ZDF live heute 20:45 Uhr ** RB Leipzig gegen BVB heute Abend ** TV-Übertragung

In einem spannenden Aufeinandertreffen im DFB-Pokal-Viertelfinale empfängt RB Leipzig Borussia Dortmund. Die Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund ist die Wiederholung des DFB-Pokal-Finals 2021, in dem der Pokalsieger 2021, Borussia Dortmund, gegen den amtierenden Titelträger antritt. Das Spiel findet heute am Mittwoch, den 5. April 2023, um 20:45 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig statt. Das ZDF und Sky zeigen das Spiel live im TV und Livestream.

Live-Übertragung im Fernsehen und im Live-Stream

Das Spiel wird sowohl von Sky als auch vom ZDF übertragen. Im Folgenden gibt es Informationen zur Übertragung und den jeweiligen Anbietern.

Sky und ZDF: RB Leipzig gegen BVB live

Mit dem Sky-Sport-Paket können Sie das Spiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund live verfolgen. Die Übertragung auf Sky beginnt um 20:15 Uhr, und Oliver Seidler wird das Spiel kommentieren.

Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund wird auch im ZDF übertragen. Die Live-Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream der ZDF-Mediathek beginnt um 20:15 Uhr mit Vorberichten. Sven Voss moderiert die Sendung, und Per Mertesacker fungiert als Experte. Claudia Neumann kommentiert das Spiel.

Die möglichen Aufstellungen von RB Leipzig und BVB

In der Bundesliga gab es vor einem Monat dieses Duell schon der BVB gewann mit etwas Glück 2:1. Zuletzt verloren beide: Dortmund gegen die Bayern und RB mit 0:3 gegen Mainz.

Für das Viertelfinale des DFB-Pokals sind die folgenden Aufstellungen denkbar:

RB Leipzig:

Der Trainer Marco Rose muss weiterhin auf Christopher Nkunku verzichten, Yussuf Poulsen pausierte zuletzt nach Wadenproblemen, könnte aber eingewechselt werden.

Blaswich – Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum – Laimer, Haidara – Szoboszlai, Olmo – Silva, Werner

Borussia Dortmund:

Moukoko sollte wieder spielen können, Karim Adeyemi fehlt rot gesperrt. Nico Schlotterbeck verletzte sich am Wochenende und fällt aus.

Kobel – Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro – Can – Bellingham, Reus – Malen, Brandt – Moukoko

DFB-Pokal 2023: Die weiteren Begegnungen

Für die verbleibenden Spiele im DFB-Pokal ist kein kostenpflichtiges Abo bei DAZN mehr erforderlich. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen beide Halbfinalspiele sowie das Finale kostenfrei.

Halbfinale: 2. & 3. Mai

Finale: 3. Juni

Es wird spannend: RB Leipzig gegen BVB im DFB-Pokal-Viertelfinale live

Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund verspricht ein spannendes Aufeinandertreffen zu werden. Um das Spiel live zu verfolgen, haben Sie die Möglichkeit, die Übertragungen von Sky oder ZDF zu nutzen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Anschauen dieses packenden Duells!