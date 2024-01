Fußball Bundesliga heute: Spielplan & Ergebnisse am 19.Spieltag – Wer spielt heute?

Die Bundesliga bietet am kommenden Spieltag eine Mischung aus Titelrennen zwischen Leverkusen und den Bayern und dem Abstiegskampf mit Mainz, Köln und Darmstadt. Mit dem Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach sowie dem Duell VfB Stuttgart gegen RB Leipzig stehen brisante Begegnungen an. Auch im Tabellenkeller geht es heiß her, besonders im Match zwischen Union Berlin und Darmstadt 98. Die Bayern fahren zum Nachbarn nach Augsburg.

Am 19.Spieltag der Bundesliga geht es mit spannenden Spielen. Heute Abend geht es mit dem Freitagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt – FSV Mainz 05 los.

Welche Bundesligaspiele finden heute am 26.Januar 2024 statt?

19. Bundesliga-Spieltag

Freitag, 26. Januar 2024: Eintracht Frankfurt – FSV Mainz 05 (20.30)

Eintracht Frankfurt empfängt FSV Mainz 05 in einem Duell, das für beide Teams von Bedeutung ist. Während Frankfurt mit einem Sieg näher an die europäischen Plätze heranrücken könnte, kämpft Mainz gegen den Abstieg. Schlüsselspieler wie Omar Marmoush könnten hier den Unterschied machen.

Samstag, 27. Januar 2024: VfL Wolfsburg – 1. FC Köln (15.30)

Im ersten Samstagsspiel trifft Wolfsburg auf Köln. Mit Stürmer Jonas Wind hat Wolfsburg eine starke Angriffsoption, während Köln dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg benötigt.

TSG Hoffenheim – 1. FC Heidenheim (15.30)

Hoffenheim, momentan im Mittelfeld der Tabelle, trifft auf den Aufsteiger Heidenheim. Ein Sieg wäre für beide Teams wichtig, um sich von den unteren Rängen zu distanzieren.

Werder Bremen – SC Freiburg (15.30)

In Bremen steht ein interessantes Spiel gegen Freiburg an. Bremen, im Mittelfeld der Tabelle, könnte mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Freiburg muss punkten, um nicht weiter in die Nähe der Abstiegszone zu rutschen.

FC Augsburg – Bayern München (15.30)

Bayern München reist nach Augsburg und ist klarer Favorit, wenn gleich man etwas im Formtief nach dem 1:0 Sieg gegen die Union scheint. Mit Harry Kane und Leroy Sane verfügt Bayern über eine der stärksten Offensiven der Liga. Augsburg hingegen braucht jeden Punkt, um sich vom Tabellenende zu entfernen.

Aufstellungen:

FCA: Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago – Rexhbecaj – Jensen, Engels – Vargas – Tietz, Demirović

FCB: Neuer – Guerreiro, Dier, de Ligt, Davies – Pavlovic, Goretzka – Sané, Musiala, Coman – Kane

VfB Stuttgart – RB Leipzig (15.30)

Das Highlight des Tages ist das Duell zwischen Stuttgart und Leipzig. Beide Teams haben mit Guirassy und Openda torgefährliche Stürmer in ihren Reihen. Ein Sieg für Stuttgart könnte den Anschluss an die Champions-League-Plätze bedeuten, während Leipzig um den Anschluss an die Spitze kämpft.

Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach (18.30)

Im Abendspiel des Samstags treffen zwei Top-Teams aufeinander. Leverkusen, Spitzenreiter der Liga, mit Victor Boniface und Alejandro Grimaldo in der Offensive, gegen das ambitionierte Gladbach. Ein Sieg für Leverkusen würde den Vorsprung an der Tabellenspitze sichern.

Sonntag, 28. Januar 2024:

Union Berlin – Darmstadt 98 (15.30)

Am Sonntag empfängt Union Berlin das Schlusslicht Darmstadt 98. Für Union geht es darum, den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern, während Darmstadt dringend Punkte benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Borussia Dortmund – VfL Bochum (17.30)

Das Wochenende schließt mit dem Spiel Borussia Dortmund gegen VfL Bochum. Dortmund, mit dem Ziel, die Champions-League-Plätze zu erreichen, trifft auf Bochum, das sich im unteren Mittelfeld der Tabelle befindet. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte.