Frauen Fußball WM heute * 1:1 * ZDF live Deutschlandspiel am 3.8. * WM Spielplan & Blitztabelle

Am heutigen 15. Tag der Frauenfußball-WM 2023 geht es in den letzten Tag der Vorrunde mit dem Showdown ums WM-Achtelfinale in WM-Gruppe H um 12 Uhr. Die gute Nachricht lautet, dass Deutschland heute mit einem Sieg auf jeden Fall weiterkommt, und selbst bei einer Niederlage könnte sich Deutschland fürs Achtelfinale qualifizieren. Die beiden WM-Spiele Südkorea gegen Deutschland und Marokko gegen Kolumbien werden vom ZDF live übertragen – das Deutschland-Spiel läuft im Free-TV ab 12 Uhr Deutscher Zeit.

Die Ausgangslage in WM Gruppe H deutet auf einen Gruppensieg Kolumbiens und eine verzwickte Ausgangslage für die anderen Teams hin. Kolumbien hat mit 2 Siegen und 6 Punkten beste Chancen aufs Achtelfinale und kann sogar gegen Marokko relativ hoch verlieren. Dasselbe gilt allerdings für Deutschland, wenn man von einem Kolumbien-Sieg ausgeht. Falls die Südamerikanerinnen ihr Spiel gewinnen, wäre Deutschland sogar mit einer 4:0-Niederlage gegen Südkorea eine Runde weiter.

Halbzeit Deutschland – Südkorea: Es steht 1:1, Marokko führt gegen Kolumbien. Deutschland wäre als Dritter ausgeschieden!

Update 11 Uhr – Die offizielle deutsche Aufstellung: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wechselt im Vergleich zum Spiel gegen Kolumbien auf zwei Positionen. Marina Hegering kommt für die für die angeschlagene Sara Doorsoun, Lea Schüller kommt für Lina Magull in die Mannschaft.

1 Frohms – 2 Hagel, 3 Hendrich, 5 Hegering, 6 Oberdorf, 7 Schüller, 9 Huth, 11 Popp (C), 13 Däbritz, 19 Bühl, 22 Brand.

In einem möglichen WM-Achtelfinale würde dann Frankreich oder Jamaika warten. Frankreich winkt als Tabellenzweiter, Jamaika würde der Gegner sein, wenn Deutschland doch noch die Gruppe gewinnt. Beide Achtelfinale laufen am Dienstag, 8.8.2023.

Wer spielt heute bei der WM 2023?

Der 3. Spieltag der Frauen-WM 2023 wird am 3.8.2023 mit den Spielen in WM Gruppe H beendet. Es gibt eine Anstoßzeit um 12 Uhr, wo die beiden WM-Spiele Südkorea gegen Deutschland und Marokko gegen Kolumbien ausgetragen werden.

Donnerstag, 3. August 2023

Gruppe H: Südkorea – Deutschland (12.00 Uhr, Brisbane, Ortszeit: 20.00 Uhr) / ZDF

Gruppe H: Marokko – Kolumbien (12.00 Uhr, Perth, Ortszeit: 18.00 Uhr) / sportstudio.de

WM Tabelle mit Deutschland

Während des 3.Spiels DE-Kor # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇨🇴 Kolumbien 3 2 0 1 4:1 +3 6 2 🇲🇦 Marokko 3 2 0 1 2:6 -4 6 3 🇩🇪 Deutschland 3 1 1 1 8:3 +5 4 4 🇰🇷 Südkorea 3 0 1 1 1:4 -3 1

WM Spielplan am Mittwoch, 3.8.

Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 Gr. 03.08.2023 12:00 ZDF 🇰🇷 Südkorea 1:1 🇩🇪 Deutschland Gruppe H 03.08.2023 12:00 🇲🇦 Marokko 1:0 🇨🇴 Kolumbien Gruppe H

Wer gewinnt heute die Fußball WM Spiele?

Die Favoriten auf einen Sieg sind Deutschland und Kolumbien.

Südkorea (5.75 Siegquote) – Deutschland (1.20) im Suncorp Stadium/Brisbane auf ZDF

Die deutsche Frauennationalmannschaft ist Favorit auf einen Sieg gegen Südkorea, der den Einzug ins Achtelfinale bedeuten würde. Allerdings braucht es dafür einen besseren Auftritt als zuletzt bei der Niederlage gegen Kolumbien. Von der Leistungsfähigkeit ist das Team von Bundestrainerin MVT dennoch stark genug, um heute mit einem Sieg gegen Südkorea aus eigener Kraft ins Achtelfinale zu kommen.

Weiterhin könnte Südkorea gegen Deutschland nochmal alles in die Waagschale werfen, um bei dieser WM die ersten Tore zu erzielen und die ersten Punkte zu holen. Allerdings hat Südkorea nur eine sehr kleine Chance aufs Achtelfinale, denn das Team müsste mindestens mit 5 Toren Unterschied gegen Deutschland gewinnen und wäre selbst dann nur weiter, wenn Kolumbien auch gewinnt.

Marokko (6.50) – Kolumbien (1.51) im HBF Park/Perth auf sportstudio.de

Die kolumbianische Frauennationalmannschaft ist nach dem sensationellen 2:1-Sieg über Deutschland der Favorit auf den Gruppensieg. Allerdings ist die marokkanische Nationalmannschaft nicht zu unterschätzen, denn sie haben am 2. Spieltag ebenfalls einen Sieg gefeiert und können heute noch weiterkommen.

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Heute – am Donnerstag, den 3.8.2023 – läuft die FIFA Frauen-WM 2023 mit dem Deutschland-Spiel live auf ZDF. Die TV-Übertragung beginnt um 11:15 Uhr mit der Vorberichterstattung – Anstoß ist um 12 Uhr. Die Kommentatorin des Spiels Südkorea gegen Deutschland im Free-TV ist Claudia Neumann. Im Livestream von Marokko gegen Kolumbien auf Sportstudio.de kommentiert Heiko Klasen.

Die Moderation beim ZDF übernimmt Sven Voss. Außerdem sind Expertin Kathrin Lehmann und Gästin Frederike Kromp da, ebenso wie Lena Kesting und Gari Paubandt, die vom Spielfeldrand berichten.