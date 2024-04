Fußball heute live: Champions League mit Dortmund gegen Atletico – Wettquoten

Am Dienstag und Mittwoch (16. und 17. April) stehen die Rückspiele im Viertelfinale der Champions League auf dem Programm. Dabei sind noch zwei deutsche Teams: Borussia Dortmund setzt heute beim Rückspiel gegen Atletico Madrid auf die Macht der Südkurve und dem Heimvorteil nach der 1:2 Niederlage in Madrid. Das Spiel wird ab 21 Uhr bei Amazon Prime gezeigt. Morgen dann das Rückspiel des FC Bayern Münchens gegen den FC Arsenal nach dem 2:2 in London. Zwei deutsche Teams im Halbfinale, das würde Zeichen setzen vor der Heim-EM in Deutschland. Sowohl FC Bayern München als auch Borussia Dortmund gelten gemäß dem Sportwettenanbieter bwin in ihren Viertelfinal-Rückspielen der UEFA Champions League als Favoriten. Spannend sind ebenfalls die beiden anderen Spiele.

Im 2.Spiel des heutigen Abends treffen der FC Barcelona und PSG Paris aufeinander. Die Nationalspieler Ilkay Gündogan und Marc-Andre ter Stegen visieren für den FC Barcelona das erste Halbfinale in der Champions League seit 2019 an. Die Aussichten sind vielversprechend: Im Hinspiel besiegten die Katalanen Paris Saint-Germain mit 3:2. „Ich verstehe die Euphorie – es ist besser, euphorisch als pessimistisch zu sein“, erklärte Trainer Xavi vor dem Rückspiel am Dienstag um 21.00 Uhr auf DAZN.

Morgen dann der 2.Knaller im Etihad Stadium, wenn City gegen Real Madrid antreten wird. Real Madrid und Manchester City trennten sich im Hinspiel in einem packenden Champions-League-Viertelfinale mit einem 3:3-Unentschieden. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Estadio Bernabeu boten beide Teams eine Show, die die Fans weltweit in Atem hielt und die Frage nach dem Halbfinaleinzug offen lässt. Das Hinspiel am Dienstag endete mit einem Remis, das alle Erwartungen übertraf und die Entscheidung auf das Rückspiel am 17. April in Manchester verlagert.

UEFA Champions League 2023/2024 k.O.Runde

Alle Begegnungen und Anstoßzeiten im Überblick

16.4.2024 Champions League Borussia Dortmund (BVB) 4 2 Atlético Madrid Champions League FC Barcelona 1 4 Paris Saint Germain (PSG) 17.4.2024 Champions League Bayern München - - FC Arsenal Champions League Manchester City - - Real Madrid

Weitere Termine: Halbfinale: Hinspiele am 30. April/1. Mai 2024, Rückspiele am 7./8. Mai 2024, Finale: 1. Juni 2024 in London (Wembley).

Die Wettquoten heute und morgen

Die Bayern führen nach einem mühsamen 2:2-Unentschieden im Hinspiel am Mittwoch (17. April, 21:00 Uhr) mit einer Quote von 2,30 in ihrem Heimspiel gegen den FC Arsenal. Sollten die „Gunners“ um Nationalstürmer Kai Havertz, die am Wochenende ihre Spitzenposition in der Premier League nach einer 0:2-Niederlage verloren haben, die Partie für sich entscheiden, bietet bwin das 2,80-Fache des Einsatzes. In Bezug auf den Halbfinaleinzug sehen die Buchmacher das Team von Thomas Tuchel mit einer Quote von 1,71 knapp vor Arsenal (Quote 2,00).

Für Borussia Dortmund könnte es schwieriger werden. Obwohl bwin für das Heimspiel in Westfalen am Dienstag (16. April, 21:00 Uhr) mit einem Sieg der Gastgeber (Quote 2,25) gegen Atletico Madrid (Quote 2,95) rechnet, sind die Chancen für den Halbfinaleinzug mit einer Quote von 1,36 klar zu Gunsten der Spanier, im Vergleich zu dem 2,87-Fachen, das bwin bei einem Weiterkommen der Dortmunder auszahlt.

Barcelona und Manchester City als Favoriten auf den Halbfinaleinzug – Real mit Siegquote von 4,75

In den anderen beiden Viertelfinal-Rückspielen sieht bwin sowohl den FC Barcelona als auch Titelverteidiger Manchester City im Vorteil für den Halbfinaleinzug. Der aktuelle Spitzenreiter der englischen Premier League ist nach einem 3:3-Unentschieden im Hinspiel mit einer Siegquote von 1,66 Favorit für das Rückspiel gegen Real Madrid (Quote 4,75). Barcelona ist nach einem 3:2-Auswärtssieg zu Hause Favorit (Quote 2,20) gegen Paris Saint-Germain (Quote 2,95).

3-Weg-Quoten – Champions-League – Viertelfinale – Rückspiele – 16. April:

Borussia Dortmund (2.25) 0 (3.60) Atletico Madrid (2.95)

FC Barcelona (2.20) 0 (3.80) Paris Saint-Germain (2.95)

3-Weg-Quoten – Champions-League – Viertelfinale – Rückspiele – 17. April:

Manchester City (1.66) 0 (4.10) Real Madrid (4.75)

FC Bayern München (2.30) 0 (3.70) FC Arsenal (2.80)

Wer kommt weiter?

Atletico Madrid (1.36) Borussia Dortmund (2.87)

FC Bayern München (1.71) FC Arsenal (2.00)

FC Barcelona (1.25) Paris Saint-Germain (3.50)

Manchester City (1.33) Real Madrid (3.10)