Die UEFA Champions League geht in die entscheidende Phase: die Achtelfinal-Hinspiele beginnen und ziehen Fußballfans weltweit vor die Bildschirme. Während im ZDF die „sportstudio UEFA Champions League“ am Mittwoch Abend die Zusammenfassungen der beiden Spieltage gezeigt werden, kommen die Live-Spiele nur bei Amazon prime (heute Abend RB Leipzig gegen Real Madrid) und bei DAZN. Die ZDF-Übertragungen der Spiele und Analysen finden an vier Mittwochen statt, beginnend mit den Hinspielen am 14. und 21. Februar 2024 ab 23 Uhr.

Ergänzt werden die Übertragungen durch Expertenmeinungen, ausführliche Spielanalysen und Interviews mit den beteiligten Protagonisten. Nicht nur die Highlights der Spiele, sondern auch tiefgehende Einblicke in die Taktiken und Strategien der Teams werden beleuchtet. Zudem wird ein Blick auf die Rückspiele geworfen, die am 6. und 13. März 2024 stattfinden, um so die gesamte Bandbreite des Wettbewerbs abzudecken und die Zuschauer auf dem neuesten Stand zu halten.

Zeigt das ZDF die Champions League?

Das ZDF präsentiert regelmäßig die Höhepunkte der UEFA Champions League. Die Ausstrahlung findet mittwochs um 23.00 Uhr statt, wobei die Zuschauer neben den spannendsten Toren auch Analysen und Interviews geboten bekommen. Die Sendung „sportstudio UEFA Champions League“ umfasst diese umfassenden Berichterstattungen.

14. Februar 2024 : Zusammenfassungen der Partien Lazio Rom – Bayern München, Paris Saint Germain – Real Sociedad, RB Leipzig – Real Madrid, FC Kopenhagen – Manchester City.

: Zusammenfassungen der Partien Lazio Rom – Bayern München, Paris Saint Germain – Real Sociedad, RB Leipzig – Real Madrid, FC Kopenhagen – Manchester City. 21. Februar 2024: Zusammenfassungen der Spiele FC Porto – Arsenal London, SSC Neapel – FC Barcelona, PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, Inter Mailand – Atletico Madrid.

Das ZDF stellt des Weiteren unter ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de ein erweitertes Angebot zur Verfügung: Jeden Mittwoch ab 23.00 Uhr finden sich dort die Zusammenfassungen mit deutscher Beteiligung und zusätzliche Topspiele der Woche.

Weiterhin werden auf den selben Plattformen kurzformatige Clips angeboten, die sämtliche Tore und Highlights enthalten, perfekt für Fans, die sich schnell auf den neuesten Stand bringen möchten. Von Beginn der Saison bis hin zum Finale können die bedeutendsten Spiele der Champions League-Saison 2023/2024 so verfolgt werden.

Für die spätere Phase des Turniers intensiviert das ZDF seine Berichterstattung, insbesondere zu den Viertel- und Halbfinalspielen:

Viertelfinalspiele : 10. und 17. April 2024

: 10. und 17. April 2024 Halbfinalspiele: 1. und 8. Mai 2024

Diese strategischen Übertragungen verstärken das Engagement des Senders, umfassende Einblicke in eines der prestigeträchtigsten Fußballturniere zu gewähren, während Experten wie Martina Voss-Tecklenburg und Hanno Balitsch wertvolle Fachkenntnisse beisteuern.

FAQ’s

Was bietet das ZDF zur Champions League Saison 2023/2024? Das ZDF präsentiert umfassende Berichterstattungen zur UEFA Champions League, einschließlich der Achtelfinal-Hinspiele, mit Zusammenfassungen, Analysen, und Interviews. Die Übertragungen finden an vier Mittwochen statt, beginnend mit den Hinspielen am 14. und 21. Februar 2024. Ergänzend bietet das ZDF auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de erweiterte Inhalte an, inklusive kurzformatiger Clips der wichtigsten Spiele und Highlights.

Wo kann ich die Live-Spiele der Champions League sehen? Die Live-Spiele der UEFA Champions League sind bei Amazon Prime und DAZN verfügbar. Das ZDF überträgt die Zusammenfassungen der Spiele und bietet tiefe Einblicke in die Taktiken und Strategien der Teams sowie Expertenmeinungen und Interviews.

Wie intensiviert das ZDF seine Berichterstattung in den späteren Phasen des Turniers? Für die späteren Phasen der Champions League, insbesondere die Viertel- und Halbfinalspiele am 10. und 17. April sowie am 1. und 8. Mai 2024, verstärkt das ZDF seine Berichterstattung deutlich. Zu den strategischen Übertragungen gehören umfassende Einblicke in das Turnier, unterstützt durch Expertenanalysen von Persönlichkeiten wie Martina Voss-Tecklenburg und Hanno Balitsch, um den Zuschauern wertvolle Fachkenntnisse zu vermitteln.