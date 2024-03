Deutschland gewinnt auch das 2.Länderspiel 2024 gegen einen Topgegner – und das im neuen pinken DFB Away Trikot 2024. Frankfurt am Main war Zeuge einer seltenen Euphorie in den letzten Jahren im deutschen Fußball, angeführt von Julian Nagelsmann und seiner verschworenen Gemeinschaft, die fest entschlossen ist, den neuen Geist von Frankfurt und Frankreich zur EM zu tragen. In einer Nacht, die von Zusammenhalt und Visionen für die Zukunft geprägt war, schwor sich die Nationalmannschaft auf einen neuen Weg ein. Die Botschaft des Bundestrainers ist klar: Nur absolute Spitzenleistung zählt, und wer jetzt nicht Teil dieser Bewegung ist, wird es schwer haben, sich einzubringen. Mit einem beeindruckenden Sieg gegen die Niederlande unterstrich das Team seine Ambitionen und ließ die Fans von mehr träumen.

Ein neuer Zusammenhalt formt sich

Im Herzen von Frankfurt hat sich eine neue Ära des deutschen Fußballs angekündigt. Julian Nagelsmann und seine 23 ausgewählten Spieler demonstrierten nicht nur auf dem Platz Stärke, sondern auch abseits davon, wo ein unvergleichlicher Zusammenhalt spürbar war. Dieser Geist, gepaart mit dem klaren Ziel, den Titel nach Hause zu holen, hat eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Die Warnung des Bundestrainers an potenzielle Nachrücker ist deutlich: Ohne außergewöhnliche Leistungen hat niemand eine Chance, Teil dieser Elitegruppe zu werden.

Länderspiele 2024 | Spieltag 1 | Deutsche Bank Park | - 20:45 Deutschland S U N N S 2 : 1 Spielstand anzeigen Endergebnis Niederlande N S S S S Maximilian Mittelstädt 11' N. Füllkrug 85' J. Veerman 4'

Die Protagonisten des neuen Geistes

Die Leistung gegen die Niederlande war ein Paradebeispiel für das Potenzial und den Ehrgeiz der Mannschaft. Spieler wie Maximilian Mittelstädt und Kai Havertz zeigten, dass auf dem Feld kein Platz für Mittelmäßigkeit ist. Leroy Sane, dem eine Rückkehr in den Kader versprochen wurde, muss sich jedoch beweisen, um in die Startelf zu gelangen. Nagelsmanns Lob für den Teamgeist und die Ambition seiner Spieler unterstreicht die positive Entwicklung der Nationalmannschaft.

Ein Blick in die Zukunft

Während die Nationalmannschaft auf ihren nächsten großen Test in Weimar hinarbeitet, bleibt die Erinnerung an die Nächte von Frankfurt und Lyon als Beweis für das, was möglich ist, wenn Ehrgeiz auf Zusammenhalt trifft. Die bevorstehenden Herausforderungen in der Champions League und anderen Wettbewerben bedeuten zwar eine vorübergehende Trennung der Wege, doch das gemeinsame Ziel bleibt unverändert: Deutschland soll wieder an der Spitze des internationalen Fußballs stehen. Nagelsmann blickt optimistisch auf das Trainingslager und die EM-Vorbereitung, gestärkt durch den Glauben an seine Mannschaft und die gemeinsam geteilte Vision.

Die Aufstellung gestern

22 M. ter Stegen 18 Maximilian Mittelstädt 4 J. Tah 2 Antonio Rüdiger 6 J. Kimmich 8 T. Kroos 23 Robert Andrich 17 F. Wirtz 21 İlkay Gündoğan 10 J. Musiala 7 K. Havertz 1 B. Verbruggen 5 N. Aké 4 V. van Dijk 3 M. de Ligt 17 D. Blind 16 J. Veerman 6 J. Schouten 22 D. Dumfries 14 T. Reijnders 18 D. Malen 10 M. Depay

Wann sind die nächsten Deutschland Länderspiele?

Hier findest du Infos zu den nächsten Deutschland Länderspielen 2024.

Frankreich 0 2 Deutschland Deutschland 2 1 Niederlande Deutschland - - Ukraine Deutschland - - Griechenland

Gewinner und Verlierer der Länderspiele

Julian Nagelsmann macht deutlich: Wer bei der Entstehung der Begeisterung gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) nicht mitwirkte, findet schwer Zugang zur EM-Auswahl der deutschen Fußballnationalmannschaft. Die Länderspiele lassen klare Sieger und Verlierer erkennen:

SIEGER

Toni Kroos

Nach einer fast dreijährigen Pause ist er zurück und fungiert sofort wieder als zentrale Figur im Spiel, die jede Bewegung des Gegners antizipiert. Kroos erkennt gegnerische Absichten, bevor diese sie umsetzen. Von Nagelsmann als „Eiswürfel-Pinkler“ bezeichnet, ein Ausdruck, den Rudi Völler prägte. In Lyon erntete er sogar Applaus von den Franzosen, während die Niederländer ihn mit besonderer Achtung behandelten. Unverzichtbar.

Julian Nagelsmann

Mit Ruhe appellierte der Bundestrainer, keine Apokalypse zu befürchten, es sei nur Fußball – lasst uns spielen. Sein Team reagierte und errang zwei Siege gegen führende Nationen, eine Leistung, die zuletzt 2014 beim WM-Triumph gelang. Nagelsmanns Bereitschaft zum Wandel wurde belohnt, und der DFB fühlte sich bestärkt, die Zusammenarbeit mit ihm fortzusetzen.

Robert Andrich

Früher nach einer „schlechten“ Apfelschorle im Bett der Ehefrau von Felix Kroos eingeschlafen, bietet er jetzt dessen Bruder Schutz. Die Kombination aus „Worker“ und Superstar funktioniert hervorragend, wie Andrich findet.

Die drei Zauberer

Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz verwirrten mit ständigen Positionswechseln gekonnt die gegnerischen Abwehrreihen. „Wir harmonieren gut und es kann noch besser werden“, so Musiala. Eine Aussicht, die man gerne entgegennimmt.

Maximilian Mittelstädt

Trotz mangelnder Erfahrung und anfänglicher Skepsis hat der ehemalige Hertha-Reservist die problematische Position links hinten überraschend schnell besetzt und sich einen Stammplatz erarbeitet.

VERLIERER

Leroy Sane

Ihn so zu nennen, mag streng erscheinen. Nagelsmann hat ihm für das nächste Spiel gegen die Ukraine noch eine EM-Chance gegeben. Sein Besuch beim Team in Frankfurt signalisiert Zugehörigkeit, vermutlich allerdings in einer Rolle als Einwechselspieler.

Pascal Groß

Sein Debüt auf der USA-Reise war vielversprechend, besonders in Kombination mit Ilkay Gündogan. Doch durch Kroos‘ Rückkehr ins defensive Mittelfeld und Andrichs besserer Passung muss Groß sich neu behaupten, zumal Aleksandar Pavlovic wieder angreift.

Robin Koch / Maximilian Beier

Die einzigen Feldspieler ohne Spielzeit. Beier ist besonders durch Sanes Rückkehr gefährdet. Koch könnte der erste Streichkandidat sein, sollte sich ein Dortmunder Spieler wieder in Form präsentieren.

Die Daheimgebliebenen

Hummels, Schlotterbeck, Süle, Brandt, Goretzka, Gnabry – ihr Fehlen wurde kaum bemerkt. Nur herausragende Leistungen in der Bundesliga und Champions League oder, hoffentlich nicht, verletzungsbedingte Ausfälle von Konkurrenten könnten ihre Chancen verbessern. Die kurzzeitig getesteten Prömel, Behrens oder Ducksch sind ebenfalls kaum in Erinnerung.

FAQ’s

Wie hat sich der Teamgeist unter Nagelsmann verändert?

Die Atmosphäre im Team ist laut Nagelsmann und den Spielern intensiver und fokussierter als je zuvor. Der Zusammenhalt und der Ehrgeiz, gemeinsam Erfolge zu erzielen, haben einen neuen Höhepunkt erreicht. Diese Entwicklung ist ein Schlüssel für die Hoffnung auf zukünftige Titel.

Können wir bald neue Gesichter in der Startelf erwarten?

Obwohl Nagelsmann offen für Spitzenleistungen und neue Talente ist, macht er deutlich, dass nur herausragende Leistungen einen Platz im Team sichern können. Leroy Sane könnte bald wieder zum Kader gehören, muss sich aber erst beweisen, um in die Startelf zu kommen.

Welche Rolle spielen die Fans bei den aktuellen Erfolgen?

Die Fans und die Atmosphäre in den Stadien sind für Nagelsmann und die Mannschaft von unschätzbarem Wert. Der Bundestrainer betonte, wie das Feuer vom Feld auf die Ränge übergegriffen hat und die Begeisterung für das Team neu entfacht wurde. Diese Energie ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg und das Streben nach dem EM-Titel.