Globales Fußballfest 2026: New Yorks Krönung und historische Eröffnung in Mexiko

Die FIFA hat gestern den Fußball WM 2026 Spielplan veröffentlicht mit der Festlegung der Austragungsorte in den drei Ländern USA, Kanada und Mexiko. Das WM-Finale wird im 82.500 Zuschauer fassenden New Yorks MetLife Stadium stattfinden, während das Eröffnungsspiel eine Rückkehr ins legendäre Aztekenstadion in Mexiko City sein wird. Ein historischer Moment, da das Finale der ersten mit 48 Teams erweiterten WM in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird, und das Aztekenstadion das erste Stadion wird, das bei drei verschiedenen Weltmeisterschaften die Fußballwelt begrüßt. Mit Spielen in insgesamt 16 Stadien in den USA, Kanada und Mexiko wird die WM 2026 mit 48 WM-Teilnehmern und 104 WM-Partien eine neue der FIFA einläuten: Mehr, länger und teurer! Während das Spiel um Platz drei in Miami ausgetragen wird, finden die Halbfinals in den technisch fortschrittlichen Stadien in Atlanta und Arlington statt. Die USA, Mexiko und Kanada teilen sich die Ehre, Gastgeber für dieses Event zu sein. Der WM 2026 Spielplan beginnt am 11.Juni 2026 und dauert nun fünf Wochen bis zum 17.Juli 2026.

WM 2026 Eröffnung: Einzigartige Austragungsorte und historische Bedeutung

Das MetLife Stadium, bekannt für große Events, wird neben dem Finale sieben weitere Spiele beherbergen. Die Wahl des Stadions für das Finale unterstreicht die Bedeutung des Fußballs in den USA. Das Aztekenstadion in Mexiko, ein Ort reich an Fußballgeschichte, wird erneut in den Fokus rücken, indem es das WM-Eröffnungsspiel ausrichtet. Diese Entscheidung ehrt die legendären Momente, die dort stattgefunden haben, wie Maradonas „Hand Gottes“ und das „Jahrhundertspiel“ zwischen Deutschland und Italien.

Globale Bühne für ein erweitertes Turnier

Die Erweiterung auf 48 Teams bedeutet nicht nur mehr Fußball, sondern auch eine größere globale Bühne für die teilnehmenden Nationen. Die USA, mit der größten Anzahl an Stadien, Mexiko und Kanada bereiten sich darauf vor, die Welt willkommen zu heißen und ein Turnier auszurichten, das in die Geschichte eingehen wird. Für Kanada ist es eine Premiere, Teil dieses globalen Ereignisses zu sein, während Mexiko (WM 1970 & WM 1986) und die USA (WM 1994) ihre Erfahrung als Gastgeberländer erneut unter Beweis stellen.

Der WM 2026 Spielplan

Hier gibt es den WM 2026 als PDF zum Download.

WM 2026 FAQ’s

Wo und wann findet das Finale der Fußball-WM 2026 statt?

Das WM-Finale 2026 findet in New York am 17.Juli 2026 statt und unterstreicht die Fähigkeit der USA, Großveranstaltungen auf höchstem Niveau auszurichten. Es zeigt auch das wachsende Interesse und die Bedeutung des Fußballs in den Vereinigten Staaten. Mit seiner Kapazität und modernen Infrastruktur bietet es den idealen Rahmen für ein Ereignis von weltweiter Bedeutung.

Wo und wann findet das Eröffnungsspiel der WM 2026 statt?

Das WM- Eröffnungsspiel findet am 11.Juni 2026 in Mexiko im großen Aztekenstadion statt. Das Aztekenstadion hält einen besonderen Platz in der Fußballgeschichte, da es nun das erste Stadion ist, das bei drei verschiedenen Weltmeisterschaften Spiele ausgetragen hat. Es ist bekannt für unvergessliche Momente wie die „Hand Gottes“ bei der WM 1986 von Diego Maradona und das „Jahrhundertspiel“ 1970, was es zu einem symbolträchtigen Ort für die Eröffnung des Turniers macht.

Wie wirkt sich die Erweiterung auf 48 Teams auf das Turnier aus?

Die Erweiterung des Turniers auf 48 Teams und somit 104 WM-Spielen ermöglicht eine größere Vielfalt und mehr Teilnahme von Ländern aus der ganzen Welt, was das globale Interesse und die Reichweite der Weltmeisterschaft erhöht. Es bietet mehr Nationen die Chance, auf der größten Bühne des Weltfußballs zu spielen und trägt zur Entwicklung des Spiels bei.