Die nächsten Länderspiele 2022 Spielplan: Flick nominiert Kader für UEFA Nations League & Trainingslager

Nachdem die Bundesliga mit dem 34.Spieltag in die Sommerpause geht, trifft sich die deutsche Fußballnationalmannschaft demnächst zu einem Trainingslager in Marbella/Spanien um sich für die Uefa Nations League im Juni in Stellung zu bringen. Am Donnerstag, 19.Mai wird der Bundestrainer seinen Kader benennen. Hier die Länderspiele 2022.



Das sind die nächsten DFB Länderspiele – der Spielplan

Die deutsche Fußballnationalmannschaft startet am 4. Juni in Bologna gegen Europameister Italien in die UEFA Nations League. Es folgen die Länderspiele gegen England am 7. Juni in München, das Auswärtsspiel gegen Ungarn in Budapest am 11. Juni und das Rückspiel gegen Italien am 14. Juni in Mönchengladbach. Im September stehen die abschließenden beiden Nations-League-Partien in Leipzig gegen Ungarn und in England an.

DFB Kader Benennung am 19.5. durch Bundestrainer Flick

Das Trainerteam der Nationalmannschaft wird am kommenden Donnerstag sein Team benennen. Es wird sicherlich aus 26 bis 28 Spielern bestehen und hinsichtlich der kommenden Fußballweltmeisterschaft in Katar schon einen Vorgeschmack geben, wer mit fahren könnte.

Letzte Termine stehen mit den Finalen einiger Turniere wie dem Europa League Finale am Mittwoch mit Eintracht Frankfurt an (Kevin Trapp), dem DFB-Pokalfinale am 21.5. zwischen dem SC Freiburg (Nico Schlotterbeck und Christian Günter) und RB Leipzig (Benjamin Hinrichs) an. Hier werden einige Nationalspieler auflaufen, ebenso an den letzten Spieltagen der ausländischen Ligen, in denen einige Legionäre wie Timo Werner, Kai Havertz oder Ilkay Gündogan involviert sein werden.

Trainingslager in Marbella

Die Mannschaft wird im Hotel „The Westin La Quinta“, welches zur Marriott Gruppe gehört, übernachten. Ein Golfhotel, welches in mitten der Berge liegt und in deren Entfernung diverse Trainingsmöglichkeiten liegen. Im Mittelpunkt des fünftägigen Lehrgangs auf der Anlage des „Marbella Football Center“, das optimale Bedingungen bietet, stehen neben der sportlichen Vorbereitung auf die vier anstehenden Spiele im Juni die Aspekte Teambuilding und Belastungssteuerung.

Wie wird der DFB-Kader aussehen?

Bisher ist nur bekannt, dass Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen nicht für die vier im Juni anstehenden Spiele der Nationalmannschaft nominiert wird. Aufgrund von Verletzungen konnte er in den vergangenen zwei Jahren die Sommerpausen nicht zur Regeneration nutzen. Gerade im Hinblick auf die anstehende WM in Katar ist er sich mit dem Bundestrainer einig, dass eine normale Spiel- und Trainingsauszeit in diesem Jahr wichtig und sinnvoll ist.

