Fußball heute Länderspielpause: Die nächsten DFB Länderspiele & der DFB Kader für die UEFA Nations League

Am kommenden Freitagabend trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft im nächsten Länderspiel des Jahres 2022 in der UEFA Nations League auf Ungarn. Am Dienstag 26.09. dann das Länderspiel gegen die Three Lions aus England. Es sind die beiden letzten Spieltage in der Nations League, also Spieltage 5 und 6. Bundestrainer Hansi Flick wird heute seinen 24 Spieler umfassenden DFB Kader empfangen, mit dabei ein neuer Spieler und drei Rückkehrer. Marco Reus verletzte sich schwer und bangt erneut um die WM-Teilnahme.

Wann spielt Deutschland wieder?

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt nun noch zwei Mal in der UEFA Nations League: Am kommenden Freitagabend gegen Ungarn in Leipzig , am folgenden Dienstag dann in London gegen England. Beide Hinspiele im Juni 2022 gingen 1:1 unentschieden aus. Vor der WM-Endrunde in Katar wird man dann am 16.11. ein Testspiel gegen den Fußballzwerg aus dem Oman bestreiten, es wird das letzte Vorbereitungsspiel sein, bevor Deutschland dann am 23.11. auf Japan trifft.

Die Tabelle in der UEFA Nations League

Die vier Nationalmannschaften in der UEFA Nations League Gruppe A3 sind Italien, Deutschland, England und Ungarn. Nach den vier Spieltagen führt Ungarn mit 7 Punkten, gefolgt von Deutschland mit 6 Punkten, dahinter Italien mit 5 Punkten und England mit 2 Punkten. Zwischen Deutschland und Ungarn könnte es nun zum Vorentscheid kommen – gewinnt Ungarn, kann Deutschland die Gruppe nicht mehr gewinnen. Siegt Deutschland hat man mit 9 Punkten beim letzten Gruppenspiel gegen England alles selbst in der Hand die Gruppe zu gewinnen. Doch selbst England könnte theoretisch mit zwei Siegen noch Gruppenerster werden, ist dann auf Schützenhilfe der anderen Teams angewiesen. Es bleibt also bis zum letzten 6.Spieltag spannend in dieser Gruppe.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇭🇺 Ungarn 4 2 1 1 7:3 +4 7 2 🇩🇪 Deutschland 4 1 3 0 8:5 +2 6 3 🇮🇹 Italien 4 1 2 1 5:7 +2 5 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 4 0 2 2 1:6 -5 2

Der aktuelle DFB Kader im September 2022

Mit einem Neuling und drei Rückkehrern im Kader im Vergleich zu den Juni-Länderspielen geht die Nationalmannschaft in die abschließenden beiden Gruppenspiele in der UEFA Nations League gegen Ungarn und England. Bundestrainer Hansi Flick hat erstmals den 20 Jahre alten Verteidiger Armel Bella Kotchap vom englischen Premier-League-Klub FC Southampton berufen. Außerdem kehren Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona, der im Juni in Absprache mit Bundestrainer Flick pausiert hatte und nicht für die vier Spiele im Rahmen der UEFA Nations League nominiert worden war, Matthias Ginter vom SC Freiburg und Robin Gosens von Inter Mailand in das 24 Mann starke Aufgebot zurück.

Der Fahrplan bis zur WM 2022

Ab dem 14.11. werden die Teams sich zusammen vorbereiten, denn dann beginnt die FIFA-Abstellungsperiode. Am 16.11. schon wird die deutsche Fußballnationalmannschaft ein Testspiel im Trainingslager in Dubai gegen den Fußballzwerg Oman bestreiten. Am 23.11. wird man dann das erste Gruppenspiel gegen Japan absolvieren.

