Fußball heute: Bundesliga Spielplan am 19. Spieltag – Dortmund gegen Freiburg

Fußball heute: Der Auftakt des 19. Spieltags am heutigen Freitagabend (20:30 Uhr) hält direkt einen Kracher bereit. Beim Verfolgerduell zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg treffen zwei Teams aufeinander, die man so nicht auf der Rechnung hatte. Den BVB schonl, aber nicht Freiburg, die bisher auf Platz 4 eine mehr als gute Rolle vorne spielen. Die Bayern – 6 Punkte vor dem BVB Tabellenerster – spielen morgen um 15:30 Uhr gegen den 1.FC Köln, die TSG Hoffenheim als Tabellendritter gegen Union Berlin. Wir sagen dir das Wichtigste zum 19.Spieltag.



Wer spielt an diesem Wochenende in der Bundesliga?

Neben dem Auftaktspiel der Borussen heute Abend, werden morgen um 15:30 Uhr fünf Spiele ausgetragen, die Bayern spielen in Köln, Wolfsburg empfängt die Hertha. Die Berliner Kollegen von der Union spielen gegen Hoffenheim und Stuttgart empfängt RB Leipzig. Mainz spielt gegen Bochum, um 18:30 Uhr dann Gladbach gegen Leverkusen. Am Sonntag gibts es 2 Spiele, Augsburg spielt zu Hause vor leeren Rängen gegen Frankfurt und die Kellerkinder aus Bielefeld und Führt kämpfen um drei Punkte.

Bundesliga Spielplan am 19.Spieltag am 14.1 bis 16.1.2022

Datum Uhrzeit Heim Erg Aus. 19.02.2022 Hertha BSC -:- RB Leipzig 1. FC Köln -:- Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 -:- Bayer Leverkusen Arminia Bielefeld -:- 1. FC Union Berlin Borussia Dortmund -:- Bor. Mönchengladbach FC Augsburg -:- SC Freiburg VfL Wolfsburg -:- 1899 Hoffenheim VfB Stuttgart -:- VfL Bochum Bayern München -:- SpVgg Greuther Fürth

News & Ergebnisse Freitag 19 Uhr – Heute Abend wird es beim 1.Match des Spieltages gleich einmal spannend, wenn der BVB auf den Überraschungsverein des Jahres SC Freiburg trifft. Anstoß in Dortmund ist um 20:30 Uhr.

Wann spielt der FC Bayern München dieses Wochenende?

In München ist man etwas erleichtert, denn die Corona-Lage entspannt sich zunehmend. Neuer, Sané, Upamecano, Davies und Nianzou durften ihre häusliche Quarantäne verlassen und sind einsatzbereit. Tolisso, Coman und Richards spielen schon seit letzter Woche im Training mit. Nun warten die Kölner, doch wen Nagelsmann aufstellen wird, ist noch ungewiß. Die Kölner wollen die Bayern ärgern, bei einem Sieg würde man den Top 5 näher kommen und somit an den internationalen Plätzen schnuppern. Die Bayern spielen um 15:30 Uhr auswärts.

Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München aus?

1. FC Köln – FC Bayern München

1.FC Köln: Schwäbe – Schmitz, Kilian, Hübers, Hector – Özcan – Ljubicic, Duda, Kainz – Uth, Modeste

FC Bayern München: Neuer – Kimmich, Pavard, Süle, Sabitzer – Roca, Tolisso – Gnabry, Müller, Musiala – Lewandowski

Wann spielt Borussia Dortmund dieses Wochenende?

Der BVB spielt am Freitag Abend gegen den SC Freiburg. Die Statistik spricht Bände: vor 20 Jahren gelang den Freiburger der letzte Auswärtssieg gegen die Dortmunder. Gibt es heute eine Überraschung? Novum: Es werden lediglich 750 Zuschauer heute im Stadion sein, dank der neuen Corona-Verordnung in NRW.

Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung des BVB aus?

Borussia Dortmund – SC Freiburg

Borussia Dortmund: Kobel – Meunier, Can, Hummels, Schulz – Dahoud, Bellingham – Brandt, Reus, Hazard – Haaland

SC Freiburg: Uphoff – Kübler, Lienhart, K. Schlotterbeck, Günter – Haberer, Höfler – Sallai, Jeong, Grifo – Höler

Wann startet der 19.Bundesliga Spieltag?

Am Freitag Abend spielt um 20:30 Uhr der Tabellenzweite Borussia Dortmund gegen den Tabellenvierten SC Freiburg. Das Spiel wird auf DAZN live im Internet übertragen.

Wo wird die Bundesliga an diesem Wochenende übertragen?

DAZN und Sky teilen sich die Bundesliga-Spiele an diesem Wochenende. Im Free-TV läuft dagegen kein Spiel, am Samstag um 18 Uhr gibt es wie gewohnt die Sportschau im Ersten. Während DAZN das Freitagspiel sowie die Sonntagspiele überträgt, zeigt Sky in der Konferenz und in der Einzelberichterstattung die Samstagspiele. Das deutsche Classico wird bei Sky um 18:30 Uhr live übertragen.