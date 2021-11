Fußball heute: Bundesliga 11. Spieltag – Wer spielt heute Fußball? Sky & DAZN live

Nach dem 4.Champions League Spieltag steht nun der 11.Bundesligaspieltag an. Dabei gibt es gleich mehrere Topspiele. Der 11.Spieltag wird heute Abend um 20:30 Uhr in Mainz angepfiffen, wo der FSV die Gladbacher empfangen wird. Spannend wird es morgen um 15:30 Uhr in der Allianz Arena, wenn der Tabellendritten aus Freiburg empfangen wird. Um 18:30 Uhr dann der „kleine“ Klassiker zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund.

Bevor es in die nächste Länderspielpause geht (Länderspiele gegen Liechtenstein und Armenien), fliegen in der Bundesliga nochmals die „Fetzen“. Spannend wird es bei den Bayern, die diese Saison schon 38 Mal trafen (12 Mal Lewandowski) und in diesem Kalenderjahr bereits 99 Mal ins Tor trafen. Der alte Rekord des 1.FC Köln aus dem Jahr 1977 mit 101 Tore wird also demnächst fallen. Im Samstag Abend Spiel zwischen den Leipziger und dem BVB kommt es zum Duell von zwei Champions League Mannschaften.

Wer spielt an diesem Wochenende in der Bundesliga?

Wolfsburg empfängt den FC Augsburg und Stattgart hat Bielefeld zu Gast. Bochum spielt am Samstag Nachmittag gegen Hoffenheim. Es gibt drei Sonntagspiele: Hertha gegen Leverksuen, Köln gegen Union Berlin sowie Fürth gegen Frankfurt.

Ergebnisse & Bundesliga Spielplan am 11.Spieltag am 5.bis 7.November 2021

Datum Uhrzeit Heim Erg Aus. 05.11.2021 20:30 1. FSV Mainz 05 -:- Bor. Mönchengladbach 06.11.2021 15:30 Bayern München -:- SC Freiburg 15:30 VfL Wolfsburg -:- FC Augsburg 15:30 VfB Stuttgart -:- Arminia Bielefeld 15:30 VfL Bochum -:- 1899 Hoffenheim 18:30 RB Leipzig -:- Borussia Dortmund 07.11.2021 15:30 Hertha BSC -:- Bayer Leverkusen 17:30 1. FC Köln -:- 1. FC Union Berlin 19:30 SpVgg Greuther Fürth -:- Eintracht Frankfurt

Hier der 10.Spieltag von letzter Woche.

Wann spielt der FC Bayern München dieses Wochenende?

Der FC Bayern München mit Trainer Julian Nagelsmann empfängt am Samstag um 15:30 Uhr in der Münchener Allianz Arena den Überraschungsclub des Jahres. Der SC Freiburg steht auf Platz 3 der Tabelle und ist als einziges Bundesliga-Team bisher ungeschlagen nach sechs Siegen und vier Unentschieden. Doch heute Abend spielt die Statistik gegen den SC Freiburg, denn noch nie konnte man in München gewinnen.

Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München aus?

FCB: Neuer – Pavard, Süle, Upamecano, Davies – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Müller, Sane – Lewandowski

Wann spielt Borussia Dortmund dieses Wochenende?

Der BVB muss am Samstag Abend um 18:30 Uhr bei RB Leipzig antreten. Der Tabellenzweite aus dem Ruhrgebiet kommt enttäuscht aus der Champions League, doch auch die Leipziger sind trotz dem 2:2 gegen Paris S.Germain bereits ausgeschieden und können sich nun auf die Bundesliga konzentrieren. Mit dem derzeitigem Tabellenplatz 8 kann man ebenso nicht zufrieden sein.

Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung des BVB aus?

BVB: Kobel – Akanji, Hummels, Pongracic – Meunier, Witsel, Bellingham, Hazard – Brandt, Reus – Malen

Wann startet der 11.Bundesliga Spieltag?

Am Freitag Abend spielt um 20:30 Uhr der 1.FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach. Das Spiel wird auf DAZN live im Internet übertragen.

Wo wird die Bundesliga an diesem Wochenende übertragen?

DAZN und Sky teilen sich die Bundesliga-Spiele an diesem Wochenende. Im Free-TV läuft dagegen kein Spiel, am Samstag um 18 Uhr gibt es wie gewohnt die Sportschau im Ersten. Während DAZN das Freitagspiel sowie die Sonntagspiele überträgt, zeigt Sky in der Konferenz und in der Einzelberichterstattung die Samstagspiele.