Heute Abend geht es in Freiburg in den 24.Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern München kämpft um Punkte im Breisgau und kann vorlegen, den Abstand auf Tabellenführer Leverkusen auf fünf Punkte zu verkleinern. Bayer 04 Leverkusen spielt erst am Sonntag gegen den 1.FC Köln, der tief im Abstiegskampf schickt – ein vermeintliches Opfer für den Überraschungsersten? Verfolger Stuttgart muss in Wolfsburg ran, der BVB am Samstag Nachmittag gegen Union Berlin. Wir haben alle Bundesliga Spiele inklusive den Aufstellungen bereitgestellt.

Bundesliga Spielplan am 24.Spieltag

SC Freiburg - - Bayern München Union Berlin - - Borussia Dortmund FSV Mainz 05 - - Borussia Mönchengladbach Vfl Bochum - - RB Leipzig FC Heidenheim - - Eintracht Frankfurt SV Darmstadt 98 - - FC Augsburg VfL Wolfsburg - - VfB Stuttgart 1.FC Köln - - Bayer Leverkusen 1899 Hoffenheim - - Werder Bremen

SC Freiburg – FC Bayern München 20:30 Uhr

Los geht es am Spieltag mit einem Auswärtsspiel des FC Bayern München. Ein historischer Moment bahnt sich an: Am 24. Spieltag wird der FC Bayern München sein 2000. Spiel in der Bundesliga absolvieren und somit als erster Verein diesen historischen Meilenstein erreichen. In ihrem 1000. Auswärtsspiel gegen den Sport-Club Freiburg werden Aleksandar Pavlović (19 Jahre, U20-Nationalmannschaft) und Merlin Röhl (21 Jahre, U21-Nationalmannschaft), zwei deutsche Nachwuchsnationalspieler, die in dieser Spielzeit ihren Aufstieg erlebt haben, aufeinandertreffen. Es ist durchaus vorstellbar, dass sie bald gemeinsam im Trikot der Nationalmannschaft zu sehen sein werden.

Aufstellungen SCF: Atubolu – Sildillia, Ginter, Gulde, Günter – Eggestein, Höfler – Doan, Röhl, Sallai – Höler Atubolu – Sildillia, Ginter, Gulde, Günter – Eggestein, Höfler – Doan, Röhl, Sallai – Höler FCB: Neuer – Kimmich, Kim, Dier, Guerreiro – Pavlović, Goretzka – Tel, Müller, Musiala – Kane

1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund 15:30 Uhr

Kampf der Festungen: Der 1. FC Union Berlin hat unter der Leitung von Nenad Bjelica das Stadion An der Alten Försterei, in eine uneinnehmbare Festung verwandelt. Nach vier Heimniederlagen in Folge blieb das Team unter dem neuen Trainer unbesiegt, mit einer Bilanz von vier Siegen und einem Unentschieden. Doch Borussia Dortmund zeigt sich auswärts ebenso stark: Der BVB ist in fremden Stadien seit sechs Partien ohne Niederlage (zwei Siege, vier Unentschieden).

FCU: Rønnow – Doekhi, Vogt, Leite – Juranovic, Khedira, Roussillon – Tousart, Schäfer – Volland, Hollerbach

BVB: Meyer – Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Maatsen – Sabitzer, Can – Sancho, Reus, Brandt – Füllkrug

1. FSV Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach 15:30 Uhr

Serie ohne Doppelsiege: Borussia Mönchengladbach feierte letzte Woche einen 5:2-Sieg gegen Bochum und erzielte damit unter der Ägide von Gerardo Seoane erstmals fünf Tore in einem Bundesligaspiel. Allerdings ist es den Fohlen seit Mitte 2022 nicht mehr gelungen, zwei Spiele in Folge zu gewinnen – und das auch nur über zwei Spielzeiten hinweg. Eine ähnliche Serie hält der 1. FSV Mainz 05 aufrecht, der seit etwa einem Jahr keinen Doppelsieg mehr feiern konnte, obwohl er zuletzt nur knapp gegen Leverkusen verlor. Könnte dies für Mainz einen Vorteil darstellen?

M05: Zentner – Kohr, van den Berg, Guilavogui – Widmer, Barreiro, Amiri, Mwene – Gruda, Lee – Onisiwo

BMG: Nicolas – Lainer, Itakura, Wöber, Scally – Weigl – Koné, Neuhaus – Honorat, Jordan, Ngoumou

VfL Bochum 1848 – RB Leipzig 15:30 Uhr

Herausragende Heimserie trifft auf schwankende Leistung: Der VfL Bochum 1848 bleibt in acht aufeinanderfolgenden Heimspielen unbesiegt, inklusive eines spektakulären Erfolgs gegen Bayern München. Seit Beginn des neuen Jahres sicherte sich Bochum beachtliche neun Punkte. Im Gegensatz dazu steht RB Leipzig, ein Anwärter auf die Champions League, mit lediglich sieben Punkten im Jahr 2024 da. Seit der Winterpause konnte das Team von Marco Rose nur zwei Siege verbuchen, neben einem Unentschieden und vier Niederlagen.

BOC: Luthe – Gamboa, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo – Losilla – Bero, Stöger – Asano, Kwarteng – Broschinski

RBL: Gulácsi – Henrichs, Simakan, Orbán, Raum – Kampl, Haidara – Olmo, Xavi – Openda, Šeško

1. FC Heidenheim 1846 – Eintracht Frankfurt 15:30 Uhr

Kontrast bei Standards: Dieses Aufeinandertreffen zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Diskrepanz in der Effektivität bei Standardsituationen aus. Der 1. FC Heidenheim 1846 verzeichnet mit 14 Toren aus Standardsituationen den Spitzenwert in der Bundesliga, während Eintracht Frankfurt mit lediglich vier Standardtoren am Ende dieser Wertung steht.

FCH: Müller – Traoré, Mainka, Gimber, Föhrenbach – Theuerkauf – Schöppner, Dovedan – Dinkçi, Beste – Kleindienst

SGE: Trapp – Buta, Koch, Pacho, Max – Tuta, Dina Ebimbe – Knauff, Chaibi – Marmoush, Ekitiké

SV Darmstadt 98 – FC Augsburg 15:30 Uhr

Geschichtswiederholung möglich? Das Schlusslicht SV Darmstadt 98 hat seit 17 Spieltagen keinen Sieg mehr verbucht – der letzte Erfolg war ausgerechnet gegen den FC Augsburg in der Hinrunde. Nun steht eine Veränderung bevor: Nach jenem Spiel wechselte der FCA den Trainer. Jess Thorup bestreitet sein 17. Spiel als Chef an der Seitenlinie. In der „Thorup-Tabelle“ belegt Augsburg einen respektablen achten Platz mit nur fünf Niederlagen.

SVD: Schuhen – Bader, Zimmermann, Maglica, Karic – Gjasula, Holland – Justvan, Skarke – Polter, Pfeiffer

FCA: Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago – Jakić – Engels, Rexhbecaj – Vargas – Tietz, Demirović

VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart 18:30

Treffen ehemaliger Meister: In den letzten 19 Jahren wurden lediglich vier verschiedene Mannschaften Meister. Während Bayern München den Titel 15 Mal für sich entschied und Borussia Dortmund zweimal triumphierte, konnten sich der VfL Wolfsburg (2009) und der VfB Stuttgart (2007) jeweils einmal nach 34 Spieltagen an der Spitze der Tabelle behaupten. Diese beiden Ausnahmeteams stehen sich nun in einem direkten Aufeinandertreffen gegenüber.

WOB: Casteels – Baku, Lacroix, Jenz, Maehle – Gerhardt, Arnold – Majer, Wind, Paredes – Behrens

VFB: Nübel – Stenzel, Anton, Ito, Mittelstädt – Dahoud, Stiller – Silas, Millot, Führich – Guirassy

1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen 15:30

Rekordserien und deren Überwinder: Bayer 04 Leverkusen setzte am letzten Spieltag mit dem 33. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage einen neuen Bundesliga-Rekord. Doch der 1. FC Köln zeigte sich ebenfalls in starker Verfassung, indem die Mannschaft in vier der letzten fünf Bundesliga-Spiele mindestens einen Punkt erzielte. In der vergangenen Saison durchbrach der FC bereits die Serie von Leverkusen, indem sie im rheinischen Derby nach neun ungeschlagenen Spielen von Bayer 04 gewannen. Trotz der Beteiligung des ehemaligen Kölners Florian Wirtz, der derzeit in Bestform ist und in seinem 100. Bundesliga-Spiel am letzten Wochenende seinen zehnten Saison-Assist beisteuerte.

KOE: Schwäbe – Carstensen, Hübers, Chabot, Finkgräfe – Martel, Huseinbašić – Ljubicic, Kainz, Alidou – Thielmann

B04: Hrádecký – Kossounou, Tah, Tapsoba – Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo – Hofmann, Wirtz – Schick

TSG Hoffenheim – SV Werder Bremen 17:30

Fußballfest im Hinspiel: Das Aufeinandertreffen in Bremen am 7. Spieltag entpuppte sich als wahres Spektakel. In der Nachspielzeit erzielte Jens Stage zunächst den Ausgleich zum 2:2 für den SV Werder Bremen, bevor Marius Bülter in letzter Minute den Siegtreffer für die TSG Hoffenheim markierte. Der Führungstreffer für Hoffenheim durch Maximilian Beier, erzielt durch einen Konter zum 0:1, unterstreicht ein klares Muster: Fünf seiner beeindruckenden zehn Tore erzielte der junge Stürmer durch schnelle Gegenangriffe.

TSG: Baumann – Kabak, Grillitsch, Brooks – Kadeřábek, Stach, Tohumcu, Jurásek – Kramarić – Bebou, Beier

SVW: Zetterer – Malatini, Groß, Jung – Weiser, Lynen, Agu – Schmid, Stage – Ducksch, Njinmah