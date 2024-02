BVB in der Champions League: Raus oder auf dem Weg nach Wembley?

Im holländischen Eindhoven steht Borussia Dortmund vor einer entscheidenden Herausforderung: dem Achtelfinal-Hinspiel gegen PSV in der Champions League. Unter dem kritischen Blick von Ex-Trainer Peter Bosz sucht der BVB in der Champions League Erlösung von seinen Bundesliga-Sorgen. Trotz eines enttäuschenden Rückstands in der heimischen Liga, hat Dortmund die Chance, auf Europas größter Bühne zu glänzen, und träumt von einem erneuten Einzug ins Viertelfinale seit der Saison 2020/21. Mit dem Blick auf das ausverkaufte Philips Stadion und der Erinnerung an vergangene Erfolge, steht viel auf dem Spiel. Die Begegnung verspricht nicht nur eine Rückkehr für den ehemaligen PSV-Spieler Donyell Malen, sondern auch eine Chance für den BVB, seinen europäischen Ambitionen Nachdruck zu verleihen. Das Spiel wird morgen am Dienstag live auf Amazon Prime gezeigt, ab 21 Uhr geht es los.

Von Bundesliga-Frust zur Champions League-Euphorie

Dortmunds bisheriger Weg in der Champions League zeugt von einer bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit und taktischen Meisterschaft, die das Team aus der „Todesgruppe“ als Sieger hervorgehen ließ. Die Begegnung mit PSV, unter der Führung des ehemaligen BVB-Trainers Peter Bosz, stellt eine einzigartige Herausforderung dar. Bosz, der in Dortmund für sein Vollpressing bekannt war, hat mit PSV beeindruckende Erfolge erzielt und das Team zur Spitze der Eredivisie geführt. Diese Begegnung ist nicht nur ein Test der strategischen Fähigkeiten beider Teams, sondern auch ein Duell der Fußballphilosophien.

Bundesliga heute im Überblick CL Achtelfinale Spielplan & Ergebnisse Datum TV Team1 Erg. Team2 13.02., 21 Uhr

Vorbericht Amazon Prime RB Leipzig 0:1 Real Madrid 13.02., 21 Uhr DAZN FC Kopenhagen 1:3 Manchester City 14.02., 21 Uhr DAZN Lazio Rom 1:0 Bayern München 14.02., 21 Uhr DAZN Paris St. Germain 2:0 Real Sociedad 20.02., 21 Uhr DAZN Inter Mailand Atletico Madrid 20.02., 21 Uhr Amazon Prime PSV Eindhoven Borussia Dortmund 21.02., 21 Uhr DAZN FC Porto FC Arsenal 21.02., 21 Uhr DAZN SSC Neapel FC Barcelona

Rückkehr mit Bedeutung: Donyell Malen gegen seine Vergangenheit

Für Donyell Malen ist das Spiel gegen PSV mehr als nur ein weiteres Match: Es ist eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, ein Aufeinandertreffen mit seiner Vergangenheit. Als ehemaliger Spieler von PSV hat Malen eine besondere Verbindung zum niederländischen Club. Seine Leistungen in der Bundesliga haben ihn als Schlüsselfigur für Dortmund etabliert, doch in der Champions League steht sein erster großer Moment noch aus. Die Begegnung in Eindhoven bietet ihm die perfekte Bühne, um sich in Europas Elite zu beweisen.

Strategie und Erwartungen: Dortmunds Weg zum Erfolg

Die Aufstellungen beider Teams deuten auf ein hochklassiges Duell hin, in dem jede Entscheidung, jede Taktik und jeder Spieler unter der Lupe liegt. Dortmunds Trainer Edin Terzic und PSVs Peter Bosz haben ihre Mannschaften akribisch vorbereitet, mit dem klaren Ziel, in den beiden bevorstehenden Spielen zu überzeugen. Die Erwartungen sind hoch, und wie Sebastian Kehl betont: „Wer in den beiden Spielen nicht performt, ist raus.“ Es ist ein Kampf ums Überleben in der Champions League, ein Kampf um den Traum von Wembley.

FAQ’s

Warum gilt dieses Spiel als so entscheidend für Dortmunds Saison? Für den BVB ist die Champions League in dieser Saison mehr als nur ein Wettbewerb; sie ist eine Chance, von den nationalen Enttäuschungen abzulenken und auf internationaler Bühne zu glänzen. Nach einem schwierigen Start in der Bundesliga bietet das Turnier eine Gelegenheit, Stärke und Ambition zu zeigen. Das Erreichen des Viertelfinals wäre ein deutliches Signal, dass Dortmund trotz aller Herausforderungen zu den besten Teams Europas gehört.

Kann Donyell Malen gegen sein ehemaliges Team PSV überzeugen? Donyell Malen steht besonders im Fokus, da er gegen sein ehemaliges Team antritt. Seine Motivation dürfte enorm sein, und seine bisherigen Leistungen in der Bundesliga lassen auf eine starke Vorstellung hoffen. Wenn er seine Knieprobleme überwunden hat und spielt, könnte er der Schlüssel zum Erfolg für Dortmund sein. Es ist die perfekte Gelegenheit für Malen, sich in der Champions League zu beweisen und seinem Team den Weg ins Viertelfinale zu ebnen.

Wie entscheidend ist die Taktik von Edin Terzic für dieses Spiel? Edin Terzics Taktik wird entscheidend sein, vor allem gegen ein Team, das unter Peter Bosz ein hochintensives Pressing spielt. Terzic muss eine Balance finden, um Dortmunds offensive Stärken zu nutzen, während er gleichzeitig die defensive Stabilität sicherstellt. Die richtige Taktik und Spielerwahl kann den Unterschied ausmachen, besonders in einem Auswärtsspiel, bei dem der Druck und die Erwartungen hoch sind. Terzics Fähigkeit, das Team richtig einzustellen und während des Spiels anzupassen, könnte entscheidend sein für den Erfolg in Eindhoven und den weiteren Verlauf in der Champions League.