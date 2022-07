Fußball heute ZDF Live ** DFB Pokal Borussia Dortmund gegen TSV 1860 München * Wer zeigt im Live TV den DFB Pokal?

Zum Auftakt der DFB-Pokal Saison 2022/2023 überträgt das ZDF heute die Partie TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund. Ab heute bis Montag kämpfen 64 Vereine um den Einzug in die 2.Runde, darunter einige Oberligisten und Regionalligisten. Der FC Bayern München und RB Leipzig spielen erst Ende August im DFB-Pokal, da diese Teams morgen im DFB Supercup gegeneinander spielen. Das ZDF zeigt also das Topspiel BVB gegen die Löwen aus München. Nach dem Schock um den neu gekauften Spieler Sebastian Haller, der an Krebs erkrankte und nun einige Monate fehlen wird im besten Fall, gilt der BVB natürlich als Favorit für dieses Spiel – alles andere wäre eine Sensation, die ja im DFB Pokal gar nicht so selten ist. Das ZDF überträgt heute das Spiel ab 20:45 Uhr, die Übertragung geht um 20:15 Uhr im Free-TV los.

Fußball heute: Pflichtspielauftag mit dem DFB-Pokal

64 Vereine spielen ab heute in der 1.Runde des DFB-Pokals um das Weiterkommen. Spiele von Bundesligistien untereinander wurden nicht gelost, lediglich einige Spiele 1. gegen 2.Liga, darunter Eintracht Frankfurt auswärts gegen den 1.FC Magdeburg und SC Freiburg auswärts gegen den 1.FC Kaiserslautern. RB Leipzig spielt am 30.8. gegen den Regionalliga Nord Vertreter FC Teutonia Ottensen und der FC Bayern München darf am 31.8. gegen FC Viktoria Köln aus der 3.Liga ran.

ZDF live: 1860 München gegen Borussia Dortmund

Es soll ein großer Abend werden im Münchner Stadtteil Giesing vor 15.000 Zuschauern im ausverkaufen 1860 Kultstadion. Natürlich wissen sie bei den Löwen, dass sie als Außenseiter antreten. doch im Pokal 2013 hatten sie dem BVB als Zweitligist beim 0:2 sehr gefordert und dennoch verloren. In der letzten DFB-Saison kamen sie bis ins Achtelfinale, nachdem sie den damaligen Bundesliga-Absteiger FC Schalke rausgeschmissen hatten. Nun ruhen ihre Hoffnungen auch auf den besonderen Umständen der Dortmunder vor deren erstem Pflichtspiel.

Edin Terzic übernimmt wieder das Ruder beim BVB. Als Interimstrainer holte Terzic 2021 mit den „Schwarzgelben“ den DFB-Pokal nach Dortmund. Den vielen Neuzugängen und Nationalspielern Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi winkt in München das Pflichtspieldebüt.

Wer spielt heute noch im DFB Pokal?

Freitag, 29. Juli, 18 Uhr:

Dynamo Dresden – VfB Stuttgart

TSG Neustrelitz – Karlsruher SC

1. FC Kaan-Marienborn – 1. FC Nürnberg

Wer zeigt den DFB Pokal heute im Free-TV?

Die Übertragung aus München zeigt heute das ZDF von 20:15 Uhr bis 23:15 Uhr. Reporter wird der bekannte Bela Réthy sein, die Moderation vor und nach dem Spiel übernimmt Katrin Müller-Hohenstein zusammen mit Hanno Balitsch. Anschließend gibt es die Zusammenfassungen weiterer DFB-Pokalspiele.

Wer zeigt die Spiele des DFB Pokal live im Stream und Live-TV?

Live im Free-TV werden ab diesem Jahr in der ARD und dem ZDF 15 Spiele sein, darunter das Finale und die beiden Halbfinale. Pay-TV Sender Skly zeigt alle 63 Spiele live, bei DAZN gibt es ab Mitternacht nur die Zusammenfassungen.

Wann sind die weiteren Termine im DFB-Pokal 2022/23?

2. Runde: 18./19. Oktober 2022

18./19. Oktober 2022 Achtelfinale: 31. Januar/1. Februar & 7./8. Februar 2023

31. Januar/1. Februar & 7./8. Februar 2023 Viertelfinale: 4./5. April 2023

4./5. April 2023 Halbfinale: 2./3. Mai 2023

2./3. Mai 2023 Finale: 3. Juni 2023

