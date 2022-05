Fußball heute Live: Abstiegskampf-Tabelle * Stuttgart gerettet! Wer steigt aus der Bundesliga ab?

Fußball heute: Am heutigen Samstag Nachmittag ab 15:30 Uhr ging es auf neun Fußballplätzen in den 34. und somit letzten Spieltag der Bundesliga-Saison. Während der deutschen Meister mit dem FC Bayern München bereits fest stand, war die Spannung am unteren Ende der Liga enorm groß. Fürth steht abgeschlagen als Absteiger fest, Armenia Bielefeld durfte sich als 17. nur rechnerische Hoffnungen machen, doch der Kampf um den Relegationsplatz zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC Berlin war enorm spannend. Wer muss in die Relegation und dann gegen den 3.der 2.Bundesliga antreten?

Wer steigt aus der Bundesliga ab?

Während Hertha BSC Berlin als 15. ausgerechnet auswärts auf den Vize Borussia Dortmund trifft, spielt der VfB Stuttgart (derzeit 16.Tabellenplatzt) zu Hause gegen den 1.FC Köln, der noch Hoffnungen auf 6.Platz und somit die Europa League hat. Im Fernduell wird heute wohl 90 Minuten enorm spannend werden. Die Hertha benötigt nur einen Punkt um sich den rettenden 15.Platz zu sichern.

Datum Uhrzeit Heim Erg Aus. 14.05.2022 15:30 Arminia Bielefeld 1:1

RB Leipzig 14.05.2022 15:30 Borussia Dortmund 2:1 Hertha BSC 14.05.2022 15:30 VfB Stuttgart 2:1 1. FC Köln

Die Bundesliga Tabelle im Abstiegskampf

Tabelle nach dem 34.Spieltag

# Heim Tordiff. Tore Punkte 15 VfB Stuttgart -18 41:59 33 16 Hertha BSC -34 37:71 33 17 Arminia Bielefeld -26 27:53 28 18 Greuther Fürth -54 28:82 18

Liveticker zum 34. Bundesliga -Spieltag VfB Stuttgart gerettet, Hertha in der Relegation 17:45 Uhr – Paukenschlag in Augsburg! Markus Weinzierl verlässt den FC Augsburg! In den letzten Tagen hat Präsident Hoffmann ebenfalls das Handtuch geschmissen! 17:32 Uhr – Stuttgart ist gerettet, lange Zeit lag die Hertha vorne, doch der BVB gewinnt noch! Die Bundesliga-Saison ist beendet! 17:25 Uhr – Die Nachspielzeit läuft! 17:20 Uhr – Dramatik pur! Stuttgart erzielt das 2:1 durch Waturu Endo und ist somit 15. und gerettet! Die Hertha nun in der Relegation! 17:15 Uhr – Mkouko trifft! Der BVB führt! Nun wäre Stuttgart mit einem Tor an Hertha vorbeigezogen! 17:00 Uhr – Nur noch wenige Minuten zu spielen! Der Stand: Bielefeld abgestiegen, Stuttgart in der Relegation, die Hertha ist gerettet! 16:59 Uhr – Bielefeld mit dem 1:0. Bringt nichts, aber gut fürs Gemüt! 16:58 Uhr – Elfmeter in der 66.Minute für Dortmund! Haaland schießt und Tor! Ausgleich! Nun muss die Hertha wieder zittern, sollte Dortmund nochmals treffen! 16:51 Uhr – Zwischenstände: Die Bayern führen 2:1, Leverkusen 1:0, Gladbach 4:1 und bei Mainz gegen Frankfurt steht es 2:2.

16:50 Uhr – Modeste sorgt für das 1:1 Kölns gegen Stuttgart! Solange die Hertha immer noch führt, macht dies eh kein Unterschied! 16:30 Uhr – Weiter geht es in die letzten 45 Minuten dieser Bundesliga-Saison.Stand jetzt: Hertha mit 36 Punkten gerettet, der VfB mit 33 Punkten auf dem 16.Platz. 16:15 Uhr – Weiterhin wäre die Hertha gerettet, Stuttgart müsste in die Relegation. Die Armenia mit einem 0:0 gegen RB Leipzig lediglich mit einem Achtungserfolg. 16:00 Uhr – Schon allerhand Tore sind gefallen, die Bayern führen 1:0, in Augsburg steht es 1:1, Union führt 2:0 gegen Bochum. Mainz führt ebenso 1:0. 15:50 Uhr – Spannung! 1:0 für die Hertha. Schon wieder Elfmeter, Ishak Belfodil trifft! 15:42 Uhr – Stuttgart führt! In Dortmund steht es noch 0:0, Stuttgart ist somit immer noch 16. in der Tabelle. 15:40 Uhr – Augsburg geht durch ein Foulelfmeter gegen Fürth in Führung! 15:35 Uhr – Union Berlin und Hoffenheim treffen bereits, doch hier hat`s nichts mit dem Abstieg zu tun. 15:30 Uhr – Es geht los!

Wie bleibt Hertha BSC Berlin in der 1.Liga? Wie kann Stuttgart in der Liga bleiben?

Hertha muss in Dortmund nur einen Punkt holen und ist dann sicher mit 34 Punkten der Tabellen-15. Verliert die Hertha mit dem vermeintlichen Rettungs-Trainer Felix Magath und gewinnt Stuttgart, könnten diese mit dem besseren Torverhältnis noch vorbeiziehen und Berlin muss in die Relegation. Dort könnte ausgerechnet der HSV warten, für den Felix Magath lange selbst im Trikot auflief.

Der Vfb Stuttgart ist motiviert nach dem 2:2 gegen den FC Bayern München am letzten Spieltag – nur deshalb hat man heute noch Chancen die Relegation zu umgehen. Dass man direkt absteigt und Bielefeld noch vorbeizieht, daran glaubt niemand mehr aufgrund der besseren Tordifferenz.

Wann kommt Armenia Bielefeld auf den Relegationsplatz?

Bielefeld klammert sich an einen dünnen Strohhalm, denn man müsste eine sieben-Tore Differenz aufholen. Bielefeld muss gegen RB Leipzig gewinnen, Stuttgart muss gleichfalls gegen Köln verlieren. Sieben Tore, hieße also z.b. ein 3:0 oder 4:0 auf beiden Plätzen für die Armenia und Köln. Hört sich unrealistisch an? Möglich wäre es!

Prekär: Erling Haalands BVB Abschied!

Borussia Dortmund ist Vize-Meister und sicherte sich die Teilnahme an der Champions Leage bereits. Doch es wird das letzte Spiel von Erling Haaland sein – gibt es hier ein Torfestival? Der BVB sei natürlich der Favorit, doch es geht für die Borussen um nichts mehr, heisst also, dass der Favorit nicht zwingend gewinnen muss.

Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

34.Spieltag am 14.5.2022

Datum Uhrzeit Heim Erg Aus. 14.05.2022 15:30 VfL Wolfsburg 2:2 Bayern München 15:30 Arminia Bielefeld 1:1 RB Leipzig 15:30 1. FSV Mainz 05 2:2 Eintracht Frankfurt 15:30 Bayer Leverkusen 1:0 SC Freiburg 15:30 Bor. Mönchengladbach 5:1 1899 Hoffenheim 15:30 Borussia Dortmund 2:1 Hertha BSC 15:30 VfB Stuttgart 2:1 1. FC Köln 15:30 1. FC Union Berlin 3:2 VfL Bochum 15:30 FC Augsburg 2:1 SpVgg Greuther Fürth

Wer überträgt heute die neun Bundesliga-Spiele?

Alle Spiele, die zeitgleich um 15:30 Uhr angepfiffen werden, laufen auf Sky live und in der Konferenz.

SAMSTAG