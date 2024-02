Wenn Bayern Münchens Wunderkind Jamal Musiala am heutigen Abend im Stadio Olimpico gegen Lazio Rom aufläuft, wird es mehr als nur ein weiteres Champions-League-Spiel für den jungen Nationalspieler. Es markiert eine emotionale Rückkehr zum Ort, an dem er vor drei Jahren Geschichte schrieb und sich als jüngster Torschütze des FC Bayern in der Königsklasse verewigte.

Der damalige Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio war nicht nur sein erster in der Champions League, sondern setzte auch einen Meilenstein in seiner noch jungen Karriere. Im Achtelfinale (heute ab 21 Uhr, live auf DAZN) geht es für trainer Tuchel um Wiedergutmachung, um Schwung holen für den Kampf um die deutsche Meisterschaft. Aber natürlich dürfen die Bayern heute nicht stolpern. Im 2.Spiel des Abends empfängt Paris St. Germain das Team von Real Sociedad.

Lazio Rom hat erfolgreich die Gruppenphase überstanden und sich als Zweiter hinter Atletico Madrid für die nächste Runde qualifiziert. Dies gelang durch zwei Siege gegen Celtic, einen gegen Feyenoord und ein Unentschieden zu Hause gegen Atletico.

Bayern München hingegen erfüllte in Gruppe A die Erwartungen als Favorit, indem sie mit fünf Siegen und einem Unentschieden die Phase an der Spitze der Gruppe abschlossen.

Welche CL-Spiele finden heute am 14.02. statt?

Nach einer etwa zweimonatigen Unterbrechung geht die Champions League wieder los! Den Start der Achtelfinalrunde machte RB Leipzig, die am Dienstagabend Real Madrid zu Gast hatten und trotz Chancenwucher mit 0:1 verloren. Heute dann die Bayern in Rom und in Paris muss Real Sociedad ran. Beim letzten Aufeinandertreffen im Achtelfinale der Champions League 2021 setzten sich die Bayern gegen Lazio Rom durch. Sie gewannen das Hinspiel in Rom mit 4:1 und behaupteten sich auch im Rückspiel mit einem 2:1 Sieg, wodurch der FC Bayern insgesamt die Oberhand behielt.

Heute gibt es diese CL-Spiele:

Datum TV Team1 Erg. Team2 14.02., 21 Uhr DAZN Lazio Rom Bayern München 14.02., 21 Uhr DAZN Paris St. Germain Real Sociedad

Liveticker

Die möglichen Aufstellungen

Lazio Rom muss auf Patric und Zaccagni verzichten, die Bayern auf Gnabry, Sarr, Coman, Laimer und Peretz. Fraglich sind Mazraoui und Kim, die gerade vom Afrika bzw. Asien Cup zurück gekommen sind.

Mögliche Lazio Aufstellung:

Provedel – Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic – Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto – Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson.

Mögliche Bayern Aufstellung:

Neuer – Boey, Upamecano, de Ligt, Davies – Goretzka, Kimmich – Sane, Musiala, Guerreiro – Kane.

Bayerns Champions-League-Ambitionen

Nach einem Rückschlag in der Bundesliga richtet sich der Fokus des FC Bayern und insbesondere Musialas auf die Champions League. Der junge Spieler betont die Wichtigkeit von Konzentration und Energie, um in der Königsklasse erfolgreich zu sein. Die Münchner setzen auf ihre bewährten Abläufe, die Kreativität im Angriff und die Stärke in Eins-gegen-eins-Situationen, um gegen tief stehende Gegner Lösungen zu finden.

Wer zeigt Lazio Rom gegen den FC Bayern heute im TV & Stream?

Die Partie wird exklusiv von DAZN übertragen, einem Streamingdienst, der ein kostenpflichtiges Abonnement erfordert. Die Sendung beginnt mit Vorberichten um 20.15 Uhr, während das Spiel selbst um 21 Uhr vom Kommentator Jan Platte begleitet wird. An seiner Seite stehen Moderator Alex Schlüter und der Experte Tim Borowski.