Fußball heute * ARD live heute DFB Pokal RB Leipzig gegen Union Leipzig – Wer überträgt heute Fußball?

Nachdem seit gestern Abend mit dem SC Freiburg der erste DFB-Finalist feststeht (3:1 gegen den HSV), wollen heute RB Leipzig und Union Berlin den letzten Schritt Richtung DFB-Pokal Finale am 21.Mai im Berliner Olympistadion gehen. Um 20:45 Uhr ist Anpfiff in Leizpzig, die ARD überträgt das Spiel live ab 20:45 Uhr, die Vorberichterstattung startet im Ersten um 20:30 Uhr mit Bastian Schweinsteiger und Alexander Bommes. Für die Berliner wäre ein Heimspiel zu Hause in Berlin natürlich ein echtes Highlight und ein Sieg würde den größten Erfolg der Vereinsgeschichte darstellen. Denn im Finale stand man 2001 schon einmal.



Fußball heute: Wer zieht ins DFB-Pokalfinale ein?

Im heutigen DFB-Pokalspiel zwischen RB Leipzig und Union Berlin (Mittwoch, 20.45 Uhr) wird das letzte Team für das Finale im DFB-Pokal gesucht. Die Bilanz der beiden Mannschaften sind fast ausgeglichen, neun Mal spielte man gegeneinander, fünf Mal gewann Leipzig, drei Mal die Berliner, einmal gab es ein Unentschieden. Die zwei letzten Aufeinandertreffen konnten die Berliner aus Köpenick gewinnen! Gleich am nächsten Samstag kommt es zur Revanche in der Bundesliga.

Union Berlin stand schon einmal als Regionalligist im Jahr 2001 im Finale, verlor dann gegen Schalke mit 0:2. Die Leipziger zogen 2019 und 2021 ins Endspiel und verloren dann gegen die Bayern und den BVB.

Union Berlin ist heute Außenseiter und die Chancen auf einen Leipziger Sieg sind höher, da sind sich beide Trainer Urs Fischer von Union und Tedesco einig.

Fußball heute ARD live ab 20:30 Uhr

Die ARD überträgt das Spiel live aus dem Leipziger Stadion vor 47.000 Zuschauern. Eik Galley wird das Spiel kommentieren, Bastian Schweinsteiger wird mit Alexander Bommes ins Spiel einstimmen. Die Sportschau wird bis 23 Uhr dauern.

DFB Pokal Halbfinale Spielplan & Ergebnisse



1:3 Hamburger SV – SC Freiburg (19.4.2022), 20:45 Uhr, ARD live

RB Leipzig – 1.FC Union Berlin (20.4.2022), 20:45 Uhr, ARD live

Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi – Simakan, Orban, Gvardiol – Henrichs, Laimer, Adams, Angelino – Olmo, Nkunku – Silva

1. FC Union Berlin: Rönnow – Jaeckel, Knoche, Baumgartl – Trimmel, Khedira, Gießelmann – Haraguchi, Prömel – Awoniyi, Becker