Frauen Fußball WM heute Ergebnisse ** ZDF live ** WM Spielplan & WM Tabellen

Am 12. Tag der Frauenfußball-WM 2023 – Montag, der 31. Juli 2023 – finden 4 Vorrundenspiele in den WM Gruppen B und C statt. Dabei handelt es sich um den 3. Spieltag der Gruppenphase, wo es für 5 Teams noch ums Weiterkommen geht. Das Top-Spiel des Tages lautet Kanada gegen Australien, welches ab 11:25 Uhr auf ZDF übertragen wird. Außerdem kommt Japan gegen Spanien bereits ab 8:30 Uhr auf ZDF. Die Parallelspiele Costa Rica gegen Sambia (9 Uhr) und Irland gegen Nigeria (12 Uhr) gibts im ZDF Sport Livestream.

Nach 2 Spieltagen hat Gastgeber Australien in WM Gruppe B eine schwierige Ausgangslage. Mit nur 3 Punkten liegt Australien hinter Nigeria und Kanada mit 4 Punkten. Australien kann aus eigener Kraft weiterkommen, aber braucht dafür einen Sieg. Außerdem führen in WM Gruppe C Spanien und Japan die Tabelle an, sodass es heute nur noch um die Tabellenplätze 1 und 2 geht. Costa Rica, Sambia und Irland absolvieren heute bereits ihr letztes WM 2023 Spiel.

Update 14 Uhr – Australien schießt mit einem 4:0 Kanada aus dem Turnier. Nigeria reicht ein 0:;0 gegen Irland für den Gruppenzweiten.

Update 12 Uhr – Nun geht es in der WM Gruppe A um das Weiterkommen ins WM-Achtelfinale.

Update 11 Uhr – Spanien enttäuscht und spielt nun gegen die Schweiz im WM-Achtelfinale, Japan furios und spielt nun gegen Norwegen!

Update 10 Uhr – Klare Ergebnisse, Japan führt zur Halbzeit mit 3:0 gegen Spanien, Costa Rica liegt 0:2 zurück. Damit sind Japan und Spanien im WM-Achtelfinale.

Wer spielt heute bei der WM 2023?

Am 3. Spieltag der Frauen-WM 2023 spielen heute – am 31.7.2023 – die Top-Teams Japan und Spanien um 9 Uhr sowie Kanada und Australien um 12 Uhr gegeneinander. Die Parallelspiele sind Costa Rica gegen Sambia in WM Gruppe C und Irland gegen Nigeria in WM Gruppe B.

WM Spielplan am Montag, 31.07.

Gruppe C: Japan – Spanien (9.00 Uhr, Wellington, Ortszeit: 19.00 Uhr) / ZDF

Gruppe C: Costa Rica – Sambia (9.00 Uhr, Hamilton, Ortszeit: 19.00 Uhr) / sportstudio.de

Gruppe B: Kanada – Australien (12.00 Uhr, Melbourne, Ortszeit: 20.00 Uhr / ZDF

Gruppe B: Irland – Nigeria (12.00 Uhr, Brisbane, Ortszeit: 20.00 Uhr) / sportstudio.de

Wer gewinnt heute die Fußball WM Spiele?

In den 4 heutigen WM Spielen haben alle Teams die Chance auf einen Sieg, was sich an den Siegquoten ablesen lässt.

Japan (4.20 Siegquote) – Spanien (1.85) im Sky Stadium/Wellington auf ZDF

Die Siegerinnen von Japan gegen Spanien werden Tabellenerste in Gruppe C und spielen im Achtelfinale gegen Norwegen, während die Verlierer und Gruppenzweiten gegen Schweiz spielen. Bei einem Remis verbleibt Spanien auf dem 1. Platz.

Costa Rica (3.10) – Sambia (2.10) im Waikato Stadium/Hamilton auf Sportstudio.de

Kanada (3.30) – Australien (2.15) im AAMI Park/Melbourne auf ZDF

Große Sorgenfalten beim WM-Gastgeber Australien nach der Schlappe gegen Nigeria und wegen dem Fitnesszustand von Superstar Sam Kerr. Die FC-Chelsea-Stürmerin Kerr verpasste die ersten beiden WM-Spiele und ist nun laut eigener Aussage wieder fit. Weiterhin könnte bei Kanada die Rekordspielerin Christine Sinclair wieder in die Startelf rücken, nachdem sie im letzten Spiel fehlte.

Irland (3.10) – Nigeria (2.15) im Suncorp Stadium/Brisbane auf Sportstudio.de

Die nigerianische Nationalmannschaft kann gegen Irland aus eigener Kraft den 1. Tabellenplatz verteidigen.

WM Tabelle Gruppe B

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇦🇺 Australien 3 2 0 1 7:3 +5 6 2 🇳🇬 Nigeria 3 1 2 0 3:2 +1 5 3 🇨🇦 Kanada 3 1 1 1 2:5 -3 4 4 🇮🇪 Irland 3 0 1 2 1:3 -2 1

WM Tabelle Gruppe C

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇯🇵 Japan 3 3 0 0 11:0 +11 9 2 🇪🇸 Spanien 3 2 0 1 8:4 +4 6 3 🇿🇲 Sambia 3 1 0 2 3:11 -8 3 4 🇨🇷 Costa Rica 3 0 0 3 1:8 -7 0

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Heute – am Montag, den 31.7.2023 – wird die FIFA Frauen-WM 2023 live auf ZDF übertragen. Die TV-Übertragung beginnt um 8:30 mit den Live-Spielen um 9 und 12 Uhr. Der ZDF-Moderator ist Sven Voss, Expertin ist Kathrin Lehmann. Die Kommentatoren im Free-TV sind Claudia Neumann (JPN-ESP) und Norbert Galeske (CAN-AUS). Im Internet kommentieren Martin Schneider (CRC-ZAM) und Daniel Pinschower (IRL-NGR).