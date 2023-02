Fußball heute Sonntagsspiele ** Bundesliga am 21. Spieltag * Wer spielt heute? Bundesliga Ergebnisse + Tabelle

Fußball heute ab 15:30 Uhr: Der 21. Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga geht in den Sonntag. Am gestrigen Samstag, den 18. Februar 2023, trafen um 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach und Bayern München im Klassiker aufeinander – es war die 110. Partie in der Bundesliga,. die Bayern verloren! Außerdem stand für Frankfurt und Leipzig die Generalprobe vor dem Champions-League-Achtelfinale an, die beiden mit Siegen meisterten. Die Bayern-Verfolger Union und BVB spielen heute am Sonntag. Alle 9 Bundesligaspiele vom 21. Spieltag werden live bei DAZN & Sky gezeigt.

Update Sonntag: Dreikampf an der Tabellenspitze. Die Union kann die Chance nicht nutzen an die Tabellenspitze zu springen, spielt nur 0:0 gegen den Tabellenletzten aus Schalke. Dortmund mit einem 4:1 nun Punktgleich mit den Bayern und der Union.

Sonntag, 19. Februar 2023, 15:30 Uhr, 17:30 Uhr & 19:30 Uhr– Union, BVB und Bayer 04

Heute, am Sonntag, den 19. Februar 2023, gibts 3 Bundesligaspiele nacheinander. Den Auftakt machen Union und Schalke um 15:30 Uhr. Es folgen Dortmund und Hertha um 17:30 Uhr. Und zum Abschluss spielen Leverkusen und Mainz um 19:30 Uhr gegeneinander.

In den beiden frühen Spielen treffen zwei Teams von der Tabellenspitze (Union und BVB) auf zwei Teams vom hinteren Ende der Tabelle (Schalke und Hertha). Außerdem haben der Tabellenletzte Schalke und der Tabellen-16. Hertha ein Auswärtsspiel. Leverkusen und Mainz liegen nur einen Punkt auseinander auf Platz 8 und 12.

20.Bundesliga-Spieltag vom 17. bis 19.Februar 2023

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 17.02.2023 20:30 FC Augsburg 1:0 1899 Hoffenheim 21. Spieltag 18.02.2023 15:30 VfL Bochum 0:2 SC Freiburg 21. Spieltag 18.02.2023 15:30 VfB Stuttgart 3:0 1. FC Köln 21. Spieltag 18.02.2023 15:30 Bor. Mönchengladbach 3:2 Bayern München 21. Spieltag 18.02.2023 15:30 VfL Wolfsburg 0:2 RB Leipzig 21. Spieltag 18.02.2023 18:30 Eintracht Frankfurt 2:0 Werder Bremen 21. Spieltag 19.02.2023 15:30 1. FC Union Berlin 0:0 FC Schalke 04 21. Spieltag 19.02.2023 17:30 Borussia Dortmund 4:1 Hertha BSC 21. Spieltag 19.02.2023 19:30 Bayer Leverkusen 2:3 1. FSV Mainz 05 21. Spieltag

Samstag, 18. Februar 2023, 15:30 Uhr – Bayern, Freiburg, Leipzig

Am Samstag, den 18. Februar 2023, um 15:30 Uhr spielen der Tabellenerste Bayern München sowie die Teams der Plätze 4 und 5 Freiburg und Leipzig. Während die Bayern die Tabellenführung ausbauen können, können sich die Verfolger punktemäßig nach vorne schieben.

Im Spitzenspiel am Samstag um 15:30 Uhr treffen Bayern und Gladbach im Borussia Park aufeinander. Für Bayern-Keeper Yann Sommer kommt es zur Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Die Bayern konnten die letzten 4 Spiele gegen Gladbach nicht gewinnen. Hingegen haben die Bayern 51 der 109 Bundesligaspiele gegen Gladbach für sich entschieden. Bayern ist diesmal Favorit für einen Auswärtssieg.

Außerdem trifft der Tabellenvierte Freiburg am Samstag um 15:30 Uhr auf den VfL Bochum, die 2 der letzten 3 Heimspiele gewonnen haben. Allerdings hat Freiburg einen soliden Lauf mit 3 Siegen aus den letzten 4 Spielen und ist am Samstag favorisiert mit einer 2.20 vor Bochums 3.20.

Der Tabellenfünfte RB Leipzig hat am Samstag um 15:30 Uhr ein Gastspiel beim VfL Wolfsburg. Die Wolfsburger sind schwach in Form mit 3 Niederlagen und 1 Remis in den letzten Spielen. Heute wäre ein Sieg für die den Tabellensiebten Wolfsburg wertvoll, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Das vierte Spiel am Samstag, den 18. Februar 2023, um 15:30 Uhr ist die Partie VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln. Beim VfB ging die Formsuche unter Neu-Coach Bruno Labbadia weiter. Außerdem hat Labbadia beim VfB den Stammkeeper gewechselt – Fabian Bredlow ist die neue Nummer 1. Als Coach hat Labbadia erst eins von 11 Spielen gegen Köln verloren.

Samstag, 18. Februar 2023, 18:30 Uhr – Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen

Das Bundesliga Top-Spiel am Samstag, den 18. Februar 2023, 18:30 Uhr lautet Frankfurt gegen Bremen. Frankfurt hat als Tabellensechster eventuell die Chance in der Tabelle nach vorne zu kommen, wenn Leipzig oder Freiburg verliert. Hingegen befindet sich Bremen etwas im Niemandsland der Tabelle. Außerdem steht Frankfurt vor dem Champions-League-Auftakt gegen Neapel am Mittwoch und könnte Stammkräfte schonen.

Freitag, 17. Februar 2023, 20:30 Uhr – FC Augsburg gegen TSG Hoffenheim 0:1

Am Freitag, den 17. Februar 2023, um 20:30 Uhr empfängt der FC Augsburg (13. Platz) die TSG Hoffenheim (14. Platz) in einem knappen Spiel. Bei den Wettquoten liegt Hoffenheim nur leicht vorne mit einer 2.50 vor einer 2.65. Augsburg war zuletzt heimstark mit drei Siegen in Folge in der WWK Arena. Hingegen wartet Hoffenheim auf ein Erfolgserlebnis – der neue TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo konnte die Niederlagenserie in seinem ersten Spiel noch nicht stoppen.

Update: Der FC Augsburg sichert sich mit einem 1:0 Sieg wichtige drei Punkte im Abstiegskampf.

21. Spieltag – 17. bis 19. Februar 2023: Wo wird Fußball-Bundesliga heute live übertragen?

Der 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt live bei DAZN und Sky. Die 4 Spiele am Freitag und Sonntag , den 17. und 19. Februar 2023, kommen bei DAZN. Außerdem überträgt Sky die 5 Spiele am Samstag, den 18. Februar 2023. Außerdem läuft bei Sky am Samstag um 15:30 Uhr die Konferenz mit allen 4 Spielen.

