Frauenfußball WM Spiel Deutschland – Kolumbien * 1:2 Ergebnis** Alle Infos zum nächsten Deutschlandspiel

Deutsche Frauennationalmannschaft gegen Kolumbien am Sonntag

Am heutigen Sonntag früh spielt die Deutsche Frauennationalmannschaft ihr zweites Vorrundenspiel bei der FIFA WM 2023 in Australien und Neuseeland. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist nach dem 6:0 Sieg gegen Marokko optimistisch, dass auch das 2.Spiel gegen Kolumbien gewonnen werden kann. Allerdings warnt sie vor den “kompakten” Spielerinnen aus Südamerika, die auch einmal härter ins Spiel gehen. Nach den 5,61 Millionen Zuschauern beim Auftaktspiel der Deutschen werden am Sonntag früh ab 11:30 Uhr sicherlich noch mehr Zuschauer und Fußballfans einschalten. Die ARD zeigt das Spiel live im Free-TV ab 11:30 Uhr, ebenso im Livestream auf sportschau.de. Wir sagen dir hier alles wichtige zum nächsten und 2.Deutschlandspiel bei der Frauen-WM 2023 in Downunder. Hier die deutsche Aufstellung gegen Kolumbien.

Endstand: 1:2

Liveticker Deutschland gegen Kolumbien

Zusammenfassung Länderspiel Deutschland gegen Kolumbien

2.Gruppenspiel Deutschland gegen Kolumbien in Sydney/Australien

2.Gruppenspiel Deutschland gegen Kolumbien in Sydney/Australien 11:30 Uhr am Sonntag, 30.7. live in der ARD

11:30 Uhr am Sonntag, 30.7. live in der ARD WM Spiel in der WM Gruppe H

WM Spiel in der WM Gruppe H kompletter WM Spielplan 2023

Wann findet das nächste WM Spiel von Deutschland statt?

In der WM Gruppe H der Frauen FIFA WM 2023 spielt Deutschland das nächste Mal am Sonntag früh um 11:30 Uhr Deutscher Zeit (MESZ), dann ist in Sydney 17:30 Uhr Ortszeit nachmittags. Nachdem Deutschland gegen Marokko mit 6:0 gewonnen hat, hat man also fünf Tage spielfrei gehabt. Danach geht es am 3.August in Brisbane gegen Südkorea weiter.

Wo findet das nächste WM-Spiel von Deutschland statt?

Deutschland spielt drei Mal in Australien und muss verhältnismäßig wenig Reisen. Nachdem man zunächst in Melbourne spielte und nun gegen Kolumbien in Sydney, spielt man am letzten Spieltag in Brisbane, etwas nördlich vom DFB-Quartier bei Sydney.

Fußball WM 2023 Gruppe H Spielplan & Ergebnisse

Marokko hat heute morgen gegen Südkorea mit 1:0 gewonnen, Südkorea somit ausgeschieden und hat nur noch das Spiel gegen Deutschland.

Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 24.07.2023 10:30 ZDF 🇩🇪 Deutschland 6:0 🇲🇦 Marokko 25.07.2023 04:00 ARD 🇨🇴 Kolumbien 2:0 🇰🇷 Südkorea 30.07.2023 06:30 ARD 🇰🇷 Südkorea 0:1 🇲🇦 Marokko 30.07.2023 11:30 ARD 🇩🇪 Deutschland 1:2 🇨🇴 Kolumbien 03.08.2023 12:00 ZDF 🇰🇷 Südkorea -:- 🇩🇪 Deutschland 03.08.2023 12:00 🇲🇦 Marokko -:- 🇨🇴 Kolumbien

Wer überträgt das zweite WM Spiel von Deutschland?

Die ARD zeigt das WM-Spiel gegen Kolumbien am Sonntag mittag ab 11:30 Uhr im Free-TV und im Livestream auf Sportschau.de

Wie sieht die deutsche Aufstellung gegen Kolumbien aus?

Am Freitag Nachmittag ist lediglich bekannt, dass die Innenverteidigung geschwächt sein wird, denn die Nummer 17 Felicitas Rauch wird nicht spielen können. Ansonsten ist fraglich, ob Bundestrainerin Voss-Tecklenburg irgendwelche Änderungen vornehmen wird. Jule Brand und Lena Oberdorf sind dagegen wieder im Training, nachdem Brand nach Rückenbeschwerden pausieren musste und Oberdorf das 1.Spiel verpasste.

Offizielle Deutschland Aufstellung:

Frohms – Hagel, Hendrich, Oberdorf, Huth, Popp (C), Däbritz, Bühl, Magull, Brand, Doorsoun.

Das war die deutsche Aufstellung gegen Marokko:

Frohms – Hendrich, Huth, Popp (K), Däbritz, Rauch, Leupolz, Bühl, Magull, Brand, Doorsoun

Wer ist der Star bei Kolumbien?

Die junge 18jährige Linda Caicedo ist der Shootingstar, spielte schon mit 14 das erste Mal im A-Team. Wurde dann schwer krank und kam wieder zurück. Nun im Training der Schock: Ein Griff an die Brust und ein Zusammenbruch auf dem Platz zeigte die Spielerin. Dann ging es weiter. Gegen Südkorea erzielte sie ein Tor. Eine elegante Spielweise, eine großartige Technik mit einer Spielübersicht macht sie zu einem großen Talent. Die Stürmerin spielte schon bei den U17 und U20 Weltmeisterschaften. Somit muss man besonders auf sie aufpassen.

Wer gewinnt Deutschland gegen Kolumbien?

Trotz dem 2:0 Sieg gegen Südkorea, ist Kolumbien der Underdog in diesem Spiel gegen Deutschland. Allein die FIFA Weltrangliste ist klar: Deutschland ist zweiter, Kolumbien nur auf Platz 25 des Rankings. Somit sollte Deutschland gewinnen, aber es wird schwer gegen die starken Südamerikaner. Die Buchmacher sehen dies ebenso, die Wettquoten sprechen eindeutig für Deutschland.

Wann spielt Deutschland das 3.WM-Spiel?

Das 3.WM Spiel von Deutschland in der WM Gruppe H läuft am Donnerstag, 3.8. um 12 Uhr in Brisbane. Das zweite deutsche Fernsehen überträgt das Spiel im Free-TV.

Kommt Deutschland bei der WM 2023 ins Achtelfinale weiter?

Das hängt natürlich sehr von diesem Spiel gegen Kolumbien ab. Gewinnt Deutschland, ist man mit 6 Punkten im WM-Achtelfinale dank einer sehr guten Tordifferenz. Gibt es ein Unentschieden ist man weiterhin Gruppenerster. Bei einer Niederlage wäre Deutschland noch nicht raus, aber der Druck vor dem dritten und letzten Vorrundenspiel würde enorm wachsen. Bei einem Weiterkommen spielt man dann im WM-Achtelfinale am Dienstag, 8.8. entweder um 10 oder um 13 Uhr.

Fußball WM 2023 Gruppe H Tabelle