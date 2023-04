Fußball heute Bundesliga Ergebnisse * Wer spielt heute? * Sonntagsspiele: Freiburg gewinnt

Der Titelkampf in der deutschen Fußball-Bundesliga geht am 28. Spieltag – zwischen dem 14. April 2023 und dem 16. April 2023 – in die nächste Runde. Während Tabellenführer Bayern München nach der 0:3-Niederlage in Manchester unter der Woche angezählt ist, gabs beim BVB die Vertragsverlängerung von Brandt generell eher eine Wohlfühlatmosphäre. Im Fernduell der beiden Spitzenreiter spielen die Bayern gegen Hoffenheim und der BVB gegen Stuttgart – beide Spiele sind am Samstag um 15:30 Uhr. Außerdem spielen die beiden Tabellenletzten Schalke und Hertha im Freitagsspiel gegeneinander. Das Top-Spiel am Samstagabend lautet Frankfurt gegen Gladbach. Außerdem gibt es 3 Sonntagsspiele am 28. Spieltag mit Freiburg, Union und Leverkusen. Die Bundesligaspiele des 28. Spieltags werden live bei DAZN & Sky gezeigt. Am Samstag kann man 5 Bundesligaspiele bei Sky schauen. Weiterhin laufen das Freitagsspiel sowie 3 Sonntagsspiele bei DAZN.

Bundesliga-Sonntagsspiele – Freiburg, Union, Leverkusen

Update 17:30 Uhr – Freiburg gewinnt nach einem 0:1 Rückstand mit 2:1 gegen Bremen.

Die 3 Bundesliga-Sonntagsspiele am 16. April 2023, sind um 15:30 Uhr, 17:30 Uhr und 19:30 Uhr. Dreimal geht es für eine Mannschaft heute um Startplätze für die Champions League in den Spielen Bremen gegen Freiburg (5.), Union (3.) gegen Bochum und Wolfsburg gegen Leverkusen (6.). Bayer Leverkusen hat 5 Bundesligasiege infolge – konnte aber in der Europa League unter der Woche nur ein knappes 1:1-Remis holen.

Am 28. Spieltag geht es in der Fußball-Bundesliga wieder um wichtige Punkte in den Wettrennen um Meisterschaft, internationale Startplätze und Klassenerhalt. Die Meisterkandidaten Bayern und Dortmund spielen gegen Kellerkinder Hoffenheim und Stuttgart. Weiterhin spielen Union gegen Bochum, Leipzig gegen Augsburg und Freiburg in Bremen um die Champions-League-Plätze. Außerdem spielen Schalke gegen Hertha, Köln gegen Mainz, Frankfurt gegen Gladbach und Wolfsburg gegen Leverkusen.

Spielplan – Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

28. Bundesliga-Spieltag am 14. bis 16. April 2023

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. 14.04.2023 20:30 FC Schalke 04 5:2 Hertha BSC 15.04.2023 15:30 Bayern München 1:1 1899 Hoffenheim 15.04.2023 15:30 RB Leipzig 3:2 FC Augsburg 15.04.2023 15:30 1. FC Köln 1:1 1. FSV Mainz 05 15.04.2023 15:30 VfB Stuttgart 2:3 Borussia Dortmund 15.04.2023 18:30 Eintracht Frankfurt 1:1 Bor. Mönchengladbach 16.04.2023 15:30 Werder Bremen 1:2 SC Freiburg 16.04.2023 17:30 VfL Wolfsburg -:- Bayer Leverkusen 16.04.2023 19:30 1. FC Union Berlin -:- VfL Bochum

Bundesliga-Samstag um 15:30 Uhr – Bayern gg. Hoffenheim, Stuttgart gg. Dortmund

Am Samstag, den 15. April 2023, um 15:30 Uhr sind insgesamt 4 Bundesligaspiele. An der Tabellenspitze gibts das Fernduell zwischen Bayern und Dortmund. Außerdem geht es für Leipzig und Mainz um wichtige Punkte für den internationalen Wettbewerb.

Im Meisterrennen sind Bayern und Dortmund am 28. Spieltag in ihren Bundesligaspielen favorisiert. Allerdings könnte es für den BVB in Stuttgart knifflig werden – beim BVB fehlen Süle und Schlotterbeck, sodass wahrscheinlich Hummels und Can in der Innenverteidigung spielen werden. Weiterhin sollte Tabellenführer Bayern daheim gegen Hoffenheim einen Sieg einfahren, wenn die Mannschaft eine Reaktion auf die 0:3-Niederlage gegen ManC zeigt. Bei Bayern fehlt Stürmerstar Mané wegen einer Suspendierung nach Kabinenzoff.

Weiterhin spielt Champions-League-Anwärter RB Leipzig gegen den FC Augsburg, der nach nur 2 Punkten aus den letzten 4 Spielen nochmal den Blick Richtung Abstiegszone werfen mzss. Außerdem spielen die Karnevalsvereine Köln und Mainz gegeneinander – Mainz ist seit 8 Bundesligaspielen ungeschlagen und will nach Europa.

Topspiel am Samstagabend: Frankfurt gegen Gladbach

Das Topspiel am Samstagabend Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach treffen zwei kriselnde Clubs aufeinander. Frankfurts Negativtrend steht nun bei 6 sieglosen Bundesligaspielen infolge. Außerdem konnte Gladbach lediglich 1 der letzten 15 Auswärtsspiele gewinnen. Allerdings sind die Frankfurter aktuell sehr heimstark mit 6 Bundesligaspielen ohne Niederlage (4 Siege, 2 Remis).

Bei Frankfurt fehlt Mario Götze nach 231 Bundesligaspielen erstmals wegen einer Gelbsperre. Außerdem fällt Linksverteidiger Philipp Max aus. Hingegen stehen bei Gladbach die Zeichen auf Umbruch im Sommer –Stindl, Thuram und Bensebaini werden die Fohlen nach der Saison verlassen.

Die Aufstellungen heute:

Wie spielt Frankfurt?

Trapp – Tuta, Hasebe, Ndicka – Rode, Sow – Buta, C. Lenz – Borré, Kamada – Kolo Muani

Wie spielt Gladbach?

Omlin – Scally, Elvedi, Itakura, Bensebaini – Kramer, Koné – Hofmann, Neuhaus, Plea – Thuram

Bundesliga-Freitagsspiel – 5:2 Schalke gegen Hertha

Im Freitagsspiel am heutigen 14. April 2023 um 20:30 Uhr empfängt der Tabellenletzte Schalke den Tabellenvorletzten Hertha im Spiel um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Die Teams haben in 2023 die wenigsten Tore in der Bundesliga erzielt – Schalke traf in 12 Spielen nur 8-mal ins gegnerische Tor, Hertha nur 12-mal. Außerdem hat Hertha die wenigsten Punkte in 2023 geholt.

Update: Die Hertha ist nun nach einem 2:5 gegen Schalke Tabellenletzter.

28. Spieltag – Wo wird Fußball-Bundesliga heute live übertragen?

Der 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt live bei DAZN und Sky. Der Fußball-Samstag am 15. April 2023 kommt um 15:30 Uhr und 18:30 Uhr live auf Sky. In der Konferenz um 15:30 Uhr geht es für Bayern und Dortmund um wichtige Punkte. Außerdem kann man das Freitagsspiel sowie die 3 Sonntagsspiele um 15:30 Uhr, 17:30 Uhr und 19:30 Uhr live auf DAZN anschauen.

