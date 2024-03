Fußball heute CL live: BVB gegen PSV Eindhoven

Dortmunds Schicksalsschlacht in der Champions League: Alles oder Nichts gegen Eindhoven

Borussia Dortmund vor einer entscheidenden Herausforderung, die nicht nur das sportliche Schicksal des Vereins prägen, sondern auch die Zukunft von Trainer Edin Terzic entscheidend beeinflussen könnte. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSV Eindhoven entscheidet sich, ob der BVB seinen Platz in der Königsklasse verteidigen und sich weiterhin auf der größten Fußballbühne beweisen kann. Das Match wird am Mittwoch ab 21 Uhr auf DAZN gezeigt.

„Wir haben eine große Chance und wollen alles dafür investieren“, verkündet Terzic mit Blick auf das bevorstehende Duell und die heikle Lage in der Bundesliga. Dortmunds Reise durch die Champions League und die Bundesliga gleicht einem Drahtseilakt, bei dem es um Prestige, finanzielle Sicherheiten und die sportliche Zukunft geht.

Ein nervenaufreibender Weg voraus

Die Spannung steigt, denn das 1:1 im Hinspiel gegen Eindhoven lässt alle Möglichkeiten offen. Dortmunds Sportdirektor, Sebastian Kehl, sieht das Team jedoch bestens vorbereitet: „Die Mannschaft hat sich in eine Situation gebracht, die uns die Möglichkeit gibt, solche Spiele zu gewinnen.“ Ein Sieg würde nicht nur den ersten Einzug ins Viertelfinale seit drei Jahren bedeuten, sondern auch wichtige finanzielle Prämien sichern und dem BVB Rückenwind für die anstehenden Bundesliga-Schwergewichte geben.

Bundesliga Borussia Dortmund (BVB) 1 0 1.FC Köln Bundesliga Vfl Bochum 1 1 Borussia Dortmund (BVB) Bundesliga Borussia Dortmund (BVB) 2 2 1.FC Heidenheim Bundesliga SC Freiburg 2 4 Borussia Dortmund (BVB) Bundesliga Borussia Dortmund (BVB) 1 0 VfL Wolfsburg

Der Druck steigt: Bundesliga und Champions League im Fokus

Der Weg durch die Bundesliga wird nicht leichter. Mit Spielen gegen den FC Bayern, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart steht Dortmund vor einer Reihe von Herausforderungen, die das Team an seine Grenzen bringen werden. Die Tabelle ist eng, und jeder Punkt wird im Kampf um die Champions-League-Plätze entscheidend sein. Doch die BVB-Akteure haben noch ein Ass im Ärmel: Ein Erfolg in der Champions League könnte auch Deutschlands Position in der UEFA-Wertung verbessern und so möglicherweise zusätzliche Startplätze für die Bundesliga sichern.

Schlüsselspieler kehren zurück

Jadon Sancho und Felix Nmecha könnten im Rückspiel gegen Eindhoven den Unterschied machen. Sancho, der zuletzt wieder in Form kam, und Nmecha, der nach einer Zwangspause zurückkehrt, werden von Kehl und Terzic als entscheidende Faktoren gesehen. Auch Mats Hummels, der für den gesperrten Nico Schlotterbeck einspringt, wird eine zentrale Rolle in der Defensive übernehmen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit Spannung werden die Aufstellungen erwartet, die zeigen, mit welcher Strategie die Teams ins Spiel gehen werden. Dortmund setzt auf eine starke Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Elan, während Eindhoven ebenfalls mit einem stark besetzten Kader antritt. Das Duell verspricht, ein hochklassiges Fußballspektakel zu werden, das die Fans beider Lager in Atem halten wird.

Dortmund: Kobel – Ryerson, Süle, Hummels, Maatsen – Sabitzer, Can – Malen, Brandt, Sancho – Füllkrug. – Trainer: Terzic Eindhoven: Benitez – Teze, Ramalho, Boscagli, Dest – Schouten, Tillman, Veerman – Lozano, Bakayoko – de Jong. – Trainer: Bosz

BVB setzt auf Hummels gegen PSV in der Startaufstellung

Für das Champions-League-Achtelfinalrückspiel gegen PSV Eindhoven kehrt Mats Hummels in die Startaufstellung von Borussia Dortmund zurück. „Mats besitzt eine hervorragende Möglichkeit, von Anfang an zu spielen. Seine Bedeutung für das Team ist immens“, äußerte BVB-Coach Edin Terzic am Dienstag.

In jüngerer Vergangenheit fand sich der erfahrene Verteidiger außerhalb der Startelf und war in sieben aufeinanderfolgenden Ligaspielen nicht von Beginn an eingesetzt. Doch am Mittwoch ist geplant, dass er für den gelbgesperrten Nico Schlotterbeck einspringt und an der Seite von Niklas Süle die Abwehr stärkt. „Für Mats waren die letzten Wochen nicht einfach, doch vergangene Woche haben wir uns Zeit für ein ausgiebiges Gespräch genommen“, unterstrich Terzic: „Das ist bei uns ohnehin üblich.“

Das Unentschieden von 1:1 in Eindhoven vor drei Wochen hält die Ausgangslage für das Rückspiel offen. „Ein positives Detail ist unser gutes Gefühl – das haben wir uns mit der starken Ausgangslage im Hinspiel erarbeitet“, erklärte Terzic. „Wir sehen eine große Chance vor uns und sind bereit, alles zu geben.“ Donyell Malen, früher selbst Spieler bei PSV, meint: „Es steht Spitz auf Knopf und wird sicher spannend. Wir denken nicht an ein Elfmeterschießen – aber sind gut darauf vorbereitet.“