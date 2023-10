Fußball heute EM Qualifikation 2024 * Alle Länderspiele * Welche Teams qualifizieren sich heute?

Österreich auf dem Sprung zur Fußball EM 2024 Endrunde

Am Montag – den 16. Oktober 2023 – geht der 8. Spieltag der EM 2024 Qualifikation in den Gruppen B, F und J weiter. Heute spielen die französische, belgische und portugiesische Fußball-Nationalmannschaft, die bereits für die EM 2024 qualifiziert sind. Außerdem geht es zwischen Griechenland und Niederlande, Österreich und Schweden sowie für Slowakei, Luxemburg, Bosnien-Herzegowina und Island um das 2. EM-Ticket in den jeweiligen Quali-Gruppen. Insgesamt gibt es heute 7 Fußball-Länderspiele in der EM-Quali, die um 18 und 20:45 Uhr angepfiffen werden. Man kann alle Spiele live auf DAZN sehen.

Fußball heute – am 16.10.2023 – beginnt mit dem Österreich-Spiel in Aserbaidschan, wo das ÖFB-Team mit Coach Rangnick die EM-Quali sicherstellen kann. Außerdem gibt es das Top-Spiel Griechenland gegen Niederlande um den 2. Platz. Ein weiteres knappes Spiel wird Luxemburg gegen Slowakei, wo es ebenfalls zum Direktvergleich um den 2. Platz kommt. Schweden könnte vor dem Spiel in Belgien bereits die EM-Teilnahme über die Quali verpasst haben, falls Österreich drei Punkte holt.

8. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023

8. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023 8 Spiele am 16.10.2023 in den Gruppen B, F, J

8 Spiele am 16.10.2023 in den Gruppen B, F, J Anstoß: 1-mal 18 Uhr, 6-mal 20:45 Uhr

Anstoß: 1-mal 18 Uhr, 6-mal 20:45 Uhr Fußball heute mit EM-Teilnehmern Frankreich, Belgien, Portugal

Fußball heute mit EM-Teilnehmern Frankreich, Belgien, Portugal Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN

Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN Alle Infos zur EM Quali 2024 heute

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

8. Spieltag am 16.10.2023

Am 8. Spieltag – dem 16.10.2023 – in den Gruppen B, F und J der EM Qualifikation 2024 geht es für 8 Teams um die EM-Teilnahme. Lediglich Österreich kann heute das EM-Ticket lösen, während Slowakei einen großen Schritt machen kann.

EM 2024 Qualifikation Gruppe B – Wer spielt heute in Gruppe B?

Am 8. Spieltag treffen in EM-Quali-Gruppe B Griechenland und Niederlande im Spiel um Platz 2 aufeinander. Vor dem Spiel hat Griechenland einen 3-Punkte-Vorsprung und ein besseres Torverhältnis, sodass die Niederlande heute einen hohen Sieg braucht, um in der Tabelle vorbeizukommen. Außerdem hat Griechenland noch 1 Spiel mehr und darf sich heute eigentlich keine Niederlage erlauben. Weiterhin spielen Gibraltar und Irland gegeneinander.

EM 2024 Qualifikation Gruppe F – Wer spielt heute in Gruppe F?

In EM Qualifikationsgruppe F könnte sich heute die österreichische Fußball-Nationalmannschaft gegen Aserbaidschan für die EM 2024 qualifizieren. Außerdem spielt Belgien gegen Schweden noch um den Gruppensieg, während es für Schweden nur noch um etwas geht, falls Österreich verliert oder unentschieden spielt – der Rückstand fürs schwedische Team ist mit 7 Punkten bereits sehr groß.

EM 2024 Qualifikation Gruppe J – Wer spielt heute in Gruppe J?

Im Vierkampf um den 2. Platz in EM 2024 Qualifikationsgruppe J zwischen dem 2. Slowakei, dem 3. Luxemburg, dem 4. Bosnien-Herzegowina und dem 5. Island könnte der heutige Spieltag eine gewisse Vorentscheidung hervorbringen. Wenn Bosnien-Herzegowina gegen Portugal verliert und sich Slowakei in Luxemburg durchsetzt, wäre der Abstand zwischen Platz 2 und 3 auf 5 Punkte angewachsen. Allerdings ist das luxemburgische Team gut drauf und könnte heute einen Heimsieg landen, der den Kampf um Platz 2 richtig spannend machen würde. Island könnte mit einem Sieg gegen Liechtenstein im Rennen bleiben.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Am heutigen Montag, den 16. Oktober 2023 beginnt der 8. Spieltag in 3 Gruppen der UEFA European Qualifiers 2023 mit insgesamt 7 Fußball-Länderspielen. Die Begegnungen starten um 18 und 20:45 Uhr. Außerdem gibt es die Live-Übertragung von Fußball heute auf DAZN, wo alle Spiele live gezeigt werden.

Aserbaidschan – Österreich (18:00) * Max Gross

Belgien – Schweden (20:45) * Kommentator: Manuel Angstenberger

Griechenland – Niederlande * Marcel Seufert

Bosnien- Herzegowina – Portugal * Oliver Forster

Außerdem gibt es Frauen-Bundesliga mit MSV Duisburg gegen SGS Essen. Anpfiff ist um 19:30 Uhr, die Live-Übertragung gibt es auf Sport1, DAZN und Magenta.