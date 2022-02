Fußball heute: Was kostet Fußball Live Streaming 2022? Aktuelle Preise von DAZN, Sky & Co

Früher hatte man nur ARD und ZDF für die Fußballübertragung, die Regeln waren recht einfach und die Kosten fürs Fußballschauen überschaubar. Die Bundesliga, der DFB Pokal und die Länderspiele liefen im Ersten oder Zweiten Programm. Doch dieser Zustand hat sich schon lange geändert, Fußball heute live anschauen kostet riochtig viel Geld. Premiere war der erste Sender, der Fußball zeigte, heute sind es Sky, Dazn und Amazon Prime, die die wichtigsten Fußballspiele im Internet Livestream zeigen. Statt kostenlos muss man nun heute gleich mehrere Streamingdienste abonnieren und monatlich oder jährlich mehrere hundert EUR bezahlen. Wir bringen Licht ins Dunkel bezüglich der Preise aller Streaminganbieter.

Wenn ich Bundesliga live schauen will – was kostet es?

Wenn man die Freitagspiele, die Samstagspiele und die Sonntagspiele der deutschen Bundesliga anschauen möchte, benötigt man mehrere Abos von Anbietern. DAZN kostet 24,99 EUR im Monat wenn man einen Jahresvertrag abschließt. Mit monatlicher Kündigung kostet DAZN sogar 29,99 EUR. Sparen kann man etwas mit dem Jahresabo für 274,99 EUR – dann spart man 84,88 EUR. Dann sieht man die Freitagspiele und die Sonntagspiele. Möchte man die Samstagspiele anschauen, muss man zusätzlich Sky Sport abonnieren, was 23,50 Euro pro Monat kostet. Zusammen zahlt man also mindestens 50 EUR monatlich. Das macht jährlich 600 EUR!

Wer zeigt die Bundesliga live? Paket A (Sky): (Samstag, 15.30 Uhr, Dienstag und Mittwoch, 20.30 Uhr, 166 Spiele in 33 Konferenzen)

Wenn ich die Champions League live schauen will – was kostet es?

Die Champions League läuft bei Amazon prime und DAZN. Dabei muss man für das Dienstag Abend Topspiel Amazon Prime Kunde sein, was 7,99 EUR oder 69 EUR im Jahr kostet. Mit dem DAZN Abo sieht man die Bundesliga (siehe oben)P, als auch die Königsklasse für monatlich mindestens 24,99 EUR.

Wer zeigt die Champions League live? DAZN zeigt alle Dienstag- und Mittwochspiele. Ausnahme:

Fußball live schauen: Was kosten die Streaminganbieter heute?

In der folgenden Tabelle haben wir versucht die aktuellen Preisen der wichtigsten Fußball-Streaminganbieter aufzulisten.

Sender Fußball Turniere & Spiele Preise & Kosten Amazon prime Champions League (Dienstag Top Spiel: 14 von 137 Spielen + 2 Play-off-Partien) 7,99 Euro pro Monat, 69 Euro pro Jahr Sky Sport Bundesliga (kompletter Samstag), 2. Liga (alle Spiele), Supercup, Relegation, DFB-Pokal, Premier League 23,50 Euro pro Monat für die erste 12 Monate, danach 40 Euro pro Monat DAZN Bundesliga (alle Freitags- und Sonntagsspiele), Champions League (121 von 137 Spielen + Konferenz), Internationale Ligen (Italien, Frankreich und Spanien) Für Neukunden ab 1.2.: 29,99 Euro (mtl. kündbar), 274,99 Euro (im Jahresabo) – Für Bestandskunden bis 31.7.: 14,99 Euro (mtl. kündbar), 149,99 Euro (im Jahresabo) Magenta Sport 3. Liga komplett, alle Spiele der Fußball WM 2022 und EM 2024 Mit Telekom-Vertrag: 4,95 Euro pro Monat im Jahresabo, 9,95 Euro (mtl. kündbar), Ohne Telekom-Vertrag: 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo, 16,95 Euro (mtl. kündbar) ARD Bundesliga-Highlights in der Sportschau (ab 18 Uhr), 15 Pokal-Spiele, Länderspiele (Nations League, 24 WM-Spiele, Spiele der EM 2024) GEZ Rundfunkbeitrag: 55,08 Euro pro Quartal ZDF Bundesliga-Highlights im „Aktuellen Sportstudio“ samstags ab 21.45 Uhr, Champions-League-Finale, Länderspiele (Nations League, 24 WM-Spiele, Spiele der EM 2024) GEZ Rundfunkbeitrag: 55,08 Euro pro Quartal Sat.1 3 Bundesliga-Spiele (1., 17. und 18. Spieltag), Eröffnungsspiel der 2. Liga, Supercup, Relegation kostenlos RTL Länderspiele (WM- und EM-Quali, 17 von 51 Spielen der EM 2024), Europa League und Conference League (je ein Spieltag im Free-TV, Rest auf RTL+) TV: kostenlos, RTL+: 4,99 Euro pro Monat SPORT 1 33 Spiele + Highlights der 2. Liga, 4 Pokal-Spiele, 1 Regionalliga-Spiel pro Spieltag kostenlos BILD TV Alle Highlight-Clips der 1. und 2. Bundesliga direkt nach Abpfiff und die schnellste Bundesliga-Show mit allen Spielen in 15 Minuten, Boxen, MMA 3,99 Euro pro Monat (im ersten Jahr, dann 7,99 pro Monat) Sportdigital Afrika Cup, WM Quali Afrika, Copa America (Südamerika), Copa De La Liga Profesional (Argentinien), Copa do Brasil (Brasilien), CONMEBOL Libertadores (Südamerika) 2,99 Euro Tagesticket, 4,99 EUR pro Monat, 44,99 EUR pro Jahr

Fußball Live Stream kostenlos & legal? Warum nicht kostenlose Live Streaming Anbieter nutzen?

Das ist ganz leicht zu beantworten: Es gibt keine legalen Live-Anbieter in Deutschland mehr bzw. gab es noch nie. Webseiten, die Livestreams über andere Länder anbieten, darf man in Deutschland nicht nutzen, denn man verstößt gegen das Urhebergesetz. Die heutigen Streaminganbieter kaufen teure Fernsehrechte ein, die dann über Abogebühren finanziert werden.

Warum ist Fußball schauen heute nicht mehr kostenlos?

Mit Fußball wird heute weltweit viel Geld verdient! Die Fernsehrechte sind ein großer Teil der Verdienste, die an die Fußballvereine größtenteils weitergericht werden. Dabei ist die Bundesliga noch vergleichsweise günstig, die englische Premiere League ist die teuerste Liga. Die Ligen verkaufen die Rechte an den Spielen an die Fernsehkanäle und Streaming Anbieter. Statt Werbung einzublenden, hat es sich eingebürgert Abo Gebühren zu verlangen.