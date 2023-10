Fußball Em Qualifikation heute: Österreich gegen Aserbaidschan

Österreichs Fußballteam strebt in Baku einen Sieg an

Österreichs Nationalteam besucht Baku mit der Absicht, sich ohne Umschweife für die EM 2024 in Deutschland zu qualifizieren. Sie werden heute am Montag (Live-Übertragung um 18.00 Uhr auf ORF1, Beginn um 17.40 Uhr) gegen Aserbaidschan in der EM Quali Gruppe F antreten. Trotz ihrer engen 2:3-Niederlage gegen Belgien am Freitag sind sie dank ihrer starken Performance zuversichtlich, die benötigten Punkte zu erlangen. Nach einer problematischen Einreise aufgrund von Visumsschwierigkeiten setzt der Teamchef, der 65-jährige Deutscher Ralf Rangnick, klare Erwartungen für das siebte Qualifikationsspiel. Er möchte keine Zeit mit Spekulationen verlieren, während er sich auf die EM in seiner Heimat vorbereitet.

„Unser Ziel ist es, uns durch eigene Leistung zu qualifizieren. Das bedeutet, dass wir gewinnen müssen. Wir brauchen das richtige Gleichgewicht zwischen Angriff und Verteidigung. Wir spielen gegen ein Team, das den Ballbesitz liebt und aktiv am Spiel teilnehmen möchte.“ Mit zwei Punkten aus den nächsten zwei Spielen könnte sich Österreich für seine dritte aufeinanderfolgende EM qualifizieren, nach den Turnieren 2016 in Frankreich und 2021 in ganz Europa.

Viele Verletzungen: Die Aufstellung Österreichs heute Abend

Im Tor verteidigt A. Schlager. Die Viererabwehrkette setzt sich zusammen aus Seiwald auf der rechten Seite, Lienhart und Wöber als Innenverteidiger und Prass auf der linken Seite. Im Mittelfeld agieren Laimer und Grillitsch zentral, während X. Schlager und Sabitzer auf den Flügeln positioniert sind. Im Sturm bilden Baumgartner und Kalajdzic das Angriffsduo.

Österreich könnte so spielen: A. Schlager – Seiwald, Lienhart, Wöber, Prass – Laimer, Grillitsch, X. Schlager, Sabitzer – Baumgartner, Kalajdzic

Trotz unklarer Pläne, wie Rangnick sein Team gegen den 121. in der FIFA-Rangliste aufstellen wird, sind viele Schlüsselspieler wie Alaba, Arnautovic, Gregoritsch und andere verletzungsbedingt nicht verfügbar.

Aber schwierige Zeiten erfordern kreative Lösungen: Als Reaktion auf die vielen Ausfälle holte Rangnick überraschend den Rapid-Stürmer Guido Burgstaller aus seinem Nationalteam-Ruhestand seit 2019 zurück. Er erklärte: „Nachdem Arnautovic, Gregoritsch und Onisiwo ausgefallen sind, brauchten wir Ersatz. Manchmal sind besondere Maßnahmen in besonderen Situationen erforderlich. Für mich war Burgstaller die Antwort. Wir haben ihn am Samstag kontaktiert und er war bereit zu helfen, zumindest für dieses Spiel.“

EM 2024 Quali Gruppe F Tabelle

Stand: 13:10.2023 # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇧🇪 Belgien 6 5 1 0 16:3 13 16 2 🇦🇹 Österreich 6 4 1 1 14:7 7 13 3 🇸🇪 Schweden 6 2 0 3 11:8 3 6 4 🇦🇿 Aserbaidschan 6 1 1 3 4:11 -7 4 5 🇪🇪 Estland 6 0 1 5 2:18 -16 1

Österreich zeigt taktische Flexibilität

Es ist ungewiss, ob Burgstaller, der kürzlich wegen einer Verletzung bei Rapid pausieren musste, sofort spielen wird. Rangnick hat in der laufenden EM-Qualifikation viermal ein 4-4-2-System genutzt, zuletzt gegen ein ersatzgeschwächtes Belgien ein 4-4-1-1. In Spielen gegen Estland und Aserbaidschan setzte er jedoch auf ein offensiver ausgerichtetes 4-3-3.

Dank Rangnick zeigt Österreich nun eine größere taktische Bandbreite. Im vorherigen Spiel brauchte das Team 20 Minuten, um ins Spiel zu finden, was sich nach taktischen Anpassungen von Rangnick änderte. In bisher fünf Begegnungen konnte Österreich viermal siegen und spielte einmal unentschieden mit einem Torverhältnis von 13:2 zu Gunsten Österreichs.

Dennoch zeigt Aserbaidschan aktuell eine gute Form. Unter dem Italiener Giovanni De Biasi feierte die Mannschaft mit dem 2:0-Sieg gegen Estland ihren ersten EM-Qualifikationssieg seit 2015. Zuhause verloren sie nur eines ihrer letzten fünf Länderspiele.