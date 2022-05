Hansi Flick mit dem aktuellen DFB Kader im Juni 2022 für die nächsten Länderspiele

Hansi Flick hat am Donnerstag seinen DFB Kader für die UEFA Nations League 2022 bekannt gegeben. Mit sechs Rückkehrern im Kader geht die Nationalmannschaft in das Kurztrainingslager in Marbella in der kommenden Woche und den vier im Juni anstehenden Länderspiele in der UEFA Nations League. Debütanten sind keine dabei, auch wenn mit Oliver Baumann von 1899 Hoffenheim ein Spieler dabei ist, den man so nicht auf dem Plan gehabt hätte.

11.6.: Ungarn gegen Deutschland in Budapest 14.6.: Deutschland gegen Italien in Mönchengladbach

Bundestrainer Hansi Flick hat Lukas Klostermann, der am Samstag mit RB Leipzig im DFB-Pokalfinale steht, Niklas Süle und Leon Goretzka (beide Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) und Marco Reus (Borussia Dortmund), die bei den ersten beiden Länderspielen im März aus unterschiedlichen Gründen gefehlt hatten, zurück in sein 26 Mann starkes Aufgebot berufen. Auch Joshua Kimmich, der die Länderspiele gegen Israel und die Niederlande wegen der Geburt seines dritten Kindes verpasst hatte, steht wieder im Kader.

Baumann 3.Torhüter

Auf der Torwartposition ist Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim, der bereits 2020 im Rahmen der UEFA Nations League im Kreis der Mannschaft dabei war, neu im Aufgebot. Vor zwei Wochen hatte Flick in Absprache mit Marc-André ter Stegen entschieden, dass der Nationaltorhüter vom FC Barcelona im Juni pausiert und nicht für die vier Spiele in der Nations League nominiert wird. Kevin Trapp, frisch gebackener Europa League Gewinner ist ebenso dabei wie die Nummer 1 Manuel Neuer.

Im Anschluss an das Trainingslager in Marbella vom 23. bis 27. Mai kommt die Nationalmannschaft vom 30. Mai an wie bereits während der Europameisterschaft im vergangenen Sommer im „Home Ground“ in der „World of Sports“ von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach zusammen.

Die nächsten 4 deutschen Länderspiele

Das DFB-Team startet am 4. Juni in Bologna gegen Europameister Italien in die Nations League. Es folgen die Partien gegen England am 7. Juni in München, das Auswärtsspiel gegen Ungarn in Budapest am 11. Juni und das Rückspiel gegen Italien am 14. Juni in Mönchengladbach. Im September stehen die abschließenden beiden Nations-League-Partien in Leipzig gegen Ungarn und in England an.

Der aktuelle DFB Kader für die nächsten Länderspiele

Stand 19.05.2022