Fußball heute ARD & ZDF live ** DFB Pokal Liveticker * 1:0 Leipzig – Frankfurt

Der heutige Samstag, der 3. Juni 2023, steht ganz im Zeichen des DFB-Pokal mit dem großen Finale in Berlin zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sowie dem Frauen Champions League-Finale mit deutscher Beteiligung und den insgesamt 21 Finals im Landespokal, wo es Startplätze für den DFB-Pokal geht. Außerdem gibts heute Fußball satt im TV mit dem Finaltag der Amateure auf ARD von 12:15 Uhr bis 19:00 Uhr und dem DFB-Pokalfinale auf ZDF und Sky ab 19:25 Uhr. Weiterhin kommt das UEFA Womens Champions League-Finale zwischen Wolfsburg und Barca auf ZDF und DAZN um 15:30 Uhr. (Wolfsburg verliert 2:3)

In den letzten Tagen ist im Fußball bereits viel passiert mit dem Europa-League-Sieg des FC Sevilla, den deutlichen Siegen von Stuttgart und Wiesbaden in der Bundesliga-Relegation, dem Titel bei der U17-Europameisterschaft für Deutschland und den Kadernominierungen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für die anstehende Weltmeisterschaft sowie der Herren-Nationalmannschaft für Testspiele gegen Ukraine, Polen und Kolumbien.

Doch heute dreht sich alles um den DFB-Pokal und die goldene Trophäe, die seit 1965 vergeben wird. Schafft RB Leipzig die Titelverteidigung oder holt Frankfurt den zweiten Pokal infolge nach dem EL-Titel der Vorsaison? Holt RB-Coach Rose seinen ersten Titel mit RB Leipzig oder erreicht Eintracht-Coach Glasner in seinem letzten Spiel den zweiten Titelgewinn?

Liveticker ab 20 Uhr Liveticker ab 20 Uhr 21:32 Uhr – 70.Minute – 1:0 für Leipzig durch Nkunku! 21:24 Uhr – 60 Minuten vorbei, nur ein Torschuß – der war von Mario Götze. 20:45 Uhr – Halbzeit! Ein hektisches Spiel, freuen wir uns auf die 2.Hälfte! 20:40 Uhr – Ein spannendes Spiel in Berlin, aber dennoch 0:0. 20:25 Uhr – 25 Minuten vorbei, ein hitziges Spiel mit vielen Zweikämpfen. Noch 0:0. 20 Uhr – Es geht los!

Darüber hinaus gibts heute das Champions-League Finale der Frauenmannschaft von Wolfsburg und Barcelona. Anpfiff ist um 16 Uhr – ZDF mit Kommentatorin Claudia Neumann und DAZN mit Christina Rann sind live am Start.

Außerdem kommt heute noch der Finaltag der Amateure –21 Landespokal-Finals, wo 19 DFB-Pokalteilnehmer für nächste Saison gesucht werden. Die Anstoßzeiten sind 12:15 Uhr, 14:15 Uhr, 16:15 Uhr und 16:45 Uhr. Die Finals kommen in der Konferenz auf ARD oder als Einzelspiel auf Sportschau.de.

Spielplan – Welche Finals finden heute statt?

Heute finden insgesamt 21 Pokalfinals in Baden, Brandenburg, Niedersachsen, Südbaden und Co statt. Außerdem gibts das CL-Finale zwischen Wolfsburg und Barca sowie natürlich das DFB-Pokal Finale zwischen Leipzig und Frankfurt.

Finale in Berlin: Leipzig gegen Frankfurt – Wer gewinnt?

Das DFB-Pokal Finale RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt könnte knapper werden als die Wettquoten es andeuten. Weiterhin ist in einem Fußballspiel vieles möglich, sodass in einem Finale immer beide Teams Chancen auf einen Titelgewinn haben. Allerdings hat Leipzig bei den Buchmachern einen Vorteil von einer Siegquote von 1.71 – Frankfurt hat eine 4.60.

Im historischen Vergleich ist alles ausgeglichen: 7 Remis und je 4 Siege. Frankfurt hat mehr Tore bei 20:17-Torverhältnis. Außerdem gewann RB die letzte Partie im Februar 2023 und SGE das einzige DFB-Pokalspiel in 2020.

Wer spielt heute für Leipzig?

Bei RB Leipzig sind alle Spieler fit bis auf Stammkeeper und Kapitän Gulasci, der langzeitverletzt ist, und dem Stürmer Silva, der mit einer Oberschenkelverletzung fehlt. Weiterhin muss Coach Rose auf den rotgesperrten Gvardiol verzichten. Die bestmögliche Startaufstellung von Rose bei RB ist ein klassisches 4-4-2 mit sehr offensiven Außen im Mittelfeld – auf dieser Position spielen Dani Olmo nach seiner Vertragsverlängerung und der umworbene Szoboszlai. Außerdem haben Laimer, der zu Bayern geht, und wahrscheinlich Nkunku, der im Sommer wechseln könnte, ihr letztes Spiel für die Roten Bullen. Für RB-Coach Rose geht es im 5. Pokalfinale und den 3. Pokalerfolg.

Voraussichtliche Leipzig Aufstellung

Blaswich – Henrichs, Klostermann, Orban, Halstenberg – Laimer, A. Haidara – Szoboszlai, Dani Olmo – Werner, Nkunku

Wer spielt heute für Frankfurt?

Bei Frankfurt war die Frage, ob Schlüsselspieler Rode rechtzeitig fit wird – wahrscheinlich wird er in der Startelf stehen. Weiterhin ist Linksverteidiger Philipp Max nach überstandener Oberschenkelverletzung und Jokereinsätzen wieder bereit für die Startelf. Außerdem sind Frankfurts Stars wie Kolo Muani, Lindström und Götze einsatzbereit. Coach Glasner präferiert normalerweise ein 3-4-2-1 als Stammformation, möglicherweise wechselt er aber fürs Finale zur Viererkette in ein 4-2-3-1, das in der Champions League bereits verwendet wurde. Es ist gut möglich, dass sich Glasner für sein letztes Spiel als Trainer der Adler etwas Besonderes einfallen lässt.

Voraussichtliche Frankfurt Aufstellung

Trapp – Buta, Tuta, Ndicka, Max – Rode, Sow – Lindström, Kamada, M. Götze – Kolo Muani