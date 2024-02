Mit dem 20. Spieltag der Bundesliga steht Fußballdeutschland vor einem Wochenende voller spannender Begegnungen. Im Fokus stehen die Duelle zwischen den Tabellenführern und den Teams im Kampf gegen den Abstieg. Tabellenführer Bayer Leverkusen sieht sich mit dem Tabellenschlusslicht Darmstadt 98 konfrontiert, das dringend Punkte benötigt. Ebenfalls im Rampenlicht steht das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach, ein deutscher Klassiker. Währenddessen steht Borussia Dortmund heute Abend im Freitagsspiel vor einer scheinbar leichteren Aufgabe gegen den 1. FC Heidenheim, darf jedoch den Gegner nicht unterschätzen, das zeigte schon das Hinspiel.

Spielplan 20. Bundesliga-Spieltag

Heidenheim empfängt Borussia Dortmund in einem Spiel, das für beide Seiten viel verspricht. Dortmund, aktuell auf dem 4. Platz, könnte mit einem Sieg den Druck auf die Spitzenreiter erhöhen. Heidenheim hingegen benötigt jeden Punkt, um sich weiter von den Abstiegsplätzen zu entfernen.

Die Bewunderung für den 1. FC Heidenheim innerhalb von Borussia Dortmund ist offensichtlich, insbesondere aus den Worten von Hans-Joachim Watzke, dem Geschäftsführer des BVB, der seine Zuneigung für den Aufsteiger ausdrückt. Trotzdem steht im bevorstehenden Spiel am Freitagabend für Dortmund mehr auf dem Spiel als nur Sympathie. Der BVB strebt nach einem Sieg, um seine Position im Rennen um die Champions League zu festigen, besonders nach dem enttäuschenden 2:2 im Hinspiel, das als Mahnung für das Team dient.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Heidenheim: Müller – Traore, Mainka, Gimber, Föhrenbach – Maloney – Dinkci, Beck, Schöppner, Beste – Kleindienst

Dortmund: Meyer – Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can – Sabitzer – Malen, Bynoe-Gittens – Füllkrug, Moukoko

Alle Bundesligaspiele am Samstag

Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach

Ein Klassiker der Bundesliga, der immer für Spannung sorgt. Bayern, nur zwei Punkte hinter Leverkusen, könnte mit einem Sieg vorübergehend die Tabellenführung übernehmen, während Mönchengladbach auf einen Überraschungserfolg hofft, um sich im Mittelfeld zu etablieren.

Thomas Müller, der erfahrene Spieler des FC Bayern München, spricht in seinem monatlichen Newsletter von einem Reifeprozess innerhalb der Mannschaft. Trotz der Herausforderungen, wie Verletzungen und notwendigen Umstellungen im Team, hebt er hervor, dass der FC Bayern weiterhin Leistung zeigt und Punkte sammelt. Ein Beispiel für diese Reife und Anpassungsfähigkeit ist der jüngste 3:2-Auswärtssieg gegen den FC Augsburg.

Müller blickt nun auf die kommenden „Wochen der Wahrheit“ für Bayern München, mit einem besonders wichtigen Spiel gegen den aktuellen Spitzenreiter Leverkusen am 10. Februar, das er als „Knaller“ bezeichnet. Während das bevorstehende Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom noch nicht im Zentrum seiner Aufmerksamkeit steht, angesichts der unmittelbaren Herausforderungen in der Bundesliga und dem Spiel gegen Leverkusen, erkennt Müller dennoch die Bedeutung des Duells mit Lazio, eine Mannschaft mit reicher Tradition und leidenschaftlichen Fans.

Müller, der seinen Vertrag mit dem FC Bayern im Dezember bis zum Sommer 2025 verlängerte, betont damit die Wichtigkeit der kommenden Spiele und die Notwendigkeit, als Mannschaft weiterhin zusammenzuhalten und zu reifen, um sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League erfolgreich zu sein.

VfL Bochum gegen FC Augsburg

Ein Duell im unteren Tabellendrittel, das für beide Seiten von entscheidender Bedeutung sein könnte. Ein Sieg wäre ein großer Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.

Der FC Augsburg hat im Wintertransferfenster sein Ziel erreicht, indem er seinen Kader nicht nur effektiv verkleinert, sondern auch den internen Konkurrenzkampf gestärkt hat. Durch den Abgang von sieben Spielern – Irvin Cardona, Aaron Zehnter, Masaya Okugawa, Japhet Tanganga, Nathanael Mbuku, David Colina und Fredrik Winther –, die in der laufenden Saison nur sechs Kurzeinsätze verbuchen konnten und davon vier Spieler sogar nie zum Einsatz kamen oder fast immer im Spieltagskader fehlten, hat der FC Augsburg seinen Kader strategisch gestrafft.

Trotz dieser Kaderreduzierung hat der Verein durch zwei gezielte Neuzugänge, die beide auf Leihbasis mit einer Kaufoption geholt wurden, den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams belebt. Diese Spieler kommen mit dem klaren Anspruch auf einen Stammplatz, was die interne Dynamik und den Wettbewerb um die Startelf-Plätze fördert.

Besonders hervorzuheben ist die Verpflichtung von Kristijan Jakic von Eintracht Frankfurt, einem Spieler, der mit 1,81 Meter die gesuchte Größe für die Sechser-Position mitbringt und bereits Erfahrung als Europa-League-Gewinner vorweisen kann. Jakic hat direkt in seinem ersten Spiel für Augsburg gegen den FC Bayern München seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er eine wertvolle Verstärkung für das Team ist. Sollte Trainer Thorup das Mittelfeld weiterhin in einer Raute aufstellen, positioniert sich Jakic als erste Wahl für die Rolle des alleinigen Sechsers.

Insgesamt hat der FC Augsburg eine kluge Transferpolitik betrieben, indem er gezielt Spieler abgegeben hat, die wenig zum Saisonerfolg beitragen konnten, und gleichzeitig mit qualitativen Neuzugängen den Kader nicht nur verkleinert, sondern auch in seiner Qualität und im Wettbewerb gestärkt hat.

Darmstadt 98 gegen Bayer Leverkusen

Granit Xhaka, der Mittelfeld-Stratege von Bayer Leverkusen, steht vor einer Herausforderung: Er riskiert eine Gelb-Sperre im bevorstehenden Liga-Gipfel gegen Bayern München. Trainer Xabi Alonso steht vor der schwierigen Entscheidung, ob er Xhaka im Spiel gegen Darmstadt einsetzt und somit das Risiko eingeht, ihn für das wichtige Spiel gegen Bayern zu verlieren.

Xhaka ist ein Schlüsselspieler für Leverkusen, was seine 2181 Minuten Spielzeit in dieser Saison unterstreicht – nur Alejandro Grimaldo hat mit 2222 Minuten mehr Einsatzzeit. Diese Zahlen zeigen Xhakas Bedeutung für das Team, nicht nur wegen seiner Präsenz auf dem Feld, sondern auch wegen seiner Rolle als Dauerbrenner, der in fast jedem Spiel für den Tabellenführer dabei ist. Grimaldo, der im Vergleich zu Xhaka nicht so häufig im internationalen Einsatz ist, stellt für Leverkusen ebenfalls einen wertvollen Spieler dar, besonders weil es keinen gleichwertigen Ersatz für seine Position als linker Schienenspieler gibt.

Die Entscheidung, Xhaka gegen Darmstadt möglicherweise nicht einzusetzen, zeigt die strategische Überlegung von Alonso, das langfristige Ziel – ein erfolgreiches Spiel gegen Bayern München – über das kurzfristige Ziel, jedes Spiel mit der bestmöglichen Aufstellung zu bestreiten, zu stellen. Diese Situation verdeutlicht die Balance, die Trainer finden müssen zwischen dem Management von Spielerressourcen und der Navigation durch ein dicht gedrängtes Spiel- und Wettbewerbsprogramm, insbesondere im Hinblick auf Schlüsselspiele, die über den weiteren Verlauf einer Saison entscheiden können.

SC Freiburg gegen VfB Stuttgart

Ein interessantes Duell im oberen Mittelfeld der Tabelle, wo Freiburg auf Stuttgart trifft. Stuttgart, überraschend auf dem 3. Platz, will seine Position festigen, während Freiburg in die obere Tabellenhälfte vorrücken möchte. Serhou Guirassy und Naby Keita fehlen dem Vfb weiterhin, beide spielen heute im Africa Cup.

FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen

Mainz, tief im Abstiegskampf verstrickt, empfängt Werder Bremen. Für beide Teams sind die drei Punkte von großer Bedeutung, um sich von den unteren Rängen abzusetzen.

18:30 Uhr: 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt

Köln, in der Abstiegszone gefangen, trifft auf Eintracht Frankfurt. Ein Sieg für Köln könnte lebenswichtig sein, während Frankfurt seine Position im oberen Mittelfeld festigen möchte.

Alle Bundesligaspiele am Sonntag

15:30 Uhr: VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim

Wolfsburg und Hoffenheim, beide im Mittelfeld der Tabelle, kämpfen um wichtige Punkte, um sich von den unteren Plätzen abzusetzen.

17:30 Uhr: RB Leipzig gegen Union Berlin

Zum Abschluss des Spieltags steht Leipzig, derzeit auf Platz 5, gegen Union Berlin, das dringend Punkte gegen den Abstieg benötigt. Ein spannendes Spiel, das für beide Seiten viel auf dem Spiel steht.