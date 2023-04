Fußball heute Bundesliga Ergebnisse * Wer spielt heute? * Bayern & Dortmund gewinnen

Fußball heute: Nachdem unter der Woche der Tabellenerste, -zweite und -dritte aus dem DFB-Pokal rausgeflogen sind, geht es in der Fußball-Bundesliga am 27. Spieltag– am 8. April und 9. April 2023 – wieder um Punkte. Ein Freitagsspiel gibts am 27. Spieltag durch den Feiertag Karfreitag nicht. Dafür gewann die deutsche Frauen Nationalmannschaft ein Testspiel gegen die Niederlande mit 1:0.



Am Samstag kann sich Tabellenführer Bayern gegen Freiburg direkt für die Pokalniederlage revanchieren. Außerdem treffen der Tabellenzweite Dortmund und der Tabellendritte Union aufeinander. Die beiden Topspiele – 1. gegen 4. und 2. gegen 3. – am Samstag um 15:30 Uhr könnten richtungsweisend sein für den weiteren Saisonverlauf. Außerdem spielen 4 der 5 Tabellenletzten am Sonntag gegeneinander, wenn Bochum und Stuttgart sowie Hoffenheim und Schalke aufeinandertreffen. Die Bundesligaspiele des 27. Spieltags werden live bei DAZN & Sky gezeigt. Am Samstag kann man 6 Bundesligaspiele bei Sky schauen. Weiterhin laufen 3 Sonntagsspiele bei DAZN.

Am 27. Spieltag am Osterwochenende ist in der Fußball-Bundesliga einiges los. An der Tabellenspitze gibts die direkten Duelle der ersten 4 Teams Dortmund gegen Union und Freiburg gegen Bayern am Samstag. Außerdem spielen Leverkusen gegen Frankfurt, Mainz gegen Bremen, Augsburg gegen Köln. Das Topspiel am Samstag ist Hertha gegen Leipzig. Weiterhin gibts am Sonntag die 3 Spiele Gladbach gegen Wolfsburg, Bochum gegen Stuttgart und Hoffenheim gegen Schalke.

Update 17:30 Uhr – Die Ergebnisse seht ihr unten, hier die aktuelle Tabelle der Bundesliga.

Update 21 Uhr – RB Leipzig gewinnt auswärts mit 1:0 gegen die Hertha.

Fußball heute & morgen noch 8 Spieltage bis zum Saisonende

noch 8 Spieltage bis zum Saisonende Bayern, Dortmund und Union mit je 2 Punkten Abstand

Bayern, Dortmund und Union mit je 2 Punkten Abstand Spitzenspiel: Freiburg gegen Bayern

Spitzenspiel: Freiburg gegen Bayern Bayern-Verfolgerduell: Dortmund gegen Union

Bayern-Verfolgerduell: Dortmund gegen Union Rennen und die internationalen Plätze nimmt an Fahrt auf

Rennen und die internationalen Plätze nimmt an Fahrt auf Live-Fußball Übertragung bei DAZN (3 Spiele) & Sky (6 Spiele)

Live-Fußball Übertragung bei DAZN (3 Spiele) & Sky (6 Spiele) Bundesliga Tabelle am 27.Spieltag

Topspiel am Samstagabend: Hertha BSC gegen RB Leipzig

Das Topspiel am Samstagabend Hertha BSC gegen RB Leipzig ist auf dem Papier ein ungleiches Duell, denn die Hertha hat alle 6 Heimspiele gegen RB verloren. Weiterhin hat Leipzig nach dem überzeugenden Pokalsieg gegen Dortmund wieder Oberwasser. „Das war von uns eine glatte Eins“ und „gegen Dortmund zu gewinnen gibt immer einen Push“, meinte RB-Stürmer Timo Werner.

Außerdem kommt es zum Trainerduell Sandro Schwarz (Hertha) gegen Marco Rose (Leipzig), die zu Mainzer Zeiten gemeinsam in einer Wohngemeinschaft gelebt haben – das wird ein besonderes Wiedersehen.

Die Aufstellungen heute:

Wie spielt Hertha?

Christensen – Uremovic, Kempf, M. Dardai – Kenny, Cigerci, Plattenhardt – Tousart, K.-P. Boateng – Kanga, Lukebakio

Wie spielt Leipzig?

Blaswich – Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg – Laimer, Kampl – Szoboszlai, Forsberg – Silva, Werner

Spielplan – Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

27. Bundesliga-Spieltag am 8. und 9. April 2023

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. 08.04.2023 15:30 SC Freiburg 0:1 Bayern München 08.04.2023 15:30 Borussia Dortmund 2:1 1. FC Union Berlin 08.04.2023 15:30 Bayer Leverkusen 3:1 Eintracht Frankfurt 08.04.2023 15:30 1. FSV Mainz 05 2:2 Werder Bremen 08.04.2023 15:30 FC Augsburg 1:3 1. FC Köln 08.04.2023 18:30 Hertha BSC 0:1 RB Leipzig 09.04.2023 15:30 Bor. Mönchengladbach -:- VfL Wolfsburg 09.04.2023 17:30 VfL Bochum -:- VfB Stuttgart 09.04.2023 19:30 1899 Hoffenheim -:- FC Schalke 04

Samstagsspiele um 15:30 Uhr – Dortmund – Union, Freiburg – Bayern

Am Samstag, den 8. April 2023, um 15:30 Uhr finden 5 Spiele der Fußball-Bundesliga statt. Die beiden Topspiele der 4 Teams an der Tabellenspitze werden hochinteressant. Außerdem ist Leverkusen (6.) gegen Frankfurt (7.) ein wichtiges Spiel im Rennen um die Startplätze fürs internationale Geschäft. Weiterhin spielen Mainz (8.) gegen Bremen und Augsburg gegen Köln, die sich im Tabellenmittelfeld befinden.

Nach der Pokalpleite in Leipzig und vor dem Verfolgerduell Dortmund gegen Union dämpfte BVB-Trainer Terzic die Erwartungen, denn es wäre nun „vermessen“ vom Titelkampf zu reden. Allerdings geht es für den BVB nun immerhin noch um die Qualifikation für die Champions League und um die Vizemeisterschaft gegen Union. Der BVB hat wieder viele fitte Spieler im Angriff, während Union im Moment viele Großchancen zulässt – vielleicht bleibt Dortmund gegen die Bayern im Rennen.

Im Spiel Freiburg gegen Bayern gibts die Neuauflage des Pokalspiels von letzter Woche, wo Freiburg überraschend in München mit 1:2 gewinnen konnte. Trotz der Niederlage sah Bayern-Coach Tuchel eine Verbesserung der Spielweise seiner Mannschaft. Lediglich auf der Position des Mittelstürmers scheint es neben Choupo-Moting an Anspieloptionen zu fehlen. Die Bayern könnten in Freiburg Revanche nehmen wollen.

Sonntagsspiele – Gladbach, Stuttgart, Hoffenheim

Am Ostersonntag, den 9. April 2023, sind 3 Bundesliga-Spiele nacheinander. Den Anfang machen die Tabellennachbarn Gladbach und Wolfsburg, die eine durchwachsene Saison absolvieren. Allerdings haben die Wölfe nur einen Platz Rückstand auf den wahrscheinlichen Conference League-Startplatz 7 und können sogar noch Richtung Europa League schielen.

Weiterhin hat Bochum (14.) ein Heimspiel gegen Stuttgart (18.), wo Sebastian Hoeneß sein Bundesliga-Debüt absolviert. Bochums Form hat zuletzt etwas nachgelassen, sodass sie heute mit einer Niederlage wieder tiefer im Abstiegskampf stecken würden. Außerdem spielen am Sonntagabend noch Hoffenheim (15.) und Schalke (17.) in einem weiteren Kellerduell.

27. Spieltag – Wo wird Fußball-Bundesliga heute live übertragen?

Der 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt live bei DAZN und Sky. Der Fußball-Samstag am 8. April 2023 kommt um 15:30 Uhr und 18:30 Uhr live auf Sky. Vor allem die Konferenz um 15:30 Uhr mit den Top-Spielen Dortmund gegen Union Freiburg gegen Bayern wird richtig spannend. Außerdem kann man die 3 Sonntagsspiele um 15:30 Uhr, 17:30 Uhr und 19:30 Uhr live auf DAZN anschauen.

Fußball heute – Fragen und Antworten zum 27.Spieltag

Welche Spiele finden am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga statt?

Am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga, der am 8. und 9. April 2023 stattfindet, gibt es insgesamt neun Spiele, es gibt wegen Karfreitag keine Spiele am Freitag. Die beiden Topspiele des Spieltags finden am Samstag um 15:30 Uhr statt: Dortmund trifft auf Union und Bayern spielt gegen Freiburg.

Welches Spiel ist das Topspiel am Samstagabend?

Das Topspiel am Samstagabend des 27. Spieltags der Fußball-Bundesliga ist Hertha BSC gegen RB Leipzig. Die Hertha hat bisher alle sechs Heimspiele gegen Leipzig verloren, während RB nach dem überzeugenden Pokalsieg gegen Dortmund wieder Oberwasser hat.

Wo werden die Spiele des 27. Spieltags der Fußball-Bundesliga live übertragen?

Der 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird live bei DAZN und Sky übertragen. Am Samstag werden sechs Spiele live auf Sky gezeigt, darunter die Konferenz um 15:30 Uhr mit den Topspielen Dortmund gegen Union und Freiburg gegen Bayern. Die drei Sonntagsspiele können live auf DAZN angeschaut werden.

Welche Teams sind an der Tabellenspitze?

An der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga stehen Bayern, Dortmund, Union und Freiburg mit 8 Punkten Abstand zwischen dem 1. und dem 4. Platz. Der 27. Spieltag bietet die direkten Duelle zwischen diesen vier Teams.

Wie viele Spieltage bleiben noch bis zum Saisonende?

Vor dem 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga bleiben noch 8 Spieltage bis zum Saisonende. Das Rennen um die internationalen Plätze nimmt langsam Fahrt auf und die Topspiele am 27. Spieltag könnten richtungsweisend sein für den weiteren Saisonverlauf.