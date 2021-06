Fußball heute Aufstellung: Das U21 EM Finale Deutschland – Portugal * Europameister 2021

Bevor morgen die deutsche A-Nationalmannschaft ihr 2.Testspiel absolviert, ist die deutsche U21 Mannschaft heute Abend im EM-Finale gefordert. Stefan Kuntz hat den Hattrick geschafft und steht zum 3.Mal in Folge im Finale. Um 21 Uhr ist Anpfiff, übertragen wird das Länderspiel Deutschland gegen Portugal bei Prosieben.

Update 22:50 Uhr: Durch ein 1:0 wird die deutsche U21 Nationalmannschaft Fußball-Europameister!

Schon zum dritten Mal in Folge nach 2017 und 2019 steht Kuntz mit der U21 in einem EM-Finale. 2017 gewann er, 2019 verlor das Finale. Wird Deutschland heute Abend „kleiner Europameister“? Ausgerechnet gegen Portugal, die auch unser Vorrundengegner bei der EM 2021 sind. Nach einem 6:5 im Elfmeterschießen im Viertelfinale, schoss man die Niederlande im Halbfinale mit 2:1 vom Platz. Bester Spieler war der Leverkusener Florian Wirtz, der auch heute zum Matchwinner werden könnte.

Update zum U21 EM-Finale 22:50 Uhr: Durch ein 1:0 wird die deutsche U21 Nationalmannschaft Fußball-Europameister! 22:07 Uhr: 1:0! Tor für Deutschland! Lukas Nmecha macht eiskalr das 1:0 für Deutschland, kaum ist das Spiel wieder angepfiffen! Baku setzt sich rechts durch, passt zu Nmecha! 21:50 Uhr: Zur Halbzeit steht es 0:0. Doch Deutschland gibt mächtig Gas und hätte in Führung gehen müssen. Noch ist alles offen! 19:45 Uhr: Die deutsche Startelf im EM U21 Finale: Dahmen – Raum, Schlotterbeck, Pieper, Dorsch, Wirtz, Maier (C), Nmecha, Berisha, Özcan, Baku. 19:45 Uhr: Deutschland verlor seine letzten fünf U 21-Länderspiele gegen Portugal allesamt, gegen kein anderes Team gab es seit der Jahrtausendwende mehr Niederlagen. Das 0:5 gegen Portugal im Halbfinale der Europameisterschaft 2015 war die höchste Niederlage in der Geschichte der deutschen U 21. Finalerfahrung: Lukas Nmecha ist der einzige Spieler im deutschen Kader, der schon im U 21-Endspiel 2019 auf dem Platz gestanden hat. Im laufenden Turnier übertrifft niemand seine vier Torbeteiligungen (3 Tore, 1 Assist).

Die deutsche U21 Mannschaft im EM Finale gegen Portugal

In fünf Jahren steht U21-Bundestrainer Stefan Kuntz zum dritten Mal in einem EM-Finale. 2017 gab es in Polen ein 1:0 gegen Spanien, nach 2009 (u.a. mit neuer und Özil) wurde man erst das 2.Mal Europameister. Bei letzten Mal 2019 verlor man im Finale gegen Spanien mit 1:2. Heute Abend geht es nun gegen Portugal, die u.a. mit Rafael Leao von Inter Mailand, der einen Marktwert von 25 Mio. EUR hat. Der Angreifer ist brandgefährlich vor dem gegnerischen Tor.

Florian Wirtz – der neue deutsche Star am Fußballhimmel?

Florian Wirtz ebnete mit seinem 1:0 nach 30 Sekunden gegen Niederlande im EM-Finale früh für den deutschen Sieg. Nur 14 Pässe benötigte das Team für das 1:0. Vorlage Nzema, Tor Wirtz. Der junge 18jährige schrieb gerade erst sein Abitur und wartet nun auf seine Ergebnisse. Wichtiger wäre für ihn aber der EM-Titel als gute Noten, so Wirtz im Interview. Immerhin einmal wurde er auch schon von Bundestrainer Jogi Löw eingeladen. Nun könnte er zum EM-Sieger der U21 werden anstatt bei der A-Nationalmannschaft ein Bankdrücker zu sein.

Die Aufstellung heute Abend Deutschland gegen Portugal

Stefan Kuntz setzte zuletzt auf eine 4-2-3-1 Taktik bei der U21 Nationalmannschaft. Auch heute wird die Nummer 1 Dahmen vom FSV Mainz 05 das Tor hüten. Vor ihm wird die Viererkette mit Raum, Schlotterbeck, Pieper und Baku agieren. Im Mittelfeld wird Kuntz auf Dorsch setzen als heimlichen Kapitän und Sechser. Links und rechts könnten ihn Kapitän Maier und Özcan unterstützen. Für Tor sollen Wirtz, Nmecha und Berisha sorgen.

Die deutsche Startelf im EM U21 Finale: Dahmen – Raum, Schlotterbeck, Pieper, Dorsch, Wirtz, Maier (C), Nmecha, Berisha, Özcan, Baku.

Das EM-Finale im Free-TV um 21 Uhr (prosieben live)

Das Finale der U21 Europameisterschaft wird nicht in der ARD oder dem ZDF übertragen und auch nicht bei RTL wie die Testspiele der Deutschen A-Nationalmannschaft, sondern im privaten Sender Prosieben, die sich die Rechte zur U21 EM sicherten. ran-Experte Rene Adler ist der ehemalige deutsche Nationalspieler und HSV-Torwart. Gespielt wird in Ljubljana (Slowenien). Um 20:15 Uhr geht die Vorberichterstattung der ran-Sendung los, Anpfiff ist dann um 21 Uhr.