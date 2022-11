Aufstellung Deutschland – Spanien heute – offizielle – WM 2022 Länderspiel GER – ESP

Heute am Sonntag ab 20 Uhr duellieren sich die auf dem Papier stärksten Mannschaften aus der Gruppe E: Deutschland und Spanien. Das Spiel Deutschland gegen Spanien wird am 27.11.2022 um 20:00 Uhr im Al Bayt Stadium in al-Chaur angepfiffen. Während Deutschland im Auftaktspiel eine 2:1-Niederlage gegen Japan hinnehmen musste, konnte Spanien mit einem 7:0-Sieg gegen Costa Rica glänzen. Bundestrainer Hansi Flick möchte trotzdem keine gravierenden Systemumstellungen vornehmen, dabei gibt es genügend Baustellen in der Abwehr, im Mittelfeld als auch im Angriff. Welche Nationalspieler dürfen im Deutschland-Spiel gegen Spanien auf dem Platz stehen? Und welche Spieler laufen beim heutigen Spiel im Spanientrikot auf? Hier die Aufstellungen beider Mannschaften

Update 14 Uhr – Costa Rica gewinnt gegen Japan! Pluspunkt für Deutschland heute Abend!

Update 22 Uhr – Deutschland spielt verdient 1:1 gegen Spanien. Nun ist fast alles drin im Spiel gegen Costa Rica am letzten Spieltag!

WM-Spiel Deutschland gegen Spanien – Die Aufstellungen



Deutschland braucht dringend Punkte im Spiel gegen Spanien. Mit Spanien hat sich Deutschland jedoch keinen leichten Gegner ausgesucht. Im Auftaktspiel gewannen die Iberer 7:0 gegen Costa Rica und sicherten sich somit den höchsten WM-Sieg in der spanischen Fußballgeschichte. Bundestrainer Hansi Flick sieht die Ernsthaftigkeit des heutigen Spiels gegen Spanien:

„Wir haben keinen Schuss mehr frei, den Fehlschuss hatten wir gestern. So müssen wir das Ganze angehen. Der Fokus liegt nun auf dem heutigen Spiel. Wir werden (…) eine Mannschaft sehen, die weiß, worum es geht (…) eine Mannschaft, die alles dafür tun wird, dass die Tür zum Achtelfinale am letzten Spieltag noch geöffnet ist“. Hansi Flick, Deutscher Bundestrainer vor dem Spanienspiel

Deutschland muss im heutigen Spiel Punkte sammeln, um nicht wie bei der WM 2018 in Russland vorzeitig den Heimweg antreten zu müssen. Bundestrainer Hansi Flick ist sich aber auch dem Können des Gegners bewusst und verweist auf die hohe fußballerische Qualität der Mannschaft von Trainer Luis Enrique: „Seine Mannschaft ist perfekt eingespielt.“

Aufstellung: Deutschland gegen Spanien

Wie sieht die heutige Aufstellung der beiden Mannschaften aus?

Wie sieht die heutige deutsche Aufstellung aus? Deutsche Aufstellung heute beim Länderspiel gegen Spanien Hansi Flick setzt beim Spiel gegen Japan vermutlich auf eine 4-2-3-1-Formation, bestehend aus: Neuer – Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Gündogan, Musiala – Müller

Ob Leroy Sané beim Spiel gegen Spanien auch auf dem Platz stehen wird, ist noch unklar. Der Bayern-Spieler konnte das Auftaktspiel gegen Japan aufgrund von Knieproblemen nicht bestreiten. Zudem könnte Lukas Klostermann eine überraschende Option für die Rechtsverteidiger-Position werden. Flick lässt bewusst einige Positionen offen und sich nicht wirklich in die Karten schauen:

„Das Schöne ist ja, dass mehrere Positionen aufgrund der Qualität offen sind. Da schlafe ich eine Nacht drüber, gucke mir das Abschlusstraining an und bin morgen Früh ein bisschen schlauer“.

Spaniens Aufstellung heute beim Länderspiel gegen Deutschland

Spaniens Aufstellung wird voraussichtlich aus einer 4-3-3-Formation bestehen:

Simon – Alba, Pau Torres, Laporte, Carvajal – Busquets, Gavi, Pedri – Olmo, Asensio, Ferran Torres

Wer überträgt heute das WM-Spiel Deutschland gegen Spanien?

Das Spiel Deutschland gegen Spanien können Fußballfans heute um 20:00 Uhr live auf ZDF schauen. Die Vorberichte beginnen bereits um 19:15 Uhr. Wer möchte, kann die Partie auch auf Magenta TV streamen. Als Experte wird Toni Kroos im Studio zu Gast sein. Kommentiert wird das Spiel im Al Bayt Stadium von Wolff-Chistoph Fuss.