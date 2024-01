Fußball Bundesliga Nachholspiel heute: Union Berlin trifft auf FC Bayern München * Aufstellungen

FC Bayern München steht nach einer enttäuschenden Vorstellung und einer Niederlage gegen Werder Bremen unter Hochspannung vor der bevorstehenden Partie gegen Union Berlin. Die Aussicht auf Wiedergutmachung ist groß und Trainer Thomas Tuchel hat klare Vorstellungen, wie seine Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückfinden kann: durch Einsatzbereitschaft und Leidenschaft im Spiel. Die Erwartungen an das Spiel am Mittwochabend sind hoch, mit Anstoß in der Allianz Arena um 20:30 Uhr wird ein intensiver Schlagabtausch erwartet. Die Berliner, trainiert von Bjelica, sind auf einen Gegenschlag der Bayern eingestellt. Das Spiel ist bei Sky im Pay-TV zu sehen.

Ein stürmischer Gegenschlag des FC Bayern München wird erwartet. Bundesliga-Tabelle: Bayern 2., Union auf Platz 15

Trainer Thomas Tuchel hat in seiner Aufstellung für das Spiel gegen Union Berlin lediglich eine Änderung vorgenommen. Nach der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen kommt Leon Goretzka in die Startelf. Dafür muss Alphonso Davies auf der Ersatzbank Platz nehmen. Raphael Guerreiro, bisher im Mittelfeld tätig, übernimmt nun Davies‘ Position als Linksverteidiger.

München: 1 Neuer – 27 Laimer, 2 Upamecano, 4 de Ligt, 22 Guerreiro – 6 Kimmich, 8 Goretzka – 11 Coman, 42 Musiala, 10 Sane – 9 Kane. – Trainer: Tuchel

Union: 1 Rönnow – 31 Knoche, 2 Vogt, 4 Leite – 28 Trimmel, 33 Kral, 6 Gosens – 29 Tousart, 19 Haberer – 10 Volland, 16 Hollerbach. – Trainer: Bjelica

Tuchel: Verlangen nach Siegesfreude

Die Münchner, aktuell sieben Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen, sind angehalten, den Rückstand zu reduzieren. Bayer Leverkusen zeigte jüngst eine beeindruckende Hartnäckigkeit und erzielte erneut in letzter Minute das Siegtor. Der Druck auf den Rekordmeister steigt, die anvisierte zwölfte Meisterschaft in Folge rückt in weitere Ferne.

Thomas Tuchel, der Trainer der Münchner, erkennt die Herausforderung: Ein Sieg ist überfällig, zumal die letzten Leistungen zu wünschen übrig ließen. Er erwartet von seinem Team, dass sie mit Begeisterung und Freude ans Werk gehen und so zum Sieg finden, ohne dabei den Blick für künftige Titel zu verlieren.

Spielabsage am Wochenende: Mainz gegen Union Berlin

Aufgrund extremer Witterungsbedingungen mit gefährlichem Eis und Schneefall wurde das für das Wochenende angesetzte Bundesligaspiel zwischen Mainz und Union Berlin von der Deutschen Fußball Liga (DFL) verschoben. Das Risiko für Teams und Fans war einfach zu hoch. Die Entscheidung sorgt für Spannung und Vorfreude auf das nachzuholende Match, in dem Union Berlin bestrebt sein wird, ihre Auswärtsbilanz zu verbessern und vielleicht Geschichte zu schreiben, indem sie ihren ersten Sieg gegen den FC Bayern erzielen. Der Glaube an die eigene Stärke und das Quäntchen Glück könnten dabei den Unterschied ausmachen.

Direkter Vergleich

Begegnungen 8 Siege Bayern München 5 Siege 1. FC Union Berlin 0 Unentschieden 3 Torverhältnis 19 : 6

Wo kann ich Union Berlin und FC Bayern München live im TV anschauen?

Das Nachholspiel der Bayern gegen Union kann nur bei Sky Sports angeschaut werden, im Free-TV läuft das Spiel nicht.