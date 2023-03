Fußball heute Sonntagsspiele Ergebnisse * Bundesliga am 22. Spieltag – Wer spielt heute? 3:0 FC Bayern – Union Berlin

Fußball heute um 15:30 Uhr – Wer spielt? Vom 24. bis zum 26. Februar 2023 findet der 22. Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga statt. Freitag Abend gewinnt Mainz gegen Gladbach mit 4:0. Am Sonntag, den 26. Februar 2023, steigt das Spitzenspiel zwischen Bayern München und Union Berlin – die Teams liegen mit je 43 Punkten auf den ersten Tabellenplätzen. Der BVB hat ebenfalls 43 Zähler auf dem Konto und spielt am Samstag, den 25. Februar, in Hoffenheim. Alle Bundesligaspiele des 22. Spieltags werden live bei DAZN & Sky gezeigt. Sky überträgt den Samstag, bei DAZN laufen die Spiele vom Freitag und Sonntag.

Update 17:30 Uhr – Der BVB liegt vor und gewinnt mit 1:0 gegen Hoffenheim, übernimmt somit die Tabellenführung.

Update Son 20:00 Uhr -Der FC Bayern München gewinnt verdient mit 3:0 gegen die Union und übernimmt wieder die Tabellenführung.

Die Ausgangslage an der Tabellenspitze vor dem 22. Spieltag verspricht absolute Höchstspannung, denn 3 Teams liegen mit 43 Zählern punktgleich auf den ersten 3 Plätzen. Bayern, Dortmund und Union befinden sich derzeit im Dreikampf um die Tabellenführung. Freiburg, Leipzig und Frankfurt sind in Schlagdistanz – wobei Leipzig und Frankfurt an diesem Spieltag aufeinandertreffen. Am Tabellenende kommt es zum Duell zwischen Schlusslicht Schalke und dem Tabellen-14. Stuttgart. Die Hertha empfängt Augsburg und Bochum gastiert in Bremen.

Sonntag, 26. Februar 2023, 15:30 Uhr & 17:30 Uhr – Freiburg gegen Bayer 04, Bayern gegen Union

Am Sonntag, den 26. Februar 2023, sind zwei Top-Spiele der deutschen Fußball-Bundesliga. Im ersten Spiel um 15:30 Uhr spielen der SC Freiburg und Bayer 04 Leverkusen gegeneinander. Die Heimmannschaft Freiburg ist favorisiert gegen die kriselnden Leverkusener, die so langsam ein paar Siege brauchen, um aus dieser Saison noch etwas Zählbares mitzunehmen.

Um 17:30 Uhr wird dann das Spitzenspiel des Spieltags in der Münchener Allianz Arena angepfiffen. Tabellenführer Bayern München trifft auf Verfolger Union Berlin – beide Teams sind punktgleich und es geht um die Tabellenführung. Die Bayern sind haushoher Favorit, aber Union ist vielleicht gut genug, um die Bayern zu blamieren.

Buli-Spielplan: Wer spielt am Wochenende in der Bundesliga?

22.Bundesliga-Spieltag vom 24. bis 26.Februar 2023

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 24.02.2023 20:30 1. FSV Mainz 05 4:0 Bor. Mönchengladbach 22. Spieltag 25.02.2023 15:30 Werder Bremen 3:0 VfL Bochum 22. Spieltag 25.02.2023 15:30 1. FC Köln 0:2 VfL Wolfsburg 22. Spieltag 25.02.2023 15:30 1899 Hoffenheim 0:1 Borussia Dortmund 22. Spieltag 25.02.2023 15:30 Hertha BSC 2:0 FC Augsburg 22. Spieltag 25.02.2023 15:30 RB Leipzig 2:1 Eintracht Frankfurt 22. Spieltag 25.02.2023 18:30 FC Schalke 04 2:1 VfB Stuttgart 22. Spieltag 26.02.2023 15:30 SC Freiburg 1:1 Bayer Leverkusen 22. Spieltag 26.02.2023 17:30 Bayern München 3:0 1. FC Union Berlin 22. Spieltag

Samstag, 25. Februar 2023, 15:30 Uhr – Leipzig, Frankfurt, Dortmund

Am Samstag, den 25. Februar 2023, um 15:30 Uhr gibts das Top-Spiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt, die unter der Woche noch in der Champions League aktiv waren. Leipzig zeigte eine starke Vorstellung gegen das Weltklasseteam ManC und ist daher gegen Frankfurt in der Favoritenrolle. Die beiden Tabellennachbarn spielen noch um einen der ersten 4 Plätze für die CL-Teilnahme in der nächsten Saison.

Ein weiteres Top-Spiel am Samstag um 15:30 Uhr ist die Partie Hoffenheim gegen Dortmund, wo der BVB vorübergehend die Tabellenführung übernehmen könnte. Dafür genügt sogar ein Remis. Allerdings ist der BVB großer Favorit auf einen Sieg bei der TSG Hoffenheim, die unter Coach Matarazzo immer noch nicht in die Spur gefunden hat.

In den weiteren Spiele am Samstag um 15:30 Uhr sind die Kellerkinder Hertha und Bochum aktiv. Die Hertha aus Berlin hat ein Heimspiel gegen den formstarken FC Augsburg. Allerdings könnte Augsburg bei einer Niederlage wieder etwas vom dickeren Polster in Richtung Abstiegsränge einbüßen. Außerdem spielt der VfL Bochum im Bremer Weserstadion um Punkte gegen den Abstieg. Weiterhin spielt am Samstag der 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg – die Wölfe sind seit 5 Spielen auf der Suche nach einem Sieg.

Samstag, 25. Februar 2023, 18:30 Uhr – FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart

Das Bundesliga Top-Spiel am Samstag, den 25. Februar 2023, 18:30 Uhr lautet FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart. Die Cannstatter wollen versuchen im Ruhrpott den nächsten Sieg zu holen, um vielleicht einen kleinen Lauf zu starten und die Abstiegszone zu verlassen. Hingegen wird beim FC Schalke die Zeit langsam knapp – immerhin könnte das 0:0 beim Bundesligaführenden Union Berlin am vorigen Spieltag ein gutes Zeichen gewesen sein. Schalkes letzter Sieg in einem Pflichtspiel ist schon eine Weile her, denn seit dem 9. November 2022 wartet das Team auf einen Dreier. Vielleicht klappt es im Flutlicht am Samstag gegen den VfB Stuttgart.

Freitag, 24. Februar 2023, 20:30 Uhr – FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach 4:0

Am Freitag, den 24. Februar 2023, um 20:30 Uhr spielen der FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach gegeneinander. Beide Teams absolvieren eine durchwachsene Saison und liegen etwas hinter den Erwartungen. Mainz und Gladbach sind punktgleich mit 29 Punkten auf den Plätzen 8 und 9. Die Heimmannschaft Mainz ist Favorit auf einen Sieg. Allerdings könnte Gladbach nach dem Sieg gegen die Bayern mit breiter Brust spielen und Punkte vom Mainzer Lerchenberg entführen.

Update: Gladbach hatte keinen Hauch einer Chance, Mainz deklassiert den Tabellennachbarn.

Wo wird Fußball-Bundesliga heute live übertragen?

Der 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt live bei DAZN und Sky. Die 3 Spiele am Freitag, den 24. Februar, und Sonntag, den 26. Februar 2023, kommen bei DAZN. Außerdem überträgt Sky die 6 Spiele am Samstag, den 25. Februar 2023. Außerdem läuft bei Sky am Samstag um 15:30 Uhr die Konferenz mit allen 5 Spielen.

Bundesliga Tabelle am 22.Spieltag