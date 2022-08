Fußball heute am Sonntag – Bundesliga 1. Spieltag – Wer spielt heute? Schalke gegen Köln

Sieben Bundesliga Begegnungen sind am ersten Spieltag bereits über die Bühne gegangen. Doch das war noch nicht alles. Denn das es Fußball heute im Doppelpack als Nachschlag gibt, versteht sich fast von selbst. Der Sonntag (7. August) steht im Zeichen des Pokalsiegers und des Meisters der 2. Bundesliga. RB Leipzig spielt heute beim VfB Stuttgart im Ländle vor. Schalke 04 muss zum Auftakt beim 1. FC Köln ran. Und am Rhein könnte die Stimmung kaum mieser ausfallen.

Denn die Geißböcke flogen bereits in der ersten Runde im DFB-Pokal beim SSV Jahn Regensburg raus. Da ist alle Euphorie, auch ob der Qualifikation zur Europa Conference League, fast schon wieder verflogen. Wenn 1. FC Köln – Schalke 04 heute um 17.30 Uhr als letzte Partie am ersten Bundesliga Spieltag angepfiffen wird, zählt für das Team von Trainer Steffen Baumgart fast schon nur noch der Dreier. Andernfalls könnte es in der Domstadt ganz schnell ungemütlich werden und die Stimmung komplett kippen. Derweil hoffen die Fans der Königsblauen natürlich auf einen Start nach Maß. Dieses Mal soll nicht um den Klassenerhalt gezittert werden.

Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 07.08.2022 15:30 VfB Stuttgart -:- RB Leipzig 1. Spieltag 07.08.2022 17:30 1. FC Köln -:- FC Schalke 04 1. Spieltag

Den ersten Titel der Saison 2022/23 hat RB Leipzig unterdessen schon verspielt. Im DFL Supercup verloren die Roten Bullen gegen den FC Bayern München mit 3:5. Zumindest auf die ansehnliche Leistung in der zweite Hälfte können die Sachsen aufbauen, wenn VfB Stuttgart – RB Leipzig heute um 15.30 Uhr in der Mercedes Benz Arena den Bundesliga Sonntag eröffnet. Stuttgart selbst rettete sich erst am letzten Spieltag 21/22 vor der Relegation und überrundete mit einem 2:1 gegen Köln in buchstäblich allerletzter Sekunde noch Hertha BSC.

Die Schwaben gehen gegen den Mitfavoriten auf die Meisterschaft definitiv nur als Außenseiter ins Rennen. Zumal sie in den letzten acht Bundesliga Spielen nur ein Unentschieden ergatterten und auch erst einen Treffer gegen Rasenballsport erzielten.

Wo wird die Bundesliga übertragen?

Ob also VfB Stuttgart – RB Leipzig heute eine einseitige Sache wird, ist live im Pay-TV zu beobachten. Der Bundesliga Sonntag wird vom Streamingdienst DAZN übertragen. Zunächst die Partie in Schwaben. Anschließen gibt es ebenso Köln gegen Schalke im Livestream. Marco Hagemann kommentiert den ersten Auftritt von RB Leipzig auswärts. Jan Platte führt durch die Partie in der Domstadt, für die die Vorberichte bereits um 16.45 Uhr beginnen. Als Experte steht in diesem Match Michael Ballack bereit. Zusammenfassungen der Sonntagsspiele gibt es live im Free-TV in den dritten Programmen der ARD zu sehen.

SONNTAG, 07.08.2022

15.30 Uhr DAZN: VfB Stuttgart – RB Leipzig live im Stream

17.30 Uhr DAZN: 1. FC Köln – Schalke 04 live im Stream

