

In der Defensive verlässt sich die Mannschaft auf Armel Bella-Kotchap, ehemaliger deutscher Nationalspieler, und André Ramalho, mit Vergangenheit bei Mainz und Leverkusen, die beide regelmäßig zum Einsatz kommen und Stabilität in die Hintermannschaft bringen.

Wo läuft Dortmund heute im TV?

Das Achtelfinale der Champions League mit Borussia Dortmund gegen PSV Eindhoven ist auf Amazon Prime verfügbar. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr. Moderator Sebastian Hellmann heißt die Experten Matthias Sammer, Nils Petersen und Tabea Kemme zum Achtelfinal-Hinspiel zwischen PSV Eindhoven und Borussia Dortmund willkommen. Als Kommentatoren fungieren Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Nach dem Match werden zudem detaillierte Highlights der gleichzeitig stattfindenden Partie zwischen Inter und Atletico präsentiert.

Amazon Prime offeriert einen Monat lang kostenlosen Zugang für Neukunden. Während dieser Testphase kann das Fußballspiel ohne Zusatzkosten angeschaut werden, da das Abonnement innerhalb des ersten Monats aufgehoben werden kann.

Wer gewinnt heute Eindhoven gegen Dortmund?

Die Begegnung zwischen PSV Eindhoven und Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League verspricht eine spannende Atmosphäre. Die Buchmacher sehen Dortmund, trotz der Rolle als Vizemeister der Bundesliga, nur leicht in der Favoritenposition, wenn man das gesamte Duell betrachtet.

PSV Eindhoven:

Derzeit ungeschlagen zu Hause in der Saison 2023/24

Ambitioniert, nach längerer Abwesenheit in der K.O.-Phase der Champions League zu glänzen

Starke Gesamtbilanz in der Saison mit 27 Siegen, 6 Unentschieden und nur 2 Niederlagen

Borussia Dortmund:

In der Rückrunde der Bundesliga bislang ohne Niederlage

Nur zwei Gegentreffer in sechs Liga-Spielen nach der Winterpause

Erfolgserprobtes Umschaltspiel, das die Mannschaft in der Königsklasse bisher ausgezeichnet hat

Die Terzic-Elf hat sich seit der Winterpause als eine kampf- und widerstandsfähige Mannschaft erwiesen, und trotz der positiven Quoten für PSV aufgrund des Heimvorteils und der starken Saisonleistungen, bietet Dortmund dank des beeindruckenden Abschneidens in der Gruppenphase und der allgemein stabilen Defensive attraktive Wettquoten.

Deutsche Fußballfans hoffen nach den Achtelfinal-Niederlagen von RB Leipzig und Bayern München auf einen Erfolg von Dortmund. Als Gruppensieger der Champions League gegen den Gruppenzweiten PSV antretend, ist dies eine Gelegenheit für die Schwarz-Gelben, auf der europäischen Bühne zu glänzen und die Hoffnungen der Anhänger zu erfüllen. Der Ausgang des Spiels bleibt offen, doch die soliden Leistungen von Dortmund in der Champions League lassen eine positive Erwartungshaltung zu.

FAQ’s zum Spiel

Was steht heute für Borussia Dortmund in der Champions League an? Heute trifft Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League auf PSV Eindhoven. Es ist ein besonders spannendes Spiel, da der ehemalige Dortmunder Trainer Peter Bosz jetzt die Seitenlinie von PSV führt. Das Spiel verspricht, aufgrund der starken Offensive von PSV und der bisher ungeschlagenen Bilanz des BVB in 2023, besonders spannend zu werden.

Wo kann ich das Champions League Spiel zwischen Dortmund und PSV Eindhoven sehen? Die Partie wird heute Abend um 21 Uhr auf Amazon Prime gezeigt. Amazon Prime bietet für Neukunden einen kostenlosen Zugang für einen Monat, sodass das Spiel ohne zusätzliche Kosten angesehen werden kann.

Wer sind die Schlüsselspieler von PSV Eindhoven und wie steht Dortmund da? PSV Eindhoven stützt sich auf mehrere Schlüsselspieler, darunter Luuk de Jong und Ricardo Pepi in der Offensive sowie Armel Bella-Kotchap und André Ramalho in der Defensive. Borussia Dortmund, unter der Leitung von Edin Terzić, hat sich als kampf- und widerstandsfähige Mannschaft erwiesen, insbesondere durch ihre starke Leistung in der Gruppenphase der Champions League und eine stabile Defensive. Das bevorstehende Duell wird als äußerst wichtig für beide Seiten angesehen, mit leichten Vorteilen für Dortmund aufgrund ihrer bisherigen Erfolge in der Champions League.