Kommt das WM-Aus für den Iran? Italien auf dem Sprung nach Katar?

Zwanzig iranische Sportlerinnen und Sportlern verlangen aktuell, dass der Internationale Fußball-Verband FIFA den iranischen Verband suspendiert und damit auch die Nationalmannschaft des Landes von der WM ausschließt. Dies begründet man mit den Repressionen im Iran gegen die dortige Bürgerrechtsbewegung. Wenn der Iran ausgeschlossen werden würde, könnte Italien vielleicht doch noch die Reise nach Katar antreten.

Frauen aus dem Stadion ausgesperrt

Beim Heimspiel des Irans gegen Libanon am Dienstag wurde iranischen Frauen der Zugang zum Stadion von Sicherheitskräften unter Anwendung von Gewalt verwehrt. Mehr als zweitausend Frauen protestierten vor dem Iman-Resa-Stadion in Maschhad gegen das Verbot. Obwohl sie regulär Tickets erworben hatten, wurde ihnen der Zutritt zum Stadiongelände verwehrt. Im Internet verbreiteten sich Bilder, wie iranische Frauen mit Pfefferspray zurückgehalten wurden, das über verschlossene Tore in die Menge gesprüht wurde. Nun drohen Konsequenzen von der FIFA.

Anträge auf Ausschluss von der Fußball-Weltmeisterschaft

Die Namen der Unterzeichner werden aus Angst vor Repressionen gegen Angehörige im Iran derzeit nicht genannt. Es soll sich jedoch um Spitzensportler aus verschiedenen Sportarten handeln. Einige Unterzeichner sind dennoch bereits bekannt: Schiedsrichter Mohammadreza Faghani, die in Deutschland lebende Judoka-Legende Vahid Sarlak sowie der frühere Nationalspieler Shiva Amini.

Mittlerweile liegen mehrere Anträge auf einen Ausschluss der iranischen Nationalmannschaft von der WM vor. Bisher fehlt bei allen Anträgen jedoch eine öffentliche Reaktion seitens der FIFA. Es scheint auch unwahrscheinlich, dass der Weltfußballverband kurz vor dem kontrovers diskutierten Turnier in Katar eine derartige Sanktion beschließt.

Wenn es tatsächlich zu einem Ausschluss der iranischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar kommen würde, könnte sich die italienische Nationalmannschaft freuen. Denn diese dürfte wohl nachrücken und trotz Scheitern in der WM-Qualifikation in Katar dabei sein.