DFB Pokal Fußball heute im ZDF & ARD live * FC Bayern gegen SC Freiburg

Es ist englische Woche im deutschen Männerfußball, denn am heutigen Dienstag – den 4. April 2023 – gibts 2 Spiele im DFB-Pokal Viertelfinale. Frankfurt gegen Union und Bayern gegen Freiburg spielen heute um den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Der FC Bayern München hat das zweite Heimspiel infolge beim zweiten Spiel des neuen Trainers Thomas Tuchel. Für den Gegner SC Freiburg ist das Gastspiel in der Münchener Allianz Arena eine große Herausforderung. Außerdem hat Frankfurt gegen Union im Pokal gegen Union eine Chance sich aus dem Formtief zu befreien. Die Spiele werden heute um 18:00 Uhr und 20:45 Uhr angepfiffen. Beide Spiele laufen im deutschen Free-TV. Frankfurt gegen Union kommt beim ZDF. Bayern gegen Freiburg kann man auf ARD anschauen. Zudem überträgt Sky heute den DFB-Pokal live.

DFB-Pokal 2023 Viertelfinale: Wer spielt heute?

Am Dienstag, den 4. April 2023 finden zwei Partien im DFB-Pokal 2023 Viertelfinale statt. Das frühe Spiel um 18:00 Uhr ist die Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Weiterhin spielt um 20:45 Uhr Bayern München gegen SC Freiburg. In den K.O.-Spielen heute werden 2 der 4 Halbfinalteilnehmer ermittelt. Bei einem Unentschieden nach regulärer Spielzeit fällt die Entscheidung in der Verlängerung oder danach im Elfmeterschießen.

DFB-Pokal 2023 Viertelfinale: Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin – Wer gewinnt?

Das DFB-Pokal 2023 Viertelfinale Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin ist ein spannendes Duell zweier Teams, die sich im oberen Tabellendrittel der Fußball-Bundesliga bewegen. Allerdings ist die Eintracht in schlechter Form und muss gegen Union mehr zeigen als zuletzt (7 Spiele ohne Sieg). Hingegen hat Union nun 2 Siege infolge, darunter der 2:0-Heimsieg gegen Frankfurt am 19. März 2023.

Bei den Buchmachern ist Frankfurt leicht favorisiert mit einer Siegquote von 2.25 im Vergleich zu 3.40 für Union. Außerdem hat Frankfurt 8 Siege, 4 Remis und 3 Niederlagen gegen Union. Das einzige DFB-Pokal-Spiel in der Saison 2007/08 gewann Frankfurt gegen Union mit 1:4.

Wie spielt Frankfurt?

Voraussichtliche Aufstellung: Trapp – Tuta, Hasebe, Ndicka – Buta, Rode, Sow, Max – Borré, M. Götze – Kolo Muani

Eintracht Frankfurt spielt unter Coach Glasner meistens in einer Art 3-4-3 und war damit ziemlich erfolgreich. Mit dem Sieg in der UEFA Europa League hat das Frankfurter Team in der vorigen Saison Qualitäten als Pokalmannschaft bewiesen.

Wie spielt Union?

Voraussichtliche Aufstellung: Grill – Doekhi, Knoche, Diogo Leite – Juranovic, R. Khedira, Roussillon – Thorsby, Haberer – K. Behrens, Becker

Union Berlin agiert ebenfalls mit einer Dreierkette – allerdings hat Coach Urs Fischer meist mehr defensiv orientierte Spieler auf dem Feld und lässt im Sturm eine Doppelspitze agieren.

DFB-Pokal 2023 Viertelfinale: Bayern München gegen SC Freiburg – Wer gewinnt?

Der FC Bayern München ist gegen den SC Freiburg großer Favorit auf einen Sieg und den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale. Die Bayern könnten nach dem ersten Sieg des neuen Coachs Tuchel heute gegen Freiburg direkt nachlegen. Der amtierende Vizepokalsieger Freiburg zeigte zuletzt durchwachsene Leistungen mit nur 2 Siegen in 8 Spielen – außerdem geht es um den ersten Auswärtssieg in München im 24. Versuch.

Die Wettquoten liegen bei einer 1.23 für einen Bayern-Sieg und einer 12.00 für Freiburg. Weiterhin sind die Bayern eine Art Angstgegner für Freiburg, denn von 46 Spielen gewannen die Breisgauer nur 4-mal – außerdem gabs 9 Remis und 33 Bayern-Siege.

Wie spielt Bayern?

Voraussichtliche Aufstellung: Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – L. Sané, T. Müller, Coman – Choupo-Moting

FCB-Coach Tuchel meinte im Vorfeld des Pokalspiels gegen Freiburg, dass nur bei gesundheitlichen Problemen in der Startelf rotiert wird. Den besten Eindruck bei Tuchels Einstand machte Thomas Müller.

Wie spielt Freiburg?

Voraussichtliche Aufstellung: Flekken – Gulde, Ginter, K. Schmidt – Sildillia, M. Eggestein, Höfler, Günter – Doan, Grifo – Gregoritsch

Der SC Freiburg ist derzeit etwas in der Formkrise – SCF-Coach Streich fand nach dem 1:1 am Wochenende deutliche Worte („Ergebnis ist scheiße“). Freiburg wechselt öfters zwischen 4-2-3-1 und 3-4-3, spielte zuletzt aber mit Dreierkette.

Wo läuft das DFB-Pokal 2023 Viertelfinale live im TV?

Das DFB Pokal 2023 Viertelfinale am Dienstag, den 4. April 2023, kommt live im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Frankfurt gegen Union läuft um 18:00 Uhr auf ZDF und Bayern gegen Frankfurt um 20:45 Uhr auf ARD. Weiterhin kommen die Spiele bei Sky.

Frankfurt gegen Union (18:00 Uhr) – Kommentatoren: Oliver Schmidt (ZDF), Martin Groß (Sky) Bayern gegen Frankfurt (20:45 Uhr) – Kommentatoren: Gerd Gottlob (ARD), Kai Dittmann (Sky)

Zusammenfassung: Fußball heute Fragen und Antworten

Welche Spiele finden heute im DFB-Pokal Viertelfinale statt?

Am 4. April 2023 finden zwei Spiele im DFB-Pokal Viertelfinale statt: Frankfurt gegen Union um 18:00 Uhr und Bayern gegen Freiburg um 20:45 Uhr.

Auf welchen Sendern kann ich die Spiele live im Fernsehen verfolgen?

Die Spiele sind im deutschen Free-TV zu sehen: Frankfurt gegen Union auf ZDF und Bayern gegen Freiburg auf ARD. Zudem werden beide Spiele live bei Sky übertragen.

Welche besondere Bedeutung hat das Spiel für den neuen Trainer von Bayern München, Thomas Tuchel?

Für Thomas Tuchel ist es das zweite Spiel als Trainer des FC Bayern München und somit eine Gelegenheit, direkt nach dem ersten Sieg nachzulegen.

Wie sind die Trends nach den letzten Spielen von Eintracht Frankfurt und Union Berlin vor dem heutigen Viertelfinalspiel?

Frankfurt befindet sich in einer schlechten Form mit 7 Spielen ohne Sieg, während Union Berlin zwei Siege in Folge hat, darunter ein 2:0-Heimsieg gegen Frankfurt am 19. März 2023.

Wie sind die Wettquoten für die Begegnung zwischen Bayern München und SC Freiburg?

Die Wettquoten liegen bei 1.23 für einen Sieg von Bayern München und bei 12.00 für einen Sieg von SC Freiburg.