Fußball heute live Ergebnisse * Bundesliga am 20.Spieltag – Wer spielt heute? Sonntagsspiele

Fußball heute in der Bundesliga 2023: Der 20. Spieltag der deutsche Fußball-Bundesliga findet zwischen Freitag, dem 10. Februar, und Sonntag, dem 12. Februar 2023 statt. Das enge Rennen um die Tabellenführung geht in die nächste Runde. Der FC Bayern und Union Berlin spielen an diesem Spieltag im Fernduell um den ersten Tabellenplatz. Außerdem hoffen Teams wie Wolfsburg, Werder, Gladbach oder Leverkusen auf einen guten Lauf, um noch einen der begehrten internationalen Plätze zu holen.

Das Top-Spiel des Bundesliga-Wochenendes ist das Spiel zwischen RB Leipzig und Union am Samstagabend, wo der Tabellenzweite beim Tabellenvierten gastiert. Außerdem spielen Bayern, BVB und Freiburg am Samstag um 15:30 Uhr. Der Tabellenfünfte Frankfurt beschließt den Spieltag am Sonntag um 17:30 Uhr in Köln. Die Kellerkinder Schalke, Stuttgart und Hertha spielen am Freitag, Samstag und Sonntag. Alle 9 Bundesligaspiele vom 20. Spieltag werden live bei DAZN & Sky gezeigt. Im ersten Spiel des Tages trennten sich Schalke und Wolfsburg torlos 0:0, das hilft keinem der beiden!

Update: 17:15 Uhr – alle Ergebnisse siehe unten, ebenso die aktualisierte Bundesligatabelle.

Update: 22:00 Uhr – Union Berlin bleibt oben dran, gewinnt mit 2:1 gegen RB Leipzig! Leipzig geht in Führung, doch Berlin schlägt in der 2.Halbzeit zurück.

Fußball heute Bundesliga am 20.Spieltag – Wer spielt heute? nur noch 15 Spieltage bis zum Saisonende

nur noch 15 Spieltage bis zum Saisonende letzter Bundesligaspieltag vor CL-Achtelfinale für Bayern und BVB

letzter Bundesligaspieltag vor CL-Achtelfinale für Bayern und BVB Bayern könnte Tabellenführung ausbauen

Bayern könnte Tabellenführung ausbauen Nur 6 Punkte trennen Platz 1 und 6

Nur 6 Punkte trennen Platz 1 und 6 Christian Streich zum Zuschauen verdammt

Christian Streich zum Zuschauen verdammt Live-Fußball Übertragung bei DAZN & Sky

Bundesliga Spielplan & Ergebnisse am Wochenende

20.Bundesliga-Spieltag vom 10. bis 12.Februar 2023



Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 10.02.2023 20:30 FC Schalke 04 0:0 VfL Wolfsburg 20. Spieltag 11.02.2023 15:30 Werder Bremen 0:2 Borussia Dortmund 20. Spieltag 11.02.2023 15:30 SC Freiburg 1:1 VfB Stuttgart 20. Spieltag 11.02.2023 15:30 Bayern München 3:0 VfL Bochum 20. Spieltag 11.02.2023 15:30 1. FSV Mainz 05 3:1 FC Augsburg 20. Spieltag 11.02.2023 15:30 1899 Hoffenheim 1:3 Bayer Leverkusen 20. Spieltag 11.02.2023 18:30 RB Leipzig 1:2 1. FC Union Berlin 20. Spieltag 12.02.2023 15:30 Hertha BSC 4:1 Bor. Mönchengladbach 20. Spieltag 12.02.2023 17:30 1. FC Köln 3:0 Eintracht Frankfurt 20. Spieltag

Sonntag, 12. Februar 2023, 15:30 Uhr & 17:30 Uhr – Hertha gegen Gladbach & Köln gegen Frankfurt

Das frühe Spiel am Sonntag um 15:30 Uhr ist Hertha BSC Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach hat nur 1 der letzten 5 Spiele gewonnen und bereits einen größeren Rückstand auf einen der internationalen Plätze. Weiterhin braucht Hertha als Vorletzter einen Befreiungsschlag. Das könnte knapp werden.

Das späte Spiel am Sonntag um 17:30 Uhr 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt könnte laut Wettquoten ebenfalls knapp werden. Beide Teams sind in 2023 noch ungeschlagen. Außerdem endeten 4 der letzten 6 Spiele mit einem 1:1-Unentschieden.

Samstag, 11. Februar 2023, 15:30 Uhr – Bayern, Freiburg, BVB

Die Top-Clubs Bayern, Dortmund und Freiburg spielen alle am Bundesliga-Samstag, dem 11. Februar 2023, um 15:30 Uhr. Die Bayern können im Rennen um den ersten Platz vorlegen und mit einem Sieg gegen Bochum die Führung ausbauen. Außerdem spielt der Tabellendritte Dortmund in Bremen. Freiburg hat ein Heimspiel gegen Stuttgart, wo Cheftrainer Christian Streich nach einer Sperre auf der Tribüne platznehmen muss.

Das Bundesliga-Spiel FC Bayern und VfL Bochum ist seit dem Aufstieg Bochums 2021 ein Kracher. Zweimal gewannen die Bayern seitdem mit 7:0. Allerdings konnte auch Bochum die Bayern einmal schocken – beim 4:2-Sieg für den VfL am 22. Spieltag der vorherigen Saison. Trotzdem sind die Bayern haushoher Favorit. Das Spiel wird ein Formcheck für Bayerns CL-Achtelfinale unter der Woche gegen Paris St. Germain.

Außerdem hat Borussia Dortmund ein Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Das geschichtsträchtige Spiel fand in der Bundesliga bereits 107-mal statt. Dortmund gewann 46-mal, Bremen hingegen nur 42-mal. Im Hinspiel im August 2023 holten die Bremer allerdings einen überraschenden Auswärtssieg. Am Samstag ist der BVB favorisiert und könnte Revanche nehmen.

Der Tabellensechste SC Freiburg spielt am Samstag um 15:30 Uhr daheim gegen den VfB Stuttgart. Das badisch-schwäbischen Duell könnte für beide Teams richtungsweisend werden, denn die Teams haben zuletzt durchwachsene Leistungen gezeigt. Freiburg kämpft ohne Coach Streich ums Ticket für Europa und Stuttgart will die Abstiegszone verlassen. Freiburg ist Favorit auf einen Heimsieg.

Die weiteren Partien am Samstag um 15:30 Uhr sind Mainz gegen Augsburg und Hoffenheim gegen Leverkusen. Mainz und Augsburg liegen auf dem 12. und 13. Platz der Tabelle im Mittelfeld. Es geht um Punkte gegen den Abstieg und die Aussicht auf einen einstelligen Platz. Weiterhin haben die Werksclubs Hoffenheim und Leverkusen ihre letzten Spiele verloren und wollen wieder punkten – Leverkusen ist leichter Favorit.

Samstag, 11. Februar 2023, 18:30 Uhr – Leipzig gegen Union

Das Bundesliga Top-Spiel am Samstag, den 11. Februar 2023, 18:30 Uhr lautet RB Leipzig gegen Union Berlin. Union führt als Zweiter der Tabelle vor dem Leipzig auf Platz 4. Außerdem hat Union 4 von 7 Bundesligaspielen gegen RB gewonnen. Im Top-Spiel am Samstag ist RB Leipzig als Heimmannschaft dennoch favorisiert.

20. Spieltag – 10. bis 12. Februar 2023: Wo wird Fußball-Bundesliga heute live übertragen?

Der 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt live bei DAZN und Sky. Die 3 Spiele am Freitag und Sonntag, den 10. und 12. Februar 2023, werden live auf DAZN im Livestream übertragen. Weiterhin gibts 6 Spiele der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag, dem 11. Februar 2023, live und in voller Länger bei Sky Sport Bundesliga. Außerdem läuft bei Sky am Samstag um 15:30 Uhr die Konferenz mit allen 5 Spielen.

Schalke gegen Wolfsburg (Freitag, 10. Februar 2023, 20:30 Uhr), Ergebnis 0:0

Am Freitag, den 10. Februar 2023, um 20:30 Uhr hat der Tabellenletzte Schalke ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Der FC Schalke 04 hat in der Saison 2022/23 erst 2 Heimspiele gewonnen und trifft auf einen schweren Gegner. Denn der VfL Wolfsburg ist eine sehr gute Auswärtsmannschaft (Fünfter auf der Auswärtstabelle). Außerdem hat Wolfsburg nach 3 Niederlagen in Folge etwas wiedergutzumachen. Wolfsburg ist seit 6 Spielen gegen Schalke ungeschlagen und am 20. Spieltag wieder Favorit.

Update: Beide Teams trennen sich 0:0 unentschieden

Bundesliga Tabelle am 20.Spieltag