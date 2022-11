WM Kader-Ernennung im Liveticker  * Wen nimmt Hansi Flick mit zur WM 2022? Update I

Immer mehr Nationaltrainer veröffentlichen in diesen Tagen ihren endgültigen WM Kader für Katar. Neben Kroatien, Brasilien und der Schweiz haben die beiden Vorrundengegner Japan und Costa Rica bereits ihren 26 Mann für die WM-Spiele in Katar nominiert. Morgen wird Hansi Flick um 12 Uhr im Rahmen einer DFB Pressekonferenz seinen endgültigen WM Kader 2022 bekannt geben. Wir geben einen Vorgeschmack, welche WM-Spieler aus Deutschland mitfahren dürfen.

WM Kader-Ernennung am Donnerstag, 10.11.

Hansi Flick wird morgen am Donnerstag um 12 Uhr vor die Presse treten und seine Entscheidungen bzgl. des deutschen WM-Kader 2022 bekannt geben. Es wird Überraschungen und Enttäuschungen geben, schließlich waren auf der Liste über 40 Spieler, die sich auf ein Ticket nach Katar Hoffnungen machen durften.

Deutschland will sich bei der Weltmeisterschaft gegenüber dem desaströsen Auftritt beim Turnier 2018 in Russland verbessern. Der viermalige Weltmeister geht mit Hansi Flick in die Weltmeisterschaft – einem Trainer, der 2020 mit Bayern München das Triple gewann. Allerdings hat Deutschland nur eines seiner letzten sieben Spiele gewonnen, darunter auch eine 0:1-Heimniederlage gegen Ungarn und ein 3:3-Unentschieden gegen England. Jamal Musiala ist ein Spieler, den man bei der Weltmeisterschaft auf jeden Fall im Auge behalten sollte. In 16 Spielen für den FC Bayern hat er acht Tore geschossen und sechs Vorlagen gegeben.

Liveticker Liveticker zur DFB Kaderernennung 9.11. Lukas Nmecha (23) vom VfL Wolfsburg fällt für die WM 2022 aus! Wegen einem Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie muss der Wolfsburger mehrere Wochen pausieren. Er verletzte sich beim Heimsieg gegen den BVB gestern.

Lothar Matthäus mit seinem WM-Kader für Deutschland

Lotahr Matthäus, unser Rekordnationalspieler (25 WM-Spiele bei fünf Weltmeisterschaften) ist in Katar als WM-Experte dabei und verrät seinen 26 Kader. Zusammen mit Hansi Flick spielte er beim FC Bayern München und ist deshalb mit ihm befreundet. Zunächst würde er Kevin Trapp die Nummer 2 im Tor geben statt ter Stegen. In die Innenverteidigung würde er Mats Hummels mitnehmen, der neben Rüdiger fest gesetzt ist. Hummels sei ein erfahrener und zuverlässiger Führungsspieler und er ist da, wenn man ihn brauche.

Im Mittelfeld eine Überraschung, da würde er Rani Khedira von Union Berlin mitnehmen. Die Doppelsechs würde bei ihm aus Kimmich und Goretzka bestehen, die beim FC Bayern München eingespielt wären. Musiala ist ein Stammspieler, sei torgefährlich und man könne ihn auf der Sechs, der Acht oder der Zehn einsetzen.

Matthäus zum Sturm schwärmend: „Ich hoffe, dass Thomas Müller seine Probleme in den Griff bekommt, er ist wichtig mit seiner Schlitzohrigkeit, seinem positiven Ehrgeiz, seiner riesigen Erfahrung. Sané und Gnabry bilden eine Super-Flügelzange, um die uns viele Nationen beneiden. Havertz kann vorne drin spielen, ist torgefährlich, kann aber auch über außen kommen. Moukoko ist ein absolutes Ausnahmetalent, er kann uns mit Technik und Tempo helfen, mit seiner Unbekümmertheit – er schießt halt auch mal aus 30 Metern aufs Tor. Götze hat schon bewiesen, dass er den Unterschied machen kann, und er ist bei Eintracht wieder richtig gut in Form gekommen, performt dort stark. Ich weiß, dass Hansi Flick große Stücke auf ihn hält. Adeyemi ist eine hervorragende Flügel-Alternative. Füllkrug verkörpert eine Art Mittelstürmer, wie wir sie sonst nicht haben, ein ausgebuffter Straßenfußballer mit Wucht und Spielwitz.“

Der Deutsche WM Kader 2022

Das ist der vorläufige WM Kader Deutschlands: