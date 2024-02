Heute Abend ab 21 Uhr spielt der FC Bayern im Hinspiel des Achtelfinales gegen Lazio Rom. Während in der Bundesliga der FC Bayern als Tabellenzweiter ins Spiel geht aber eine 0:3 Schlappe gegen den Ersten aus Leverkusen einstecken musste, ist die Generalprobe für Lazio besser gelaufen, ein 3:1 Sieg gegen Cagliari Calcio am Samstag. Allerdings steht man nur auf Platz 8 der Tabelle nach 23 Spieltagen und ist weit weg von der Spitze. Wir sagen dir alles zum FC Bayern Spiele heute im TV. Anstoß ist um 21 Uhr, live zu sehen bei DAZN. Im ZDF läuft ab 23 Uhr die Zusammenfassung des Spieltages.

Wann spielt Lazio Rom gegen den Bayern?

Das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Lazio Rom und dem FC Bayern München wird am Mittwoch, dem 14. Februar 2024, ausgetragen. Der Anpfiff im Olympiastadion von Rom erfolgt um 21 Uhr. Für den FC Bayern handelt es sich um eine Gelegenheit zur Wiedergutmachung nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Das Rückspiel findet am 5. März in der Allianz-Arena statt.

Wird Lazio Rom gegen FC Bayern im Free-TV übertragen?

Die Übertragung des Achtelfinalspiels der Champions League zwischen Lazio Rom und dem FC Bayern München ist am Mittwoch nicht im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar, DAZN zeigt das Spiel. Das ZDF zeigt ab 23 Uhr die Zusammenfassung von den heutigen Spielen, auch RB Leipzig von gestern wird gezeigt.

Liveticker Lazio Rom gegen FC Bayern München

Wo läuft Lazio vs. FC Bayern München im TV & Livestream?

Die Partie wird exklusiv von DAZN übertragen, einem Streamingdienst, der ein kostenpflichtiges Abonnement erfordert. Die Sendung beginnt mit Vorberichten um 20.15 Uhr, während das Spiel selbst um 21 Uhr vom Kommentator Jan Platte begleitet wird. An seiner Seite stehen Moderator Alex Schlüter und der Experte Tim Borowski.

Champions League im Live-Ticker: Lazio Rom – FC Bayern

Diejenigen, die das Spiel nicht auf dem Bildschirm verfolgen können, haben die Möglichkeit, das Geschehen über einen Live-Ticker zu verfolgen. Diese Form der Berichterstattung bietet eine zeitnahe Aktualisierung und Analyse der Spielereignisse, sodass Fans in Echtzeit über die Entwicklungen des Matches informiert bleiben.