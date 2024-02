Bundesliga Vorschau heute am 23.Spieltag – Wer spielt heute Fußball?

Fußball heute in der Bundesliga: Der 23. Spieltag der Bundesliga steht bevor. Besonders im Fokus steht das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig, das nicht nur aufgrund der aktuellen Tabellensituation, sondern auch wegen der Qualität beider Kader Brisanz verspricht. Bayer Leverkusen, der Tabellenführer, wird den Spieltag gegen den FSV Mainz 05 eröffnen, ein Spiel, das aufgrund der starken Form von Leverkusen und der Tatsache, dass Mainz um den Klassenerhalt kämpft, von großem Interesse ist. Kann Leverkusen seinen 8 Punkte Vorsprung ausbauen oder kann der FC Bayern München aufholen?

Spielplan & Ergebnisse des 23.Spieltages

Freitagabendspiel der Bundesliga

20:30 Uhr: Bayer Leverkusen vs. FSV Mainz 05

Tabellenführer Bayer Leverkusen, bisher ungeschlagen, trifft auf Mainz 05. Ein Sieg würde Leverkusens Führungsposition weiter festigen, während Mainz dringend Punkte gegen den Abstieg benötigt. Besonders Victor Boniface, mit 10 Toren einer der führenden Torschützen Leverkusens, steht im Mittelpunkt.

Bayer 04 Leverkusen bleibt nach 32 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen unbesiegt (28 Siege, vier Unentschieden), eine Leistung, die zuvor in der Bundesliga ausschließlich vom FC Bayern München erreicht wurde (unter der Leitung von Hansi Flick von Dezember 2019 bis September 2020 über die Saison hinweg). Der 1. FSV Mainz 05 setzte mit einem 1:0-Sieg gegen Augsburg unter der Führung des neuen Trainers Bo Henriksen ein Ende zu einer elf Spiele andauernden Reihe ohne Sieg in der Bundesliga.

Die Aufstellungen

B04: Hrádecký – Kossounou, Tah, Hincapie – Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo – Wirtz – Schick, Adli

M05: Zentner – Kohr, van den Berg, Guilavogui – Mwene, Barreiro, Amiri, Caci – Gruda, Lee – Onisiwo

Samstag, 15:30 Uhr

Union Berlin vs. 1. FC Heidenheim

Union Berlin empfängt den Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt bzw. um den Anschluss an das obere Tabellendrittel. Unter der Leitung von Nenad Bjelica errang der 1. FC Union Berlin Siege in allen vier Heimpartien, was das Einstellen des Vereinsrekords für aufeinanderfolgende Bundesliga-Heimsiege markiert. Nun steht die Chance zur Aufstellung einer neuen Bestleistung bevor. Demgegenüber zeigt sich der 1. FC Heidenheim auswärts seit vier Begegnungen als unbezwingbar (mit zwei Siegen und zwei Unentschieden).

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum

Aufschwung gegen Talfahrt: In einem Spiel, das für beide Seiten von großer Bedeutung ist, suchen Mönchengladbach und Bochum nach einem Sieg, um sich von den unteren Tabellenrängen abzusetzen. Der VfL Bochum 1848 setzte sich mit einem Triumph über den FC Bayern vor Borussia Mönchengladbach in der Rangliste und befindet sich erstmals seit dem 5. Spieltag wieder vor der Mannschaft vom Niederrhein. Mit beeindruckenden 20 Punkten aus den letzten 13 Spielen belegt Bochum in einer speziellen Tabelle dieser Phase den achten Platz – sieben Zähler vor Mönchengladbach. Im Gegensatz dazu findet sich Borussia Mönchengladbach in der Rückrundentabelle mit lediglich zwei Punkten aus fünf Spielen am Ende wieder, wobei die nur zwei erzielten Tore die niedrigste Ausbeute aller Teams in der Rückrunde darstellen.

Werder Bremen vs. Darmstadt 98

Werder Bremen steht gegen den Tabellenletzten Darmstadt 98 vor einer scheinbar leichten Aufgabe. Für Darmstadt zählt jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Mitchell Weiser, der in der aktuellen Bundesliga-Saison als einziger Spieler bereits fünf erfolgreiche Torvorlagen durch Flanken verbuchen konnte, nähert sich seinem 50. Einsatz in der Bundesliga für den SV Werder Bremen.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln

Der VfB Stuttgart, angeführt von den Torschützen Serhou Guirassy und Deniz Undav, trifft auf den 1. FC Köln. Ein Sieg für Stuttgart könnte den Abstand zu den Spitzenplätzen verringern. Der 1. FC Köln weist ligaweit die geringste Toranzahl auf (15), wobei Serhou Guirassy allein für den VfB Stuttgart in dieser Saison drei Tore mehr erzielen konnte.

Samstag, 18:30 Uhr

Bayern München vs. RB Leipzig

Spitzenduell im Fokus: Der FC Bayern München wird mit dem Heimspiel gegen RB Leipzig als erstes Team das 1000. Heimspiel in der Bundesliga austragen, gefolgt vom 1000. Auswärtsspiel bzw. dem 2000. Spiel in der Bundesliga in der darauf folgenden Woche. Harry Kane, als führender Scorer der Bundesliga (25 Tore, fünf Assists), und Loïs Openda, auf dem zweiten Platz dieses Rankings (16 Tore, vier Assists), zeichnen sich durch die meisten Torschüsse und die höchsten erwarteten Tore (xGoals) ligaweit aus. Openda traf in den letzten fünf Bundesliga-Begegnungen jeweils mindestens einmal – eine ähnlich lange Serie erzielte nur Timo Werner im Trikot von RB, der sogar in sieben aufeinanderfolgenden Partien traf.

Aufstellungen:

FCB: Neuer – Dier, de Ligt, Kim, Guerreiro – Kimmich, Goretzka – Sané, Müller, Musiala – Kane

RBL: Gulácsi – Henrichs, Simakan, Orbán, Raum – Haidara, Schlager – Olmo, Xavi – Openda, Šeško

Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg – Sonntag, 15:30 Uhr

Eintracht Frankfurt empfängt Wolfsburg in einem Mittelfeldduell, das für beide Seiten von Bedeutung ist, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. Marmoush in Topform: Omar Marmoush, der im letzten Sommer von VfL Wolfsburg (41 Bundesliga-Einsätze, fünf Treffer) zu Eintracht Frankfurt wechselte, führt bei den Hessen als bester Torschütze (neun Tore) und als Spitzenreiter bei den Torvorlagen (fünf Assists) in dieser Bundesliga-Saison. Der ägyptische Teilnehmer des Afrika-Cups trug maßgeblich zu den Erfolgen bei, indem er in den zwei Bundesliga-Spielen nach seiner Rückkehr an allen vier Toren von Eintracht beteiligt war (zwei Treffer, zwei Assists).

Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim – Sonntag, 17:30 Uhr

Spitzenleistung trifft auf Durchhänger: Dortmund, mit Niclas Füllkrug und Donyell Malen als Schlüsselspieler, steht vor einer Herausforderung gegen Hoffenheim, das ebenfalls Ambitionen hat, in der Tabelle aufzusteigen.

Borussia Dortmund bleibt über acht Bundesliga-Partien hinweg unbesiegt (vier Siege, vier Unentschieden), wobei das Team im Jahr 2024 aus sechs Spielen vier Siege und zwei Remis holte. Auf der anderen Seite hat die TSG Hoffenheim in acht Bundesliga-Spielen keinen Sieg errungen (vier Unentschieden, vier Niederlagen), mit drei Remis und drei Niederlagen aus den sechs Begegnungen in 2024.

Aufstellungen:

BVB: Meyer – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Sabitzer, Can – Malen, Brandt, Bynoe-Gittens – Füllkrug

TSG: Baumann – Kabak, Grillitsch, Brooks – Kadeřábek, Stach, Tohumcu, Skov – Kramarić, Beier – Weghorst

FC Augsburg vs. SC Freiburg – Sonntag, 19:30 Uhr

Den Abschluss des Spieltages bildet das Spiel zwischen Augsburg und Freiburg. Sonntagsspezialisten: Unter Jess Thorup konnte der FC Augsburg alle drei Spiele an Sonntagen für sich entscheiden (5:2 gegen Heidenheim, 2:1 gegen Frankfurt und 2:1 in Mönchengladbach). Jedoch war der Erfolg in Mönchengladbach der einzige Sieg, den die Fuggerstädter in ihren letzten neun Bundesliga-Partien verbuchen konnten. Der Sport-Club Freiburg befindet sich seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg, wobei die Breisgauer im Jahr 2024 lediglich eine von sieben Begegnungen gewinnen konnten (ein 3:2-Sieg in der Bundesliga am 20. Januar gegen Hoffenheim).