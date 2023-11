In einem spannenden Freundschaftsspiel zeigt die belgische Nationalmannschaft unter der Leitung von Domenico Tedesco einmal mehr ihre Klasse. In einem Testspiel in Leuven/Belgien gelingt den Roten Teufeln ein knapper, aber bedeutender 1:0-Sieg gegen die serbische Fußball-Nationalmannschaft. Das frühe Tor von Yannick Ferreira Carrasco prägte den Verlauf der Partie und sicherte Belgien den Sieg. Tedesco, der seine Fähigkeiten als Trainer bei Schalke und Leipzig unter Beweis gestellt hat, führt die Belgier damit auf einen beeindruckenden Erfolgsweg.

Tedescos Taktisches Meisterwerk

Domenico Tedesco hat seit seinem Amtsantritt Anfang des Jahres die belgische Mannschaft nicht nur taktisch, sondern auch mental auf ein neues Niveau gehoben. Die Serie von acht ungeschlagenen Länderspielen, darunter sechs Siege und zwei Unentschieden, spricht Bände über seine Fähigkeiten als Trainer. Unter Tedescos Führung hat das belgische Team in jedem Spiel mindestens ein Tor erzielt, ein Zeugnis seiner offensiven Ausrichtung.

Siege als neue Normalität

Die Dominanz Belgiens unter Tedesco wird auch in den direkten Begegnungen mit anderen Nationalmannschaften deutlich. Besonders bemerkenswert war der Sieg gegen EM-Gastgeber Deutschland im März dieses Jahres, ein 3:2-Erfolg, der die Stärke und das Selbstvertrauen der Belgier unterstrich. Diese Konstanz in der Leistung macht Belgien zu einem ernsthaften Anwärter für die kommenden internationalen Turniere.

Fragen und Antworten

Was macht Tedesco anders als seine Vorgänger?

Tedesco hat eine frische taktische Perspektive in die belgische Nationalmannschaft eingebracht. Sein Fokus liegt auf einer dynamischen Offensive, während er gleichzeitig die Defensive stabilisiert. Dieser ausgewogene Ansatz hat das Selbstvertrauen und die Leistungsfähigkeit des Teams maßgeblich gesteigert.

Welche Bedeutung hat der Sieg über Serbien?

Der Sieg über Serbien unterstreicht die Stärke und Konstanz der belgischen Mannschaft unter Tedesco. Es ist ein weiterer Beweis dafür, dass Belgien unter seiner Leitung zu den Top-Teams in Europa gehört und ein ernstzunehmender Gegner bei der EM-Endrunde sein wird.

Wie sieht die Zukunft der belgischen Nationalmannschaft aus?

Mit Tedesco am Ruder und einer Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten sieht die Zukunft der belgischen Nationalmannschaft sehr vielversprechend aus. Ihre konstanten Leistungen und Siege gegen Top-Mannschaften machen sie zu einem Favoriten für zukünftige Turniere.