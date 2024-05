Nationalmannschaft Tickets für das DFB Öffentliche Training in Thüringen am 27.Mai 2024

Öffentliches Training in Jena: Ab Montag Tickets sichern

Eine Europameisterschaft, die für alle Fans in Deutschland zugänglich ist, nicht nur an den zehn EURO-Spielorten. Das verfolgt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit seiner Nationalmannschaft als Ziel. Im Zuge dessen veranstaltet die DFB-Auswahl während ihres Trainingslagers in Thüringen ein öffentliches Training vor der Heim-EURO und freut sich auf das Treffen mit den Fans. Dazu muss man allerdings ein Ticket beworben auf der DFB Ticketbörse.

27. Mai um 16.30 Uhr – öffentliches Training

Die öffentliche Trainingseinheit unter Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann findet am 27. Mai um 16.30 Uhr in der ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld statt, Heimat des Regionalliga-Clubs und dreifachen DDR-Meisters sowie ehemaligen Europapokalteilnehmers FC Carl Zeiss Jena.

Aus organisatorischen Gründen ist der kostenlose Bezug von Tickets erforderlich. Diese sind ab dem 13. Mai 2024 um 19.03 Uhr über das DFB-Ticketportal verfügbar. Es können pro Person bis zu sechs Tickets reserviert werden. Für den Eintritt ins Stadion ist für jede Person, einschließlich Babys und Kleinkinder, ein Ticket erforderlich. Die Tore des Stadions öffnen sich am 27. Mai um 15 Uhr.

EM-Trainingslager im Weimarer Land

Vom 26. bis 31. Mai bereitet sich die Nationalmannschaft in Blankenhain im Weimarer Land auf die Heim-Europameisterschaft vor. Anschließend bezieht sie ihr Team Base Camp in Herzogenaurach auf dem Gelände des DFB-Partners adidas. Die EURO wird am 14. Juni mit dem Spiel gegen Schottland in München eröffnet (ab 21 Uhr, live im ZDF). Die weiteren Gruppenspiele sind gegen Ungarn am 19. Juni (ab 18 Uhr, live in der ARD) in Stuttgart und gegen die Schweiz am 23. Juni (ab 21 Uhr, live in der ARD) in Frankfurt.