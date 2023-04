Fußball heute Ergebnisse * DFB Pokal: Leipzig gegen Dortmund live im ZDF

Durch das gestrige Pokalaus des Top-Favoriten Bayern München erhöhen sich für die verbliebenen Teams die Chancen auf den Pokaltriumph – am heutigen Mittwoch Abend kämpfen 4 Teams um die 2 verbleibenden Halbfinaltickets. Heute um 18:00 Uhr spielt der einzige verbliebene Zweitligist Nürnberg daheim gegen Stuttgart, wo Coach Sebastian Hoeneß seine Premiere hat. Außerdem gibts um 20:45 Uhr das Spiel Leipzig gegen Dortmund, die beide am vergangenen Bundesligawochenende verloren haben. Das DFB-Pokalspiel Leipzig gegen Dortmund kommt live im deutschen Free-TV im ZDF. Außerdem überträgt Sky heute den DFB-Pokal live – dort kann man auch Nürnberg gegen Stuttgart sehen.

Update 20 Uhr: Nach 70 Minuten steht es zwischen Nürnberg und Stuttgart noch 0:0.

DFB-Pokal 2023 Viertelfinale: Wer spielt heute?

Am Mittwoch, den 5. April 2023, finden 2 Partien im DFB-Pokal 2022/23 Viertelfinale statt. Um 18:00 Uhr spielt 1. FC Nürnberg gegen VfB Stuttgart. Weiterhin spielt um 20:45 Uhr RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Heute werden die 2 verbliebenen Tickets fürs Pokal-Halbfinale vergeben, nachdem gestern Frankfurt und Freiburg weiterkamen. Die Entscheidungen fallen auf jeden Fall heute nach regulärer Spielzeit, in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen.

DFB-Pokal 2023 Viertelfinale: 1. FC Nürnberg gegen VfB Stuttgart – Wer gewinnt?

Beim DFB-Pokal 2023 Viertelfinale 1. FC Nürnberg gegen VfB Stuttgart gilt der Erstligist Stuttgart als Favorit. Hingegen muss Nürnberg einen Klassenunterschied wettmachen und startet demnach als Außenseiter. Nürnberg spielt in dieser Pokalsaison erstmals gegen ein Bundesligateam. Weiterhin müssen sich die formschwachen Stuttgarter für einen gelungen Einstand von Coach Hoeneß steigern.

Die Wettquoten haben Stuttgart als Favorit für einen Auswärtssieg mit einer 1.72 – weiterhin hat Nürnberg eine 5.00 Siegquote. In den ersten 4 Pokalspielen Stuttgart gegen Nürnberg konnte sich jedes Team 2-mal durchsetzen. Insgesamt gewann Stuttgart 51 Spiele gegen Nürnberg bei 27 Remis und 36 Niederlagen.

Wie spielt Nürnberg?

Der 1. FC Nürnberg spielt aktuell nicht so gut wie früher. Der „Glubb“ war jahrelang Bundesligist (Meister 1968), DFB-Pokalsieger 2007 unter Hans Meyer und spielt nun in der 2. Liga in 2022/23 gegen den Abstieg. Seit Februar 2023 ist Vorstandsmitglied Dieter Hecking Nürnbergs Interimscoach.

Voraussichtliche Aufstellung: Vindahl – Gyamerah, F. Hübner, Schindler, Brown – Geis – Castrop, Möller Daehli, Tempelmann, Nürnberger – Duah

Wie spielt Stuttgart?

Beim VfB Stuttgart kann es nach dem schnellen Abgang von Labbadia fast nur besser werden. Der neue Coach Hoeneß muss auf Sosa verzichten und kann sonst aus dem Vollen schöpfen. Der VfB spielte zuletzt im 4-3-3. Allerdings setzt Hoeneß gerne aufs 3-1-4-2.

Voraussichtliche Aufstellung: Bredlow – Anton, Mavropanos, Zagadou, Ito – W. Endo – Haraguchi, Millot – Vagnoman, Führich – Perea

DFB-Pokal 2023 Viertelfinale: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund – Wer gewinnt?

Das DFB-Pokal 2023 Viertelfinale RB Leipzig gegen Borussia Dortmund wäre in der Bundesliga das Top-Spiel Fünfter gegen Zweiter. Allerdings mussten die Teams am letzten Spieltag eine Niederlage einstecken – das Pokalspiel heute ist eine große Chance den Trend umzukehren. In Leipzig läuten die Alarmglocken nach 3 Niederlagen infolge allerdings etwas lauter. Der BVB will die Titelchance auch im Pokal aufrechterhalten.

Die Wettquoten sind ziemlich ausgeglichen mit einer 2.25 für Leipzig und einer 2.90 für den BVB. Das einzige Pokalspiel im Finale 2021 gewann der BVB mit 1:4. Insgesamt hat der BVB 8 Siege, 2 Remis und 5 Niederlagen gegen RBL.

Wie spielt Leipzig?

RB-Coach Marco Rose sah in der Bundesliga gegen Mainz ein Team, das „in fast allen Belangen unterlegen“ war. Die anschließende Teamsitzung sollte aufs schwere Pokalspiel gegen Dortmund einstimmen. Allerdings werden Kapitän Gulacsi und Goalgetter Nkunku noch vermisst.

Voraussichtliche Aufstellung: Blaswich – Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum – Laimer, A. Haidara – Szoboszlai, Dani Olmo – Silva, Werner

Wie spielt Dortmund?

Dortmund hat am Wochenende die erste Bundesliganiederlage des Jahres 2023 eingesteckt. Allerdings hatte der BVB etwas Pech mit dem Patzer von Rückkehrer Kobel im Tor. Weiterhin ist Terzics Startelf eingespielt, lediglich im Mittelsturm gibt es Veränderungen – Schlotterbeck fehlt verletzt.

Voraussichtliche Aufstellung: Kobel – M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro – Can – Bellingham, Reus – Malen, Brandt – Moukoko

Wo läuft das DFB-Pokal 2023 Viertelfinale live im TV?

Das DFB Pokal 2023 Viertelfinale heute am Mittwoch, den 5. April 2023, wird bei Sky und bei ZDF übertragen. Im Free-TV bei ZDF kommt das Spiel Leipzig gegen Dortmund um 20:45 Uhr. Weiterhin kann man Nürnberg gegen Stuttgart heute um 18:00 Uhr exklusiv auf Sky anschauen.

Nürnberg gegen Stuttgart (18:00 Uhr) – Kommentatoren: Roland Evers (Sky)

Leipzig gegen Dortmund (20:45 Uhr) – Kommentatoren: Claudia Neumann (ZDF), Wolff Fuss (Sky)

